Murder party au musée : c'est quoi ce nouveau jeu de M6 avec Francis Huster en animateur surprise ?

"Murder party au musée" est un jeu d'enquête immersif animé par le comédien Francis Huster, où stars et mystère se mêlent avec brio autour d'un meurtre !

M6 recycle beaucoup de vieux concepts, mais M6 innove aussi un peu cet été avec le lancement de Murder party au musée, un jeu d'enquête grandeur nature qui promet d'allier suspense, humour et célébrités. Le concept, néanmoins adapté d'un format néerlandais (rien ne se perd jamais vraiment), réunira ce mercredi 16 juillet sept personnalités issues d'horizons variés le temps d'une soirée où un meurtre fictif est commis. François Berléand, Natasha St-Pier, Lola Dubini, Michel Sarran, Rayane Bensetti, Roman Doduik et Diane Leyre devront mener l'enquête à travers des épreuves en solo, duo ou équipe pour démasquer le coupable parmi eux.

Sans manquer de rappeler Les Traîtres dans la mécanique du jeu, Murder party au musée fait néanmoins l'effort de reposer dans un cadre exceptionnel, le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris et notamment sa majestueuse Galerie de l'Évolution, propice aux mystères façon Agatha Christie. Une autre surprise vient de son animateur, puisque c'est Francis Huster, excusez du peu, qui jouera le maître du jeu.

Murder Party au Musée a été tourné au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. © Lou DAUM/ ITV STUDIOS/M6

Acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste, ancien élève du Cours Florent puis du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, sociétaire de la Comédie-Française, révélé par Claude Lelouch, nommé trois fois aux Molières et récompensé l'année dernière d'un Molière d'honneur, heureux détenteur d'un Globes de Cristal de meilleur comédien depuis 2015 pour Le Joueur d'échecs, auréolé de la gloire du Dîner de cons, Huster devient donc définitivement amuseur public après son passage récent dans Les Traîtres.

"Pour incarner Murder party, il nous fallait une figure à la fois charismatique, familière du public et capable de jouer avec les codes du mystère… Qui mieux que Francis Huster ? Comédien à la carrière exceptionnelle, personnalité incontournable du théâtre et du cinéma français !", a expliqué Pierre Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes de M6, dans le Parisien. Un choix audacieux et une belle prise de risque, la crédibilité de l'acteur apportant une vraie valeur ajoutée au divertissement.

Murder party au musée offrira une belle récompense au vainqueur - l'enquêteur le plus fin ou le tueur non démasqué : 10 000 euros pour l'association de son choix. De quoi motiver les célébrités à se prêter pleinement au jeu de rôle grandeur nature. "C'est un concept dans l'air du temps, qui rappelle un célèbre jeu d'enquête (le Cluedo ?) mais avec une vraie mise en scène, de l'humour et du suspense. C'est un programme familial, intergénérationnel, qui peut réunir petits et grands autour d'un polar grandeur nature", souligne aussi Pierre Guillaume Ledan. On ne demande qu'à voir.