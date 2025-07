Cauchemar en cuisine : Philippe Etchebest avec des cheveux, des lunettes, une béquille... M6 diffuse la vidéo du piège sur X

Philippe Etchebest revient incognito dans les restaurants qu'il a aidés par le passé dans un numéro spécial de "Cauchemar en cuisine", diffusé ce vendredi soir sur M6.

M6 | Vendredi 11 juillet 2025 à 21h10

Que deviennent les restaurateurs dans la panade que Philippe Etchebest a aidés dans Cauchemar en cuisine (après leur avoir passé une bonne soufflante) ? M6 va donner un ou deux éléments de réponse ce vendredi 11 juillet à 21h10, avec un numéro spécial de son émission culinaire catastrophe, intitulé "Que sont-ils devenus ?". Le chef étoilé, qui met en lumière le quotidien difficile de restaurateurs en détresse, n'hésite pas à retourner voir si ses conseils consignes ont été correctement appliqués avec le temps.

Philippe Etchebest a décidé de pimenter l'expérience en retournant voir d'anciens candidats... incognito ! Son objectif : vérifier en toute discrétion s'ils appliquent réellement ses précieuses recommandations au quotidien quand le "vrai" Philippe Etchebest n'est pas dans la salle. Le clin d'oeil au Grand restaurant de Louis de Funès est manifeste et le déguisement d'Etchebest assez bluffant. Cette semaine, M6 a diffusé sur X une vidéo montrant comment le chef a été maquillé, rhabillé, transformé, avec un résultat étonnant.

Pour passer inaperçu, celui qui est d'ordinaire reconnaissable entre mille a subi une véritable mutation. Exit le crâne rasé et le tablier, place à une perruque poivre et sel, des lunettes, une fausse prothèse nasale et même une béquille ! La production n'a pas lésiné sur les moyens, allant jusqu'à utiliser un modulateur vocal pour modifier la voix si caractéristique du chef.

Un constat "lamentable" de Philippe Etchebest

"Je compte sur vous pour qu'on ne me reconnaisse pas", lance-t-il d'ailleurs, complice, dans la bande-annonce. Pour l'épauler dans cette mission incognito, Philippe Etchebest sera accompagné d'une complice de la production infiltrée elle aussi, afin d'éviter tout risque de se faire démasquer.

Parmi les anciens "élèves" mis à l'épreuve, les téléspectateurs retrouveront notamment Steve, qui officiait à la tête du restaurant "La Grenouille" à Saint-Vrain dans l'Essonne. Lors du passage initial de Cauchemar en cuisine, l'établissement croulait sous les dettes, la nourriture périmée et l'insalubrité. Malgré l'enthousiasme affiché par Steve à l'issue de l'émission, la visite surprise de Philippe Etchebest quelques mois plus tard s'avère des plus horrifiantes. Dans la cuisine, la friteuse, les bains-marie et de nombreux appareils sont dans un état "lamentable" selon les mots du chef. Même constat accablant pour la salle et la devanture du restaurant, visiblement laissées à l'abandon. Un choc pour Philippe Etchebest qui ne cache pas sa déception.

Car si Cauchemar en cuisine agit comme un véritable électrochoc pour plusieurs restaurateurs, le succès sur le long terme dépend entièrement de leur capacité à mettre en pratique les solutions une fois le rideau tombé. Un accompagnement de 6 mois est d'ailleurs proposé aux candidats pour les épauler dans la durée et éviter les rechutes. Malheureusement, malgré cette aide précieuse, 60% des restaurants visités par l'émission finissent par mettre la clé sous la porte. La faute à un manque de rigueur et de volonté pour certains de vraiment changer les choses en profondeur ?