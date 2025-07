Les 12 Coups de midi, le combat des maîtres : entre Emilien et Xavier, déjà des échanges d'amabilités

Emilien et Xavier, deux des plus grands champions des "12 Coups de midi", s'affrontent dans un duel au sommet très attendu samedi soir sur TF1.

TF1 | Samedi 12 juillet 2025 à 21h10

Les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous ce samedi 12 juillet à 21h10 pour un "Combat des Maîtres" exceptionnel dans les 12 Coups de midi. Emilien, tout juste éliminé après un parcours record de 647 participations et plus de 2,5 millions d'euros de gains, sera opposé à Xavier, un autre champion emblématique de l'émission.

Pour ce duel inédit, les deux adversaires seront chacun à la tête d'une équipe composée de trois célébrités. Emilien sera le capitaine des "Trempettes", épaulé par le ventriloque Jeff Panacloc, la chanteuse Julie Zenatti et Anaïs Grangerac, chroniqueuse de The Voice. De son côté, Xavier dirigera les "Bronzettes", avec à ses côtés la chanteuse Amel Bent, Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023, et l'humoriste AZ.

Le "Combat des Maîtres" se déroulera en quatre manches où les candidats devront répondre à des questions de culture générale. La victoire se jouera lors d'un ultime face-à-face entre Emilien et Xavier à l'issue de ces manches. Suspense et rebondissements sont attendus jusqu'au bout dans ce choc des titans.

"J'ai eu l'occasion de discuter avec lui..." (Emilien au sujet de Xavier)

Les deux champions, qui se connaissent bien, ont déjà échangé des amabilités avant cette confrontation. Emilien était présent vendredi midi sur le plateau du jeu, où il a apporté le gâteau d'anniversaire de Louise, l'actuelle championne qui lui a succédé à la place de Maître de midi. L'occasion de parler de son duel du lendemain et de sa rencontre avec Xavier. "C'est une belle rencontre. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui durant mon parcours. Il est très gentil et extrêmement fort", a-t-il déclaré. Xavier lui a rendu la pareille en déclarant son admiration pour Emilien.

Xavier ne tarit pas d'éloges sur son adversaire. "J'aurais bien sûr espéré pour lui que son élimination soit encore plus tardive. Mais le parcours d'Emilien, je pense, dépasse toutes les espérances", a-t-il salué récemment dans Télé Loisirs. Et d'attendre avec impatience la participation d'Emilien aux "12 cousinades", des week-ends retrouvailles entre anciens champions des 12 Coups de midi. "Il est naturellement invité. J'espère qu'il aura le temps l'an prochain dans son planning. C'est une super expérience, on trouve vraiment ce côté famille", affirme le Savoyard.

Xavier, lui, avait accumulé 335 856 euros en 76 participations avant de quitter le jeu de lui-même en 2013 après avoir trouvé un emploi, "une opportunité qu'[il] ne pouvai[t] pas refuser". Il a déjà remporté huit éditions du "Combat des Maîtres".