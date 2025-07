Alerte déprogrammation : Ardisson casse encore le programme TV, pour une dernière fois

Les chaînes bouleversent leurs programmes cette semaine, après la disparition de Thierry Ardisson.

Thierry Ardisson s'est éteint ce lundi 14 juillet 2025 à l'âge de 76 ans. L'animateur et producteur provocateur est mort des suites d'un cancer du foie. L'Homme en noir laisse un grand vide dans le paysage audiovisuel français qu'il a marqué de son empreinte pendant près de 40 ans. Une disparition qui a provoqué une vague d'émotion et d'hommages de la part de ses confrères et du public.

Cette semaine, les grandes chaînes de télévision ont décidé de bouleverser leurs grilles pour célébrer la mémoire de celui qui aura révolutionné le petit écran pendant près de quatre décennies. Dès ce mardi 15 juillet, France 2, où Thierry Ardisson avait connu ses plus grands succès avec Tout le monde en parle et On a tout essayé, déprogramme son prime time initialement consacré à trois documentaires : Les derniers secrets de l'humanité, Préhistoire en Asie : l'aventure humaine et Notre nouveau monde : quand la Terre nous surprend seront programmés ultérieurement.

A la place, France TV a ainsi programmé dès 21h05 Ardisson, l'Homme en Noir : l'hommage, qui propose de replonger dans l'univers de Thierry Ardisson avec ses interviews cultes, des témoignages, et des images d'archives. "De nombreux invités viendront lui rendre hommage et raconter leurs souvenirs, leurs anecdotes en plateau", promet le communiqué diffusé mardi dans la matinée.

Ce prime sera suivi de la rediffusion de l'émission Hôtel du temps, avec Jean Gabin à 22h50. Thierry Ardisson avait imaginé ce concept permettant de redonner vie à plusieurs légendes, grâce au procédé FaceRetriever, pour des interviews "post-mortem" plus vraies que nature. Les propos de la star sont avérés et entrecoupés de duplex avec d'autres légendes, ainsi que d'extraits de ses plus grands films et d'archives familiales.

A 00h25, France 2 continue sa soirée hommage avec L'âge d'or de la pub, documentaire suivant, durant 3 décennies, les milliers de petits films créatifs qui vont déferler et chercher à séduire le consommateur et construire la mémoire collective.

Un documentaire événement signé Audrey Crespo-Mara

De son côté, Paris Première, dont Ardisson fut l'un des piliers avec des émissions cultes comme 93, Faubourg Saint-Honoré ou Paris Dernière, consacrera une grande soirée à l'animateur samedi 19 juillet, avec les meilleurs moments de ses shows nocturnes et interviews.

Mais l'événement le plus attendu aura lieu mercredi 16 juillet au soir, sur TF1. La Une diffusera en deuxième partie de soirée La face cachée de l'homme en noir, un documentaire inédit signé Audrey Crespo-Mara, épouse de Thierry Ardisson depuis 15 ans. Un portrait intimiste qui promet de révéler des facettes méconnues de ce personnage fascinant et complexe.

Quand le documentaire a été annoncé le 1er juillet dans la grille de TF1, Audrey Crespo-Mara promettait de faire la lumière sur la personnalité de l'icône de la télévision, "à travers les 10 Commandements de sa vie", parmi lesquels "Ta famille, tu fuiras", "À la drogue, tu succomberas", ou encore "La mort en face, tu regarderas", comme écrit dans le dossier de presse de la chaîne. "S'il est quelqu'un qui doit pouvoir le percer à jour, c'est moi qui suis journaliste, portraitiste, et qui vit avec lui depuis 15 ans, avait indiqué la journaliste de 49 ans, lors de l'annonce du projet.