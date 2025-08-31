TBT9 : on le disait en pleine déchéance mentale, Cyril Hanouna aurait recruté un ex-chroniqueur déchu

Cyril Hanouna fait sa rentrée avec sa nouvelle émission sur W9. "Tout beau tout neuf" (TBT9) a son équipe de chroniqueurs et réserve quelques surprises.

Cyril Hanouna veut (et doit) marquer les esprits d'une manière ou d'une autre pour sa grande rentrée sur W9. L'ancien animateur vedette de C8 pendant une dizaine d'années s'apprête à lancer Tout beau tout neuf, sa nouvelle émission qui devrait consoler les orphelins de TPMP ce lundi 1er septembre, à partir de 18h45 sur la 9. Une nouvelle émission qui marquera son grand retour à l'antenne, comme celui de quelques-uns de ses compères d'antan.

Le nouveau talk-show est inédit, mais la recette sera sensiblement la même que celle qui a fait le succès de TPMP pendant une décennie. Cyril Hanouna l'assume, il ne compte pas bousculer une formule gagnante. Il faudra quand même assurer l'essentiel avec de nouvelles séquences cultes, des happening en direct, des débats sur les faits divers et le petit écran pour assurer la transition des "fanzouze" d'une chaîne à l'autre... D'autant qu'un ingrédient qui a fait le sel de ses précédentes émissions sera vraisemblablement absent : M6 a interdit toute polémique sur la politique ou des débats de société.

Ce que l'on sait déjà sur TBT9, la nouvelle émission d'Hanouna

Hanouna devra mettre en sourdine la politique et lever le pied sur les dérapages après les multiples sanctions infligées à C8 par l'Arcom, l'autorité de l'audiovisuel. Un vrai défi alors que le trublion s'est fait une spécialité de repousser les limites du raisonnable voire de la décence parfois ces dernières années. Le sujet des jours fériés supprimés aurait été inscrit au pilote de la première émission ce lundi. Si la communication a été complètement verrouillée autour des répétitions qui ont eu lieu cette semaine, Cyril Hanouna s'y serait montré "très en forme" et on sait déjà qu'un robot que l'animateur compte interpeller durant l'émission a été testé selon Le Parisien, qui évoque aussi des "happenings", y compris en extérieur.

Pour relever le challenge, l'animateur-producteur s'entoure d'une équipe de choc mixant visages familiers et petits nouveaux. On devrait ainsi retrouver plusieurs piliers de TPMP comme Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Raymond Aabou, Gilles Verdez ou encore Isabelle Morini-Bosc. Jordan De Luxe sera aussi de la partie. Des habitués complétés par de nouvelles têtes puisque Jérôme Anthony, Norbert Tarayre, la journaliste Shana Loustau, Luis Fernandez, Nelson Monfort, Marlène Schiappa, Lou Pernaut (la fille de l'ancien présentateur du JT), mannequin Gwenegann Saillard, ou même Lila Taleb, une candidate de téléréalité révélée dans Les Princes de l'amour, devraient rejoindre l'aventure.

Un nouveau chroniqueur revenu de nulle part

Mais la surprise du chef est venue d'un autre ancien de TPMP, que plus personne n'attendait. Selon les informations du journaliste Clément Garin, c'est en effet Matthieu Delormeau qui devrait faire son grand retour aux côtés de Cyril Hanouna dès le 1er numéro de TBT9. "Absent du pilote, il devrait toutefois avoir les honneurs de la première de TBT9 lundi", a précisé le sulfureux expert, lui-même ancien de TPMP, sur son compte Twitter.

Une présence qui en étonnera plus d'un tant l'ancien animateur de NRJ12 semblait avoir été mis au ban du PAF. Depuis son éviction de C8 il y a deux ans, Matthieu Delormeau a en effet multiplié les dérapages et a eu quelques démêlés avec la justice. Interpellé à deux reprises pour possession et achat de cocaïne ces derniers mois, placé en garde à vue, le quinquagénaire a encore défrayé la chronique en publiant une vidéo explicite d'onanisme début juillet. Vidéo vide dépubliée.

Matthieu Delormeau a même parfois été présenté comme étant en pleine déchéance, jusqu'à provoquer l'inquiétude sur les réseaux sociaux concernant sa santé mentale. Plusieurs titres de presse à scandale iront jusqu'à évoquer une longue dépression, un isolement voire une tentative de suicide à l'alcool "qui aurait plongé Matthieu Delormeau dans un coma éthylique nécessitant une hospitalisation urgente" et son placement en isolement.

Des "déboires" et des rumeurs sur lesquels Cyril Hanouna semble prêt à passer l'éponge. "Le retour de Matthieu Delormeau, malgré les récents déboires qu'il a connus, est donc bel et bien acté, et a visiblement été validé par M6", assure Clément Garin quand le Parisien cite des sources bien plus prudentes. L'animateur vedette est-il prêt à donner une nouvelle chance à son ancien protégé, qui semblait pourtant persona non grata ?

Reste à savoir comment Matthieu Delormeau sera accueilli par ses pairs et par le public s'il intégrait durablement l'équipe. Car si certains se réjouissent de ces retrouvailles inattendues, d'autres n'ont pas hésité à émettre des réserves sur ce come-back controversé. Le journaliste rappelle ainsi qu'il "ne faisait pas l'unanimité auprès des proches d'Hanouna", certains chroniqueurs menaçant même de partir s'il revenait.