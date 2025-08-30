Fort Boyard : pour la dernière d'Olivier Minne, le père Fouras a refusé l'hommage de la production

Les adieux d'Olivier Minne dans "Fort Boyard" ont été programmés ce samedi soir. Un départ riche en émotions, qui ne s'est pas passé comme prévu.

Et Olivier Minne monta une dernière fois en haut du fort Boyard pour animer sa toute dernière émission du jeu culte sur France 2. Le taulier, qui était aux commandes du programme depuis 2003 et sur le service public depuis 36 ans, a annoncé qu'il changeait de chaîne pour rejoindre M6 à la rentrée, où il présentera notamment la nouvelle version du Maillon Faible.

Avant ce grand saut, Olivier Minne a donc enregistré fin mai son ultime numéro de Fort Boyard, programmé ce samedi soir en prime time. Et il avoue qu'il n'a pas vraiment anticipé cet adieu déchirant. "Je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que je ne réalise pas encore tout à fait malgré le fait d'avoir enregistré cette émission il y a maintenant près de trois mois", débute-t-il dans un long entretien au Figaro TV cette semaine. "Peut-être qu'après la diffusion, les choses seront comme une sorte de fermeture du livre, en quelque sorte."

L'hommage "puissant" de Fort Boyard à Olivier Minne

Olivier Minne n'avait pas plus anticipé ce qu'il dirait à la fin de cette dernière émission, pourtant pleine d'émotion sur le fort. "Je n'avais rien préparé", a-t-il indiqué, "je n'avais rien appris par cœur, ni couché sur le papier, c'est venu naturellement. Mais j'étais à 1000 lieues de me douter de tout ce qui allait se passer dans les dernières minutes. Je ne pensais pas du tout que le fort ferait une chose pareille. C'était tellement puissant que je ne me souviens d'ailleurs plus de ce que j'ai dit".

Plusieurs surprises ont en effet "chopé" l'animateur pour provoquer de l'émotion tout au long de l'émission. A commencer par celle que lui a réservée le Père Fouras, vieux compagnon d'Olivier Minne depuis près de 22 ans. Interprété depuis 1991 par Yann Le Gac, le célèbre personnage du jeu a d'abord refusé de se plier à l'hommage préparé par la production. "Il m'avait dit que la production lui a proposé de faire un happening pendant l'émission avec moi. Mais il trouvait ça trop compliqué, trop difficile émotionnellement, compte tenu de notre amitié", raconte l'intéressé. "Il ne faut pas m'en vouloir mais je ne ferai rien de particulier pour ton dernier jour", avait-il prévenu.

"Pour que le Père Fouras se déplace pour dire au revoir à son animateur..."

Le comédien de 73 ans a préféré s'en tenir au déroulé habituel, mais a changé d'avis dans le money time. A la toute fin du programme, le Père Fouras / Yann Le Gac est venu saluer une dernière fois son partenaire de jeu sur le proscenium du fort, la partie surélevée située devant la Salle du Trésor, où se déroule notamment la recherche du mot-code et la pesée en fin d'émission. Un geste "symbolique".

"Le Père Fouras ne vient jamais sur le proscenium, c'est mon aire de jeu donc il casse un code en venant à ce moment-là. Et pour que le Père Fouras se déplace pour dire au revoir à son animateur, ça augmentait encore plus la dimension émotionnelle et de ce qui se jouait à ce moment-là", a commenté Olivier Minne.

"Yann a finalement changé d'avis, peut-être pendant cette journée, et ce qu'il a fait a été improvisé", a-t-il encore précisé au Figaro, assurant avoir lui-même "été beaucoup plus démonstratif qu'[il] ne le souhaitai[t]". Il faut dire que les deux hommes, qui se sont rencontrés sur Mission Pirattak en 1999, ont noué une relation particulière dans Fort Boyard. "Il est comme un frère, un membre de ma famille, une partie de moi", a expliqué Olivier Minne, qui évoque un "coup de cœur" et un partenaire qui l'a beaucoup aidé et conseillé sur la présentation et sa gestuelle.

Une relation "amitié-amour" avec Yann Le Gac

"C'est fantastique parce qu'il ne s'est jamais trompé. Je veux être clair là-dessus, il ne m'a jamais imposé une idée qu'il avait de moi, il m'avait si bien compris qu'il m'a simplement aidé à me rapprocher de moi. Et depuis, nous sommes liés par cette amitié-amour", conclut-il.

Pour ceux qui resteraient sur leur faim, Olivier Minne devrait avoir d'autres occasions de s'exprimer sur Fort Boyard et sa décision de quitter France TV à 58 ans, visiblement sur fond de désaccords. "On ne quitte pas une chaîne après 36 ans pour des futilités. Mais je n'en dirai pas plus. Je préfère partir sur une note positive [...]. Il sera toujours temps, plus tard, sans garantie aucune que cela arrivera d'ailleurs, de revenir sur tout cela par l'écrit.", a-t-il sobrement lâché.