VIDEO. Cyril Hanouna tombé du ciel, chroniqueurs éclatés sur le tapis rouge : un premier direct de TBT9 tout en démesure

Cyril Hanouna a fait son grand retour à la télévision avec le lancement très attendu de sa nouvelle émission "Tout beau tout n9uf" (TBT9) sur W9. Un spectacle tout en finesse...

Six mois après la fermeture de C8 qui avait provoqué un véritable séisme dans le PAF, l'animateur Cyril Hanouna est revenu plus en forme que jamais sur W9 ce lundi en access prime-time. La chaîne, qui a misé gros sur le trublion de la télé pour relancer sa grille à la rentrée et faire de l'ombre aux leaders de la tranche, diffusait ce soir la première de TBT9, acronyme de Tout beau tout n9uf, l'émission censée consoler les orphelins de feu TPMP.

Pour marquer le coup, la production a vu les choses en grand avec une séquence d'ouverture spectaculaire où l'on a vu un Cyril Hanouna illuminé par un costume à paillettes descendre du ciel tel un être divin, sanglé à une grue et atterrir devant une foule en liesse. Surexcité et survitaminé jusqu'à l'étrange, peu embarrassé par l'humilité, il a ensuite pris un long bain de foule, entre accolades et selfies, pour donner le ton d'une émission placée sous le signe de la proximité avec son public.

Un couac à l'atterrissage

Le happening d'Hanouna a eu lieu à l'extérieur des nouveaux studios de TBT9, sur fond de musique de David Guetta et dans une ambiance survoltée, avec un parterre de célébrités et d'anonymes venus assister en direct aux débuts de "Baba" sur sa nouvelle chaîne.

Petit couac à l'atterrissage : Hanouna s'est époumoné pendant plusieurs secondes dans un micro qui ne marchait pas tandis que la musique peinait aussi à sortir des enceintes. "Balancez-moi du son ! Est-ce que ça va ? Les chéris, merci d'être avec nous. On est en direct sur W9. Balancez-moi du son, là, les gars, oh !", a-t-il lancé à la régie. Des oreilles ont sans doute sifflé pendant la pause publicitaire au bout de... 13 minutes d'antenne.

Le défilé des chroniqueurs de TBT9 sur le tapis rouge

Avant cette arrivée triomphale, les "fanzouzes" sur place et les téléspectateurs ont pu découvrir une ribambelle de chroniqueurs défiler sur un long tapis rouge disposé devant le studio, pour monter accueillir leur boss Hanouna comme il se devait sur une scène montée pour l'occasion.

Parmi les nouveaux chroniqueurs de TBT9, l'ex-ministre Marlène Schiappa, le journaliste sportif Nelson Monfort, mais aussi un mystérieux "chroniqueur IA" grimé dans un costume trop proche du look Daft Punk pour ne pas crier à la triche. Mais la bande d'Hanouna dans TBT9 sera surtout composée de visages historiques de TPMP : Raymond Aabou, Isabelle Morini-Bosc, Gilles Verdez, Valérie Bénaïm, Géraldine Maillet, Olivier Dartigolles, Jordan De Luxe...

TBT9, pas si neuf

Une fois à l'intérieur, le plateau, tout de rose virant sur le violet, et les codes rappelaient eux aussi furieusement Touche pas à mon poste, l'émission se renouvelant à peine avec quelques nouveautés (un plateau en forme de "W"), mais surtout avec les débats qui ont fait le succès d'Hanouna et sa bande. Bayrou et l'argent public puis les pauses numériques ont fait partie du programme, alors que la politique devait être bannie de l'émission. La production répondra que ces sujets entrent dans la case "quotidien des gens"...

Pour le reste, le "téléphone rose" a permis à Jean-Pierre Foucault et Vincent Lagaf de dire tout le bien qu'ils pensent de "Baba", des images d'archives à la gloire d'Hanouna ont accompagné l'émission, comme plusieurs clins d'oeil surfant sur la nostalgie des années "TPMP". Les séquences " J'ai zappé, j'ai maté" et le "Shanactu" par Shana Loustau ont permis de parler un peu de télévision et surtout d'en dire du mal.

Les deux informations principales de la soirée auront finalement été livrées le retour surprise de Matthieu Delormeau, ex-chroniqueur emblématique de TPMP parti en 2023 sur fond de polémique ; et enfin le cadeau mystère offert en direct par Gérard Lanvin, invité de dernière minute et ami de longue date de Cyril Hanouna.