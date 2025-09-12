Mask Singer 2025 : un peu trop pressé, TF1 laisse échapper l'identité d'une star et dévoile tous les costumes

La saison 8 de "Mask Singer" a été programmée sur TF1 à partir du vendredi 12 septembre. La précédente édition s'était terminée fin juin.

Si le concept de célébrités sur le retour chantant cachées dans d'improbables costumes vous rebute, il va falloir passer votre chemin. Alors qu'on pensait devoir patienter de longs mois, la saison 8 de Mask Singer est déjà arrivée sur TF1, à partir de ce vendredi 12 septembre. La chaîne, à la recherche de programmes fédérateurs et "feel good", n'a pas attendu pour enchaîner. À peine le temps de souffler après la victoire de Lola Dubini il y a seulement deux mois et demi, TF1 relance déjà son divertissement phare avec une huitième édition. Un empressement assumé par TF1, qui envisage même de proposer deux saisons par an dorénavant.

Ce Mask Singer 2025 bis est donc un projet éclair. Pour tenir ces délais serrés, la production a dû mettre les bouchées doubles. "On a tout fabriqué, mais avec un processus différent de d'habitude. Cette fois, le dernier costume est arrivé trois jours avant le début du tournage", a révélé le producteur Anthony Meunier dans Télé Loisirs cette semaine. Un véritable contre-la-montre, les équipes ayant "fait l'équivalent d'une saison normale en deux fois moins de temps."

Un personnage de Mask Singer déjà démasqué

Le jury de Mask Singer change : si Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier rempilent, Elodie Poux cède sa place à Michaël Youn, très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'aventure. Mais la véritable nouveauté de cette saison 8, c'est le dévoilement en avance de l'identité d'un des candidats ! TF1 a créé la surprise il y a quelques jours en annonçant elle-même que Tibo InShape, célèbre YouTubeur aux 27 millions d'abonnés, se cacherait sous le costume futuriste et lumineux du Robot DJ. Une révélation faite pour attirer un public plus jeune et générer du buzz avant la diffusion.

Cette fuite bien orchestrée cache une nouvelle mécanique du jeu : l'influenceur de 33 ans, qui a accepté d'endosser ce rôle inédit, emmènera les téléspectateurs dans les coulisses de Mask Singer tout au long de la saison. "Vous serez complices d'une des célébrités masquées, elle vous montrera l'envers du décor, vous dévoilera sa stratégie pour ne pas se faire reconnaître", promet la production. Une dimension supplémentaire pour pimenter le jeu et essayer de piéger les enquêteurs, qui eux ne sont évidemment au courant de rien.

La liste des costumes de Mask Singer 2025 dévoilée

En 2025, Mask Singer lâche tout puisque la liste des costumes a également été dévoilée en intégralité ou presque. En plus du DJ Robot, neuf autres costumes spectaculaires ont été révélés : un majestueux Lynx en tenue renaissance, un mystérieux Lapin tout droit sorti d'Alice au pays des merveilles, un imposant Castor bûcheron, mais aussi le Doudou, l'Agneau, la Taupe, le Scarabée, le Plancton et le Gladiateur.

Le Lapin, grande peluche aux allures de magicien, avec son immense haut-de-forme orné de plumes et de cartes à jouer, a été au centre d'un extrait de Mask Singer publié sur le site de TF1. Sur la chanson "Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine, on peut découvrir une voix masculine suffisamment assurée pour être celle d'un chanteur et des paroles transformées qui évoquent "les réseaux" et des "tatouages".

Le Lynx en robe corail et dorée fait plusieurs références aux tapis rouges et assure que ses "aventures" ont été suivies par "dizaines de millions" de personnes. Quant au Castor, son look de bucheron canadien en chemise à carreaux pourrait correspondre à un aventurier comme Mike Horn... A moins qu'il ne s'agisse de Robert Charlebois !