France 2 prépare en secret un Koh Lanta d'hiver dans la neige et le froid, son tout premier jeu d'aventure

France 2 innove avec un jeu d'aventure inédit tourné dans des conditions extrêmes, à 2500 mètres d'altitude.

On en sait encore très peu sur ce programme, si ce n'est qu'il sera présenté par Laurent Luyat et mettra à rude épreuve 13 candidats, dans un environnement aussi spectaculaire qu'hostile. Prochainement, France 2 lancera L'Anneau, le tout premier jeu d'aventure de France Télévisions.

Tourné actuellement dans la station d'Isola, la plus haute des Alpes-Maritimes, ce Koh Lanta d'hiver plongera les participants dans des conditions glaciales à 2500 mètres d'altitude, comme l'a assuré Laurent Luyat dans l'émission Quelle époque ! en mars. Neige, froid, loups à proximité dans le massif du Mercantour, manque d'oxygène... Autant de difficultés que devront braver les candidats, avec pour seul objectif de remporter 100 000 euros.

Le principe de L'Anneau, présenté comme "le plus grand escape game de France" par France TV, s'annonce aussi simple que redoutable. Les 13 aventuriers devront rester à l'intérieur d'une zone délimitée virtuellement, le fameux "anneau" qui donnera son nom à l'émission. Gare à ceux qui en sortiront : ils seront immédiatement éliminés ! Cet anneau pourra se rétrécir ou s'élargir, devenant le véritable maître du temps et du jeu.

On n'en sait pas beaucoup plus si ce n'est que les défis ne seront pas uniquement physiques. Valeurs humaines, logique et déduction seront aussi de la partie. Les profils des candidats, décrits comme "hyper attachants et motivés" par un Laurent Luyat très enthousiaste chez Léa Salamé, permettront de créer une véritable aventure humaine.

"Quelle stratégie allez-vous mettre en place et avec qui allez-vous vous allier pour y arriver ? Qui réussira à relever tous les défis de L'Anneau et sortira vainqueur de cette aventure unique ?", demande France Télévisions dans son annonce de casting publiée en début d'année. Plutôt réservé aux sportifs et amateurs de montagne, elle ne va pas pour autant chercher des skieurs chevronnés ou alpinistes confirmés assure la production.

Quant au président de 2P2L, le producteur Jérôme Caza, il a assuré dans Écran total que les concepteurs du jeu ont "cherché la nature la plus sauvage de France, les conditions les plus extrêmes, un peu dans l'esprit et dans une forme d'hommage de ce qu'ont fait les pionniers alpinistes au début du XXe siècle" (rien que ça). Il confirme aussi un programme "dans l'esprit et les codes de Fort Boyard et Koh-Lanta, avec une partie patrimoniale également", service public oblige.

Avec L'Anneau, France 2 semble en tout cas vouloir surfer sur la vague (pourtant faiblissante) des programmes d'aventure, en y ajoutant une bonne dose d'originalité et de dépassement de soi. Le tournage, réalisé dans un endroit seulement accessible à pied, promet déjà de fortes émotions. La rumeur évoque même une potentielle participation de célébrités parmi les candidats.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, mais une chose se profile : le premier jeu d'aventure de France 2 devrait être lancé avant la fin de l'année et L'Anneau devrait s'étaler au moins sur quatre soirées en prime-time.