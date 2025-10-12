Star Academy 2025 : nouveaux profs, parrains prestigieux et deal juteux... Au moins deux nouveautés vont tout changer

La "Star Academy" a été programmée à partir du 18 octobre 2025 sur TF1 pour une 13e saison pleine de nouveautés.

La Star Academy revient en grande pompe en 2025. L'émission de dénichage de talents a été programmée à partir du samedi 18 octobre, à 21h10, sur TF1, pour une nouvelle saison riche en surprises. Fidèle à son ADN, l'émission propose toujours en 2025 un prime time chaque samedi soir et une quotidienne tous les jours sur TF1 et TF1+. Les téléspectateurs peuvent encore suivre cette année les aventures des académiciens dont l'issue a été fixée en janvier 2026, à la date de la finale. A la clé, un contrat d'enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France, la production d'un premier album, ainsi que 100 000 euros.

Au château de Dammarie-les-Lys, la déco a été revue de fond en comble avec un nouveau bureau digne d'un grand patron installé pour le directeur Michael Goldman et toujours plus de caméras (76 !) pour une immersion totale. Une rénovation complète du plateau du prime a aussi été effectuée avec un écran géant dernier cri, un proscenium digne d'un opéra et un jeu de lumières à la pointe.

Deux profs s'en vont, deux autres arrivent

Cette année, l'équipe pédagogique de la Star Academy fait peau neuve avec deux départs importants. Malika Benjelloun, professeure de danse depuis 2022 et Hugues Hamelynck, professeur de théâtre emblématique du programme belge tirent leur révérence. Deux piliers de l'émission qui laissent leur place à une nouvelle génération d'enseignants.

Pour les remplacer, la production a misé sur le sang neuf et l'expérience du métier. Jonathan Jenvrin, chorégraphe de stars internationales comme Rihanna et Dua Lipa, sera en charge des cours de danse. Un profil calibré pour appréhender la scène à 360°. Alain Degois, alias "Papy", assurera lui les cours de théâtre. Ce spécialiste de l'improvisation, à l'origine de nombreuses carrières d'humoristes comme Jamel Debbouze, Arnaud Tsamère ou Alban Ivanov, apporte toute sa folie et son génie créatif pour révéler la personnalité des élèves.

Des candidats hauts en couleurs

Côté casting, la production a promis avant même le début de la saison des personnalités fortes et des identités vocales affirmées suite à une sélection particulièrement difficile. Parmi les candidats âgés de 18 à 25 ans, trois élèves ont été mis en avant avant le lancement : Théo, 24 ans, kinésithérapeute à Lille ; Sarah, 23 ans, présentée lors d'un showcase et Léo, alias Lowey, 24 ans lui aussi, originaire du Nord, qui a d'emblée cité d'anciens candidats comme références.

TF1 et la production de la Star Academy ont savamment entretenu le mystère jusqu'au départ des hostilités, avec certains candidats. Deux autres noms ont fait l'objet de toutes les spéculations sur les réseaux sociaux avant la date de lancement de la Star Academy : Silda, candidate remarquée de The Voice 2023, et Jules, un Tiktokeur très populaire. Tous deux ont publié d'énigmatiques vidéos, avec le même message sibyllin laissant supposer leur participation au casting. Certains fans ont même imaginé un mécanisme inédit où le public pourrait choisir en direct les derniers entrants lors du prime.

Un parrain et une marraine prestigieux

Pour cette saison 2025, la Star Academy s'offre deux stars internationales comme parrains : le britannique Ed Sheeran et la canadienne Charlotte Cardin. De quoi booster la notoriété du programme et attirer de nouveaux talents venus du monde entier. Un vrai coup de projecteur pour le programme qui renforce sa dimension internationale et confirme sa volonté de s'ouvrir à tous les courants musicaux.

Avec Ed Sheeran, la Star Ac mise notamment sur une pointure de la pop mondiale, détenteur de nombreux records, pour attirer l'attention des téléspectateurs au-delà des frontières. Et la présence de Charlotte Cardin, étoile montante qui cartonne outre-atlantique, est un signal fort envoyé aux candidats.

Deux soirées spéciales sont consacrées aux deux artistes dans cette saison. L'occasion de revisiter leur répertoire, de chanter en duo avec les élèves mais surtout de partager des moments privilégiés pour transmettre leur passion.

Deux nouveautés qui changent tout

La Star Academy opère en 2025 une petite révolution en intégrant un cours d'anglais au programme. Dispensé par un professeur natif, cet enseignement doit permettre aux académiciens de perfectionner la langue de Shakespeare devenue incontournable pour toute carrière d'envergure. L'objectif est clair : leur donner toutes les armes pour s'exporter à l'international.

Autre changement d'importance, la création d'un véritable studio d'enregistrement au château. Loin d'être un gadget, cet outil doit permettre aux élèves de découvrir les coulisses de la création musicale et d'expérimenter toutes les facettes du métier : de l'écriture à la composition en passant par l'interprétation et la production. Une immersion à 360° pour appréhender la réalité d'un artiste et élargir leur spectre de compétences.

La Star Academy passe aussi la vitesse supérieure côté partenariat. En plus d'Ici Radio, c'est la très influente NRJ qui s'associe au programme avec une révélation exclusive du casting et surtout l'interview des éliminés chaque lundi dans la matinale de Camille Combal. Une véritable caisse de résonance pour les élèves et sans doute un partenariat juteux pour TF1 et son programme phare. L'association est la promesse de voir débarquer le gratin de la playlist NRJ sur le plateau des primes et de booster les audiences.

Enfin, au rayon des nouveautés qui n'en sont pas vraiment, on note également le retour d'un élément culte du programme : le Starman, ce personnage emblématique, mélange de Mickael Jackson et de Travolta, qui ornait les premiers logos. Un clin d'oeil vintage pour surfer sur la nostalgie des années 2000 qui sera décliné sur tous les produits dérivés.

Pas de changement côté diffusion

La Star Ac' a été programmée à partir du samedi 18 octobre 2025, avec un lancement suivi d'autres primes hebdomadaires tous les samedis soirs jusqu'à la finale. À l'issue du prime, Nikos Aliagas, va débriefer les prestations des académiciens avec le corps professoral tandis que Karima Charni, en duplex depuis le bus, va recueillir les premières réactions des élèves après des primes riches en émotions.

Une quotidienne, diffusée 7 jours sur 7 sur TF1+ et animée par Karima Charni, vient compléter le dispositif, avec des bonus toute la journée ainsi qu'un live disponible sur la version Premium de la plateforme. Chaque mercredi, après l'annonce des nommés par le directeur, Michael Goldman, Karima Charni lance les votes auprès des téléspectateurs pour soutenir leur candidat préféré.

Toujours plus de contenus en streaming

La Star Academy est aussi visible en replay. Comme pour ses autres programmes, TF1 met en ligne chaque nouvel épisode et chaque quotidienne en replay sur sa plateforme de replay streaming gratuit TF1+. Il suffit d'avoir un compte, sans avoir à payer, pour avoir accès à l'ensemble des replays, mais aussi des extraits et des bonus.

Nouveau dispositif inédit pour la chaîne live "Star Academy En direct du Château" ! Les streamers peuvent profiter cette saison d'un accès 24 h à seulement 0,99 euros avec le "Pass Journée" ou ne rien manquer de la saison en accès illimité avec l'offre Premium de TF1+ moyennant 5,99€ par mois. Une "Fan Box" est aussi installée, pour poser des questions, envoyer des messages de soutien et voter pour son élève préféré directement sur l'application TF1+. Enfin, une interview du sortant a été programmée chaque mardi avec Alix Grousset.

TF1+ va également récompenser les plus grands fans du programme sur la plateforme, en leur offrant la possibilité de remporter chaque mois des produits de la boutique officielle Star Academy, des places pour assister aux primes et vivre des expériences exceptionnelles tout au long de l'année à venir. Avec en ligne de mire la tournée désormais baptisée "le Star Academy Tour", prévue en 2026.