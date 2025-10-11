La finale des Traîtres sur M6 perturbée par un gros scarabée au moment où elle dévoile son gagnant

La grande finale de la saison 5 des "Traîtres", lancée dans la douleur début septembre sur M6, rencontre un rebondissement de dernière minute.

Depuis cinq semaines, seize personnalités s'affrontent dans Les Traîtres, grand jeu de rôle et de manipulation sur M6, orchestré par Eric Antoine. Au fil des éliminations, des trahisons et des retournements de situation, ils ne sont plus que cinq encore en lice pour décrocher la victoire et les gains pour leur association lors de la finale, programmée ce samedi 11 octobre sur la Six.

Dans le camp des traîtres, on retrouve la pétillante comédienne Anne-Élisabeth Blateau, déjà remarquée pour ses talents de manipulatrice dans la série Scènes de ménages. À ses côtés, la créatrice de contenu Danielle, rappelée en cours d'aventure, compte bien prouver qu'on a eu tort de l'éliminer en début de saison 3.

Face à elles, il reste trois loyaux bien décidés à déjouer leurs plans machiavéliques : la chroniqueuse Christine Bravo, le comédien Théo Fernandez et l'ancienne ministre Marlène Schiappa ont su faire preuve d'un flair et d'un sens de la déduction remarquables au cours de l'aventure. Ils espèrent bien être les premiers loyaux à l'emporter dans l'histoire du programme.

Un gagnant dans le camp des loyaux en 2025 ?

Car depuis son lancement en 2022, le jeu d'M6 s'est toujours soldé par une victoire des traîtres. Mais cette année, les gentils semblent avoir repris du poil de la bête. Lors des deux dernières tables rondes, ils ont réussi l'exploit d'éliminer successivement le mentaliste Fabien Olicard et la reine de beauté Camille Cerf. Une première qui pourrait présager d'un dénouement inédit.

La tension est en tout cas à son comble au château. "Il faut que ça finisse, j'en ai marre", a même lâché Danielle, visiblement épuisée par le jeu de rôle. Et si le suspense promet d'être haletant à l'écran, il l'est tout autant en coulisses. Car cette saison 5 peine à trouver son public.

Le lancement des Traîtres le mardi 2 septembre avait attiré seulement 1,59 million de curieux (8,9 % du public), soit le plus mauvais lancement toutes saisons confondues. Et le déplacement stratégique du mardi au samedi soir dans la foulée n'a pas eu les effets escomptés sur les audiences. Depuis, Les Traîtres ne réunissent que 1,3 million de fidèles en moyenne chaque semaine, un score décevant pour une émission qui a été imaginée comme une locomotive de M6, certes rattrapé par un fort engouement en streaming à J+7.

Les Traîtres contre un lapin, une taupe et un gros scarabée

La finale ce samedi s'annonçait sous de meilleurs auspices, la saison de The Voice Kids, un des principaux concurrent du jeu, s'étant achevée le samedi précédent, le 4 octobre, et la nouvelle saison de la Star Academy n'arrivant que le suivant, samedi 18 octobre. Las. Pour leur finale, Les Traîtres vont devoir composer avec un invité surprise de dernière minute. Ou plutôt plusieurs : un lapin, un DJ, un agneau, une taupe et un gros scarabée. Car Mask Singer débarque le samedi au lieu du vendredi sur TF1 cette semaine.

La Une a en effet décidé de déprogrammer la diffusion de son divertissement à 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne en raison de la retransmission du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 entre la France et l'Azerbaïdjan vendredi soir. L'émission de Camille Combal arrive donc en concurrence frontale avec les Traîtres. Un duel au sommet qui risque de faire un peu plus de dégâts sur les chiffres d'audience.

Reste que Mask Singer accuse le coup lui aussi côté audiences. La semaine dernière, il a été battu à plates coutures par la série policière Simon Coleman sur France 2. Une chose est sure en tout cas si vous êtes devant votre télé ce samedi soir : vous pourrez choisir entre un bal masqué olé olé et un petit jeu d'alliances et de coups bas, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur.