"Les élèves reviennent bientôt" : le live de la Star Academy interrompu, c'est quoi ce message qui agace les fans ?

Depuis son lancement, les fans de la "Star Academy" peuvent suivre le quotidien des élèves en live sur la plateforme TF1+. Mais tout ne se passe pas comme prévu...

La Star Academy 2025 est sur les rails sur TF1, avec déjà deux primes et une première élimination ce samedi. Depuis une semaine désormais, une quinzaine d'élèves travaille d'arrache pied au château de Dammarie-les-Lys pour suivre une formation intense de plusieurs semaines, dans l'espoir de remporter le titre. Avec à la clé, un contrat avec Universal pour un album et un financement de 100 000 euros.

Pour ceux qui auraient oublié que la Star Academy, en plus d'un télécrochet, est une émission de téléréalité, les fans les plus mordus de l'émission ont la possibilité de suivre chaque jour la vie des académiciens grâce au live diffusé sur la plateforme TF1+, en plus d'une une "Fan Box", leur permettant de poser des questions, d'envoyer des messages de soutien et de voter pour leur élève préféré. Une bonne manière de ne rien rater des premiers pas de Léo, Lily, Victor, Jeanne, Ambre ou Noah et de leur quotidien trépidant au sein du célèbre manoir.

Comme rien n'est gratuit en ce bas monde, les aficionados doivent souscrire à l'offre premium de TF1+ (5,99 €/mois) ou opter pour un pass journée (0,99 €) pour suivre les aventures de leurs candidats préférés. On ne sait pas trop s'ils en ont pour leur argent, mais beaucoup s'agacent depuis plusieurs jours des coupures qui interviennent régulièrement sur le flux, les laissant sur leur faim avec pour seule information le message "Les élèves reviennent bientôt". Des parenthèses récurrentes pas très appréciées, comme en témoignent plusieurs tweets et commentaires sur les réseaux sociaux :

"On déteste tellement cette vue", peut-on lire sur un post Facebook de la page Star Academy Fans, avec une capture d'écran du fameux message. "C'est relou", "Ça coupe vraiment trop souvent", "On veut voir ce qu'il se passe !" s'impatientent les téléspectateurs. "'Les élèves reviennent bientôt...' C'est reparti pour une nouvelle saison du jeu : 'Devine si c'est la pause CSA ou pas !' Soit c'est déjà la pause CSA, soit la régie est déjà bourrée", s'amuse un internaute sur X.

TF1 n'a pas indiqué quand et comment ces pauses étaient décidées, la production ayant simplement indiqué qu'elle ne garantit "en aucun cas un accès 24h/24 aux contenus du live, pour des raisons éditoriales et réglementaires". Lors du grand retour de la Star Academy en 2022, des "pauses CSA" avaient été imposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) la même année.

La Star Academy a en effet été soumise dès sa création à une réglementation stricte, le live devant respecter des coupures obligatoires. Le CSA a en effet imposé à TF1 et Endemol la création d'heures sans caméra, au cours desquelles les images du château ne sont pas retransmises, ni même enregistrées par la régie. Un "salle CSA" permettait même aux élèves de s'isoler et d'échanger en privé lors de certaines éditions. Certaines coupures peuvent aussi censurer des propos jugés inappropriés, vulgaires ou publicitaires.

Quand le message "Les élèves reviennent bientôt" apparait, les téléspectateurs n'ont donc pas d'autre choix que de patienter en attendant le retour des élèves sur leurs écrans. Les élèves, eux, peuvent souffler lors d'un temps "off" loin des objectifs. "99% du temps à ce moment-là, on dormait ! C'était le moment où on faisait des siestes. On tombait comme des mouches", a confié Lola, candidate de la saison précédente.