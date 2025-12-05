Miss France 2026 : portraits et photos des candidates, jury, nouveautés, favorites... Ce qu'il faut savoir pour se préparer au concours

L'élection de Miss France 2026 est programmée au Zénith d'Amiens ce samedi 6 décembre 2025. Photos des candidates, jury, favorites... Préparez vous à recevoir une bonne dose d'élégance et de paillettes...

Nous y sommes, ou presque ! Miss France 2026 sera connue demain, samedi 6 décembre dans la soirée, et les candidates sont en pleins préparatifs au Zénith d'Amiens, où aura lieu l'élection de la reine de beauté. Les portraits des 30 candidates ce concours de prestige ont déjà été dévoilés par TF1 et dans la presse, en plus des incontournables photos en maillot de bain, des résultats du test de culture générale et de nombreuses anecdotes sur l'une ou l'autre des prétendantes.

Parmi les nouveautés de ce concours 2025 de Miss France, un changement va sensiblement changer la donne : la présélection effectuée cette semaine à huis clos a désigné 12 demi-finalistes et non 15 comme c'était le cas auparavant. Une sélection bien plus resserrée, qui va donc envoyer sur la touche 18 candidates venues défiler pour rien sur scène ce samedi soir, sans le savoir. Celles-ci seront éjectées dès les premiers tableaux terminés.

Autre nouveauté de Miss France 2026 : la gagnante sera épaulée cette année par une marraine, en la personne de Camille Cerf. Celle qui fût élue Miss France 2015 et qui a depuis entamé une carrière à la télévision, réclamait depuis des années la création de ce poste, pour aider l'élue à affronter la tempête médiatique et populaire après le sacre. Elle reprendra ainsi une partie des missions de Cindy Fabre, ancienne directrice du concours partie en début d'année, mais aussi de Sylvie Tellier, qui a quitté la société en 2022.

Toutes les infos avant Miss France 2026

Alors qui sera élue Miss France pour l'année 2026 ? Les pronostics vont bon train mais cette semaine, c'est un cabinet spécialisé dans le big data qui a livré ses prédictions, basées sur l'intelligence artificielle. Après avoir analysé en profondeur l'engagement et les conversations générées par les candidates sur les réseaux sociaux, l'IA, développée par Avisia, donne Miss Nord-Pas-de-Calais Lola Lacheré grande gagnante, avec 67% de chance de victoire, devant Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti, à 59% et Naomi Torrent, Miss Guadeloupe, à 52%.

En attendant de connaître le nom de la gagnante, le grand spectacle de beauté à la française se prépare à investir de nouveau un lieu emblématique. Le concours pour élire Miss France 2026 aura lieu en Picardie, dans le Zénith d'Amiens. Une première pour l'élection qui n'avait encore jamais fait escale dans la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, mais aussi du président d'Emmanuel Macron. Miss France change aussi sa date en 2025 et celle-ci est un peu polémique. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le grand concours.

Les élections régionales des miss pour l'élection de Miss France 2026 se sont achevées à l'automne. 30 prétendantes à la couronne ont été placées sur la ligne de départ cette année. Voici la liste complète des candidates à l'élection Miss France avec leurs portraits. On a même réussi à vous dénicher quelques signes distinctifs.

Miss Alsace : Julie Decroix

Miss Aquitaine : Aïnhoa Lahitete

Miss Auvergne : Alice De Lima Guimaraes

Miss Bourgogne : Charlène Laurin

Miss Bretagne : Ninon Crolas

Miss Centre Val-de-Loire : Anna Valero

Miss Champagne-Ardenne : Ynès Lallemand

Miss Corse : Manon Mateus

Miss Côte d'Azur : Luna Maiolino

Miss Franche-Comté : Jade Cholley

Miss Guadeloupe : Naomi Torrent

Miss Guyane : Alicia Mertosetiko

Miss Île-de-France : Mareva Michel

Miss Languedoc : Lou Lambert

Miss Limousin : Aloïce Sejotte

Miss Lorraine : Camille L'Etang

Miss Martinique : Léaline Patry

Miss Mayotte : Hervian Kamillat

Miss Midi-Pyrénées : Léa Chabrel

Miss Nord-Pas-de-Calais : Lola Lacheré

Miss Normandie : Victoire Dupuis

Miss Nouvelle-Calédonie : Juliette Collet

Miss Pays de la Loire : Lola Winter

Miss Picardie : Emma Boivin

Miss Poitou-Charentes : Agathe Michelet

Miss Provence : Julie Zitouni

Miss Réunion : Priya Padavatan

Miss Rhône-Alpes : Noémie Baiamonte

Miss Roussillon : Déborah Adelin Chabal

Miss Tahiti : Hinaupoko Deveze

On ne sait pas si toutes sont vraiment à l'aise avec l'exercice, mais les trente candidates de Miss France prennent chaque année la pose en maillot de bain. L'occasion de rappeler que Miss France reste un concours de beauté, basé en grande partie sur la plastique des candidates. Cette année, c'était en Martinique, lors du voyage de préparation du concours 2025.

La Martinique est un choix particulier puisque c'est la région d'Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.

Le jeu des favorites au concours Miss France revient chaque année et est sans fin tant les médias et les réseaux sociaux accumulent les pronostics des mois avant l'élection. Votez pour élire votre favorite et consultez les résultats de notre sondage :

Il y a cependant un indicateur qui semble faire ses preuves depuis quelques années : l'intelligence artificielle, qui est capable d'analyser plusieurs dizaines de critères objectifs et de les comparer à des années de statistiques sur les miss pour déterminer celles qui ont le plus de chances de l'emporter.

Le Data Lab d'Avisia est sans doute celui qui va le plus loin dans l'analyse en utilisant un algorithme dédié, nourri de nombreuses données, dont l'historique du concours, la notoriété des candidates sur les réseaux sociaux ou encore la population de chaque région, susceptible d'influencer le vote du public. Voici son top 5, avec les chances de victoire des grandes favorites :

Lola Lacheré, Miss Nord-Pas-de-Calais : 67% de chance de victoire

Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti : 59%

Naomi Torrent, Miss Guadeloupe : 52%

Mareva Michel, Miss Île-de-France : 47,4%

Déborah Adelin-Chabal, Miss Roussillon : 47,2%

Selon son analyse, Miss France 2026 devrait donc être Lola Lacheré, Miss Nord-Pas-de-Calais. Celle-ci atteint 67% de chance de l'emporter. Miss Tahiti Hinaupoko Deveze et Miss Guadeloupe Naomi Torrent seraient respectivement première et deuxième dauphines avec 59% et 52% de chances. Miss Île-de-France Mareva Michel (47,4%) et Miss Roussillon Déborah Adelin-Chabal (47,2%) complètent la marche.

On voit de tout et surtout n'importe quoi avec les pronostics de l'IA, mais cette fois l'analyse semble sérieuse. L'année dernière, Avisia avait désigné Moïra André, Miss Guadeloupe, gagnante. Celle-ci finira troisième dauphine de l'élection, montant tout de même sur le podium. L'IA avait réussi le petit exploit de placer la gagnante de Miss France, Angélique Angarni-Filopon, dans son trio de tête. Mieux : en 2022, le cabinet avait visé juste en prédisant la victoire d'Indira Ampiot, Miss Guadeloupe et s'était même offert le luxe de placer Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais, première dauphine. Un doublé.

Pendant deux années consécutives, le jury de Miss France était exclusivement féminin, avec notamment Sylvie Vartan comme présidente l'année dernière. C'est encre une femme qui préside le jury de Miss France 2026, puisque la comédienne Michèle Bernier a cette fois été désignée. Les 6 autres jurés en revanche compte plusieurs hommes. Voici les membres du jury de Miss France 2026 :

Présidente : Michèle Bernier, actrice

Axelle Saint-Cirel, chanteuse lyrique mezzo-soprano

Bruce Toussaint, journaliste, présentateur de "Bonjour ! La Matinale TF1"

Camille Cerf, Miss France 2015 et Marraine de Miss France 2026,

Philippe Caverivière, auteur, humoriste

Sally, journaliste, réalisatrice

Tom Villa, comédien, humoriste.

Miss Martinique a été désignée Miss France 2025 dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2024, au Futuroscope de Poitiers. Angélique Angarni-Filopon a remporté la majorité des voix du jury, tandis que le public s'était prononcé en faveur de Miss Nord-Pas-de-Calais, sa première dauphine. C'est pour la première fois une miss de 34 ans qui a été élue, la candidate la plus âgée à remporter le concours, Miss France ne devant pas dépasser les 24 ans il y a encore quelques années. Angélique Angarni-Filopon était d'ailleurs aussi la doyenne du concours en 2024.