Miss France 2026 : portraits et photos des candidates, jury, nouveautés, favorites... Ce qu'il faut savoir pour se préparer au concours
L'élection de Miss France 2026 est programmée au Zénith d'Amiens ce samedi 6 décembre 2025. Photos des candidates, jury, favorites... Préparez vous à recevoir une bonne dose d'élégance et de paillettes...
Nous y sommes, ou presque ! Miss France 2026 sera connue demain, samedi 6 décembre dans la soirée, et les candidates sont en pleins préparatifs au Zénith d'Amiens, où aura lieu l'élection de la reine de beauté. Les portraits des 30 candidates ce concours de prestige ont déjà été dévoilés par TF1 et dans la presse, en plus des incontournables photos en maillot de bain, des résultats du test de culture générale et de nombreuses anecdotes sur l'une ou l'autre des prétendantes.
Parmi les nouveautés de ce concours 2025 de Miss France, un changement va sensiblement changer la donne : la présélection effectuée cette semaine à huis clos a désigné 12 demi-finalistes et non 15 comme c'était le cas auparavant. Une sélection bien plus resserrée, qui va donc envoyer sur la touche 18 candidates venues défiler pour rien sur scène ce samedi soir, sans le savoir. Celles-ci seront éjectées dès les premiers tableaux terminés.
Autre nouveauté de Miss France 2026 : la gagnante sera épaulée cette année par une marraine, en la personne de Camille Cerf. Celle qui fût élue Miss France 2015 et qui a depuis entamé une carrière à la télévision, réclamait depuis des années la création de ce poste, pour aider l'élue à affronter la tempête médiatique et populaire après le sacre. Elle reprendra ainsi une partie des missions de Cindy Fabre, ancienne directrice du concours partie en début d'année, mais aussi de Sylvie Tellier, qui a quitté la société en 2022.
Toutes les infos avant Miss France 2026
Alors qui sera élue Miss France pour l'année 2026 ? Les pronostics vont bon train mais cette semaine, c'est un cabinet spécialisé dans le big data qui a livré ses prédictions, basées sur l'intelligence artificielle. Après avoir analysé en profondeur l'engagement et les conversations générées par les candidates sur les réseaux sociaux, l'IA, développée par Avisia, donne Miss Nord-Pas-de-Calais Lola Lacheré grande gagnante, avec 67% de chance de victoire, devant Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti, à 59% et Naomi Torrent, Miss Guadeloupe, à 52%.
En attendant de connaître le nom de la gagnante, le grand spectacle de beauté à la française se prépare à investir de nouveau un lieu emblématique. Le concours pour élire Miss France 2026 aura lieu en Picardie, dans le Zénith d'Amiens. Une première pour l'élection qui n'avait encore jamais fait escale dans la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, mais aussi du président d'Emmanuel Macron. Miss France change aussi sa date en 2025 et celle-ci est un peu polémique. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le grand concours.
Les 30 candidates du concours Miss France
Les élections régionales des miss pour l'élection de Miss France 2026 se sont achevées à l'automne. 30 prétendantes à la couronne ont été placées sur la ligne de départ cette année. Voici la liste complète des candidates à l'élection Miss France avec leurs portraits. On a même réussi à vous dénicher quelques signes distinctifs.
- Miss Alsace : Julie Decroix
- Miss Aquitaine : Aïnhoa Lahitete
- Miss Auvergne : Alice De Lima Guimaraes
- Miss Bourgogne : Charlène Laurin
- Miss Bretagne : Ninon Crolas
- Miss Centre Val-de-Loire : Anna Valero
- Miss Champagne-Ardenne : Ynès Lallemand
- Miss Corse : Manon Mateus
- Miss Côte d'Azur : Luna Maiolino
- Miss Franche-Comté : Jade Cholley
- Miss Guadeloupe : Naomi Torrent
- Miss Guyane : Alicia Mertosetiko
- Miss Île-de-France : Mareva Michel
- Miss Languedoc : Lou Lambert
- Miss Limousin : Aloïce Sejotte
- Miss Lorraine : Camille L'Etang
- Miss Martinique : Léaline Patry
- Miss Mayotte : Hervian Kamillat
- Miss Midi-Pyrénées : Léa Chabrel
- Miss Nord-Pas-de-Calais : Lola Lacheré
- Miss Normandie : Victoire Dupuis
- Miss Nouvelle-Calédonie : Juliette Collet
- Miss Pays de la Loire : Lola Winter
- Miss Picardie : Emma Boivin
- Miss Poitou-Charentes : Agathe Michelet
- Miss Provence : Julie Zitouni
- Miss Réunion : Priya Padavatan
- Miss Rhône-Alpes : Noémie Baiamonte
- Miss Roussillon : Déborah Adelin Chabal
- Miss Tahiti : Hinaupoko Deveze
Encore et toujours des photos des miss en maillots de bain
On ne sait pas si toutes sont vraiment à l'aise avec l'exercice, mais les trente candidates de Miss France prennent chaque année la pose en maillot de bain. L'occasion de rappeler que Miss France reste un concours de beauté, basé en grande partie sur la plastique des candidates. Cette année, c'était en Martinique, lors du voyage de préparation du concours 2025.
La Martinique est un choix particulier puisque c'est la région d'Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025.
Qui sont les favorites du concours Miss France 2026 ?
Le jeu des favorites au concours Miss France revient chaque année et est sans fin tant les médias et les réseaux sociaux accumulent les pronostics des mois avant l'élection. Votez pour élire votre favorite et consultez les résultats de notre sondage :
Il y a cependant un indicateur qui semble faire ses preuves depuis quelques années : l'intelligence artificielle, qui est capable d'analyser plusieurs dizaines de critères objectifs et de les comparer à des années de statistiques sur les miss pour déterminer celles qui ont le plus de chances de l'emporter.
Le Data Lab d'Avisia est sans doute celui qui va le plus loin dans l'analyse en utilisant un algorithme dédié, nourri de nombreuses données, dont l'historique du concours, la notoriété des candidates sur les réseaux sociaux ou encore la population de chaque région, susceptible d'influencer le vote du public. Voici son top 5, avec les chances de victoire des grandes favorites :
- Lola Lacheré, Miss Nord-Pas-de-Calais : 67% de chance de victoire
- Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti : 59%
- Naomi Torrent, Miss Guadeloupe : 52%
- Mareva Michel, Miss Île-de-France : 47,4%
- Déborah Adelin-Chabal, Miss Roussillon : 47,2%
Selon son analyse, Miss France 2026 devrait donc être Lola Lacheré, Miss Nord-Pas-de-Calais. Celle-ci atteint 67% de chance de l'emporter. Miss Tahiti Hinaupoko Deveze et Miss Guadeloupe Naomi Torrent seraient respectivement première et deuxième dauphines avec 59% et 52% de chances. Miss Île-de-France Mareva Michel (47,4%) et Miss Roussillon Déborah Adelin-Chabal (47,2%) complètent la marche.
On voit de tout et surtout n'importe quoi avec les pronostics de l'IA, mais cette fois l'analyse semble sérieuse. L'année dernière, Avisia avait désigné Moïra André, Miss Guadeloupe, gagnante. Celle-ci finira troisième dauphine de l'élection, montant tout de même sur le podium. L'IA avait réussi le petit exploit de placer la gagnante de Miss France, Angélique Angarni-Filopon, dans son trio de tête. Mieux : en 2022, le cabinet avait visé juste en prédisant la victoire d'Indira Ampiot, Miss Guadeloupe et s'était même offert le luxe de placer Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais, première dauphine. Un doublé.
Qui sont les membres du jury pour Miss France 2026 ?
Pendant deux années consécutives, le jury de Miss France était exclusivement féminin, avec notamment Sylvie Vartan comme présidente l'année dernière. C'est encre une femme qui préside le jury de Miss France 2026, puisque la comédienne Michèle Bernier a cette fois été désignée. Les 6 autres jurés en revanche compte plusieurs hommes. Voici les membres du jury de Miss France 2026 :
- Présidente : Michèle Bernier, actrice
- Axelle Saint-Cirel, chanteuse lyrique mezzo-soprano
- Bruce Toussaint, journaliste, présentateur de "Bonjour ! La Matinale TF1"
- Camille Cerf, Miss France 2015 et Marraine de Miss France 2026,
- Philippe Caverivière, auteur, humoriste
- Sally, journaliste, réalisatrice
- Tom Villa, comédien, humoriste.
Qui est la gagnante du dernier concours Miss France ?
Miss Martinique a été désignée Miss France 2025 dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2024, au Futuroscope de Poitiers. Angélique Angarni-Filopon a remporté la majorité des voix du jury, tandis que le public s'était prononcé en faveur de Miss Nord-Pas-de-Calais, sa première dauphine. C'est pour la première fois une miss de 34 ans qui a été élue, la candidate la plus âgée à remporter le concours, Miss France ne devant pas dépasser les 24 ans il y a encore quelques années. Angélique Angarni-Filopon était d'ailleurs aussi la doyenne du concours en 2024.
Le dernier classement complet de Miss France
- Miss France 2025 : Miss Martinique - Angélique Angarni-Filopon
- 1e dauphine : Miss Nord-Pas-de-Calais
- 2e dauphine : Miss Corse
- 3e dauphine : Miss Guadeloupe
- 4e dauphine : Miss Côte d'Azur
- Top 15 : Midi-Pyrénées, Corse, Guadeloupe, Champagne-Ardennes, Lorraine, Tahiti, Picardie, Martinique Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Rhône-Alpes, Aquitaine, Côte d'Azur, Normandie, et Bourgogne.
A quelle date a été fixé le concours Miss France en 2025 ?
La date de l'élection de Miss France 2026 a été dévoilée par la Société Miss France à la rentrée. Celle-ci a été fixée au samedi 6 décembre 2025. Une date qui change quelque peu les habitudes du concours, qui a élu ses dernières représentantes à la mi-décembre. La date avait d'ailleurs été déplacée pour éviter une concurrence frontale avec le Téléthon diffusé sur France TV. Cette année, retour aux fondamentaux et peut être aussi de la polémique donc : TF1 a décidé de placer la 96e élection face à la grande opération caritative.
Dans quelle ville a lieu le concours Miss France en 2025 ?
Pour la première fois, c'est la ville d'Amiens et son Zénith qui ont été choisis pour accueillir le prestigieux concours. "Une immense fierté" pour Hubert de Jenlis, le maire d'Amiens, qui s'est réjoui de cette "formidable vitrine" pour sa ville. Les candidates ont été sur place pendant près de trois semaines pour leur préparation et ont participé à de nombreux événements locaux. Près de 4000 personnes ont été prévues pour assister à l'élection de Miss France 2026 dans la salle et des millions de téléspectateurs attendus devant TF1 qui retransmet chaque année le show en direct.
"Le Zénith d'Amiens est un lieu emblématique, idéal pour accueillir la magie et l'émotion de l'élection Miss France", s'est aussi réjoui Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France par communiqué. Amiens est en outre la ville natale de Jean-Pierre Pernaut, membre iconique du jury jusqu'à sa mort, mais aussi du président d'Emmanuel Macron.