La Star Academy impactée : TF1 bouleverse ses programmes le vendredi et le samedi, dès ce 7 novembre 2025

Alerte déprogrammation : la saison 2025 de la Star Academy est éjectée du samedi soir pour les trois prochaines semaines.

Depuis son grand retour, la Star Academy passionne les téléspectateurs. La quotidienne diffusée chaque jour en fin de journée est un des grands succès de l'année en journée, comme le claironne déjà TF1. Pour ce qui est des primes, la saison a bien démarré avec 3,26 millions de curieux pour la première grande soirée le 18 octobre, et presque autant pour les suivantes. Samedi dernier 1er novembre, le télécrochet mené par Nikos Aliagas a encore attiré 3,25 millions de fans, soit 18,4% du public, mais s'est pourtant fait doubler par France 3 et une rediffusion de son téléfilm La Brigade du fleuve, à 3, 38 millions de téléspectateurs.

Dès ce samedi, les fans vont devoir changer leurs habitudes. TF1 bouleverse ses programmes le vendredi et le samedi dès ce 7 novembre 2025. Le prime de la Star Academy est en effet éjecté du samedi soir et doit être diffusé en amont, le vendredi. Un chamboulement qui impacte le rythme des élèves, mais aussi des équipes.

Car en coulisses, c'est toute une organisation qu'il faut revoir. Débriefings avec la redoutable Marlène Schaff, évaluations hebdomadaires, répétitions... Le planning est complètement modifié. "Cette semaine, c'est vendredi que tout se joue", a d'ores et déjà prévenu Michael Goldman, le directeur de la Star Ac cette semaine. Il en sera ainsi pendant trois semaines au total, les primes de la Star Academy ne revenant le samedi qu'à partir du 29 novembre.

La raison de ce grand chambardement ? Le rugby et la diffusion sur TF1 des matchs de la tournée d'automne du XV de France. Les 12, 19 et 26 novembre, les hommes de Fabien Galthié affrontent successivement l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie, trois très gros morceaux à commencer par le champion du monde en titre, l'Afrique du Sud, venue chiper la Coupe du monde aux Français lors d'un quart de finale tragique au Stade de France en 2023.

Les rencontres seront retransmises en prime time le samedi soir. Impossible donc pour la Star Academy de conserver sa case habituelle. Cet ajustement de calendrier n'est pas une première et n'est pas le dernier non plus. Le 6 décembre, la Star Academy devra à nouveau s'adapter en raison cette fois de l'élection de Miss France 2026. Espérons que malgré ces contraintes, la magie opère toujours au château.