Miss France 2026 : on a repéré des signes distinctifs amusants chez les candidates, certains risquent de se voir

Miss France 2026, les Insta des candidates © Capture Instagram
Il y a les habituelles fans de mode et de voyage, celles qui défendent les plus belles causes, et il y a les autres. On a épluché les CV (et les Insta) des 30 candidates à Miss France 2026. Certains traits physiques ou de caractère pourraient faire parler début décembre...
