Miss France 2026 : certaines questions nous ont fait sourire... Passez le test de culture générale

Le test de culture générale de Miss France 2026 a été passé mi-bovembre par les 30 candidates. Certaines questions nous ont fait sourire, d'autres moins... Faites vous-même le test.

L'élection de Miss France 2026, qui a lieu ce samedi 6 décembre à Amiens, a donné lieu à quelques rendez-vous immuables. Mi-novembre, les 30 candidates au titre de Miss France se sont envolées pour la Martinique, pour le traditionnel voyage de préparation avant le concours. Au programme, une pelletée de formations et autres Master class pour affronter le grand jour le plus sereinement possible, des séances photo à n'en plus finir (à commencer par les toujours gênantes photos en maillots de bain), des répétitions de défilés, mais aussi le fameux test de culture générale qui a été passé par les prétendantes le mardi 11 novembre.

Le quiz de culture générale des candidates à Miss France est toujours très redouté. Entre interros de niveau 6e, test de quelques bases historiques et questions d'actualité bien plus pointues, les pièges peuvent être nombreux. L'épreuve est d'autant plus cruciale qu'elle entre en compte dans le choix des 12 finalistes, issues d'un premier écrémage dans la première heure du concours diffusé à la télévision. Sans le savoir ce 6 décembre, 18 candidates recalées se présenteront en effet sur scène sans avoir la moindre chance d'être sacrées, le jury les ayant déjà écartées dès le voyage de préparation.

Pourriez-vous, vous aussi, prétendre à la couronne tant convoitée ? Testez vous sur le test de culture générale des Miss.

Les Miss régionales sont aussi interrogées sur des questions plus scolaires de mathématiques, sciences, français ou encore anglais, mais aussi sur des énigmes logiques. En attendant, certaines questions de culture générale ne sont pas piquées des hannetons. Le jury de Miss France 2026 a par exemple osé demander aux candidates quelle équipe avait remporté la Ligue des champions de 2025, après le sacre historique (et très médiatique) du PSG en mai dernier.

Vous aurez sans doute apprécié aussi dans ce quiz qu'on vous demande si la Préhistoire avait pris fin avec l'invention des smartphones, ou encore qui avait sculpté le Penseur de... Rodin. Les Miss ont aussi dû montrer qu'elle connaissaient leur sujet sur le bout des ongles manucurés, en répondant à plusieurs questions sur le concours, telles que "Quelle est l'année de règne de la première Miss Martinique élue Miss France ?", "Combien de Miss France Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronnées ?", ou "En quelle année Camille Cerf a-t-elle été élue Miss France ?". Evidemment, en bons élèves assidus du concours depuis des années, nous avions les bonnes réponses pour notre part...