Les candidates à Miss France passent aussi des tests très scolaires et même de logique... Saurez-vous répondre aux questions ?

Le saviez-vous ? Il n'y a pas que le test de culture générale pour les candidates à Miss France chaque année. D'autres questions de français, maths, anglais, mais aussi de logique, leurs sont soumises...

Les candidates à l'élection de Miss France 2026 sont dans les starting-blocks pour l'élection ce 6 décembre. Et elles se préparent depuis longtemps déjà. Lors du traditionnel voyage de préparation, en Martinique cette année, les 30 prétendantes à la couronne sont entrées de plain pied dans le concours mi-novembre. A menu, activité Spa naturel, randonné sur la Montagne Pelée, visites du marche de Fort-de-France et du village de la transat café l'Or, masterclass consacrées au maquillage, au Catwalk (marcher comme un top-model), à la "prise de confiance", ateliers Yole, danse (Bele), coiffes, poterie, ou encore soirée de gala.

Comme si elles n'étaient pas déjà assez sollicitées, les Miss ont aussi passé le très redouté test de culture générale le 11 novembre. Mais saviez vous que les apprenties Miss France sont aussi soumises à des questions bien plus scolaires ? Comme au primaire ou au collège, les candidates ont en effet répondu à des questions de sciences, maths, français, anglais, mais aussi à une poignée de tests de logique ! Réussirez-vous à avoir le niveau d'une Miss France ? Faites le test :

Plus de 50 questions parfois farfelues

Au total, ce sont plus d'une cinquantaine de questions diverses qui ont été posées aux candidates à Miss France 2026. Il y a quelques jours nous vous proposions de vous tester également sur le volet "culture générale" de ce grand test. Parmi les très difficiles questions posées, le jury de Miss France 2026 a par exemple osé demander aux candidates quelle équipe avait remporté la Ligue des champions de 2025, après le sacre historique (et très médiatique) du PSG en mai dernier, si la Préhistoire avait pris fin avec l'invention des smartphones, ou encore qui avait sculpté le Penseur de... Rodin.

Selon les résultats de ces tests, c'est Alice De Lima Guimaraes, Miss Auvergne, qui s'en st le mieux tirée, avec une note très élevée de 18/20. Elle devance Miss Languedoc Lou Lambert et Miss Poitou-Charentes Agathe Michelet, qui ont atteint toutes les deux la note respectable de 15,5/20. Dans les propos rapportés dans la presse, la première de la classe s'est a fait preuve d'humilité comme il se doit et s'est montrée surprise. "Je ne pensais pas être première, ni même dans le Top 3", a-t-elle confié à Paris Match, même si elle admet avoir été assez à l'aise sur les questions d'actualité. Il faut dire qu'Alice De Lima Guimaraes sort d'études supérieures en prépa littéraire Khâgne et s'apprête à faire son entrée en licence "Médias et Editions" à la Sorbonne...