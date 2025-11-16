Cette candidate à Miss France est l'intello de la bande : elle a écrasé ses concurrentes au test de culture générale

La traditionnelle épreuve de culture générale des candidates à Miss France 2026 a livré son verdict. L'une d'elles s'est nettement démarquée.

Mardi 11 novembre, il n'y a pas eu de trêve pour elles. Pendant leur voyage de préparation en Martinique, les 30 Miss régionales en lice pour la couronne de Miss France 2026 ont planché sur le redouté test de culture générale. Actualités, histoire-géo, sciences, logique... Pendant plus d'une heure, elles ont dû répondre à un questionnaire balayant des thèmes très variés.

Parmi les questions pointues qui leur ont été posées cette année : quelle équipe a remporté la dernière Ligue des Champions en mai 2025 ? Combien de Miss France l'animateur historique Jean-Pierre Foucault a-t-il déjà couronnées ? Ou encore quelle année invention a marqué la fin de la Préhistoire ? Des interrogations allant des fondamentaux scolaires aux pièges loufoques, en passant par des connaissances précises sur l'univers Miss France.

Ce test de culture générale est toujours très attendu pendant la préparation au concours. Bien qu'il ne soit pas éliminatoire en tant que tel, il entre en compte dans la présélection du Top 12 par le jury, révélée le soir de l'élection télévisée. Quinze jours avant le grand show, certaines candidates peuvent donc voir s'envoler leur rêve avant même d'avoir défilé sur la scène du Zénith d'Amiens, où sera sacrée Miss France 2026 le 6 décembre prochain.

Après deux jours de correction des copies, les résultats tant espérés sont enfin tombés ce jeudi 13 novembre. La promotion 2025 s'en sort avec une moyenne générale de 13/20, a annoncé Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France. Un score honorable, tiré vers le haut par quelques brillantes réussites.

Le top 3 est en effet dominé par Miss Auvergne, Alice De Lima Guimaraes, 20 ans. Avec un remarquable 18/20, cette étudiante en licence "Médias et Édition" à la Sorbonne a littéralement écrasé la concurrence. "Je suis très étonnée ! Je ne pensais pas être première ni dans le top 3", s'est réjouie la jeune femme, pourtant peu à l'aise sur les questions de logique de son propre aveu. Un coup d'éclat qu'elle doit à sa culture de l'actualité, aiguisée par deux années de classe prépa.

Deux autres candidates se partagent la seconde marche du podium avec 15,5/20 : Miss Languedoc Lou Lambert et Miss Poitou-Charentes Agathe Michelet. Cette dernière, âgée de 26 ans, s'est amusée d'avoir décroché "le chapeau", à défaut de la couronne. Lou Lambert, elle, visait juste en estimant sa note à 15. Un beau trio de tête dont les atouts intellectuels pourraient bien faire la différence dans la dernière ligne droite.

Mais attention, ce classement pourrait être chamboulé d'ici l'élection. Car outre la culture générale, d'autres talents sont scrutés par le comité Miss France : éloquence, photogénie, prestance sur scène... Autant de critères à maîtriser pour les prétendantes au titre. Les jeux restent donc ouverts pour succéder à Angélique Angarni-Filopon, qui fera ses adieux à la couronne le 6 décembre.