Miss Univers 2025 : classement désastreux pour Eve Gilles, la gagnante était si évidente

La gagnante du 74e concours Miss Univers, dévoilée à Bangkok, en Thaïlande ce vendredi 21 novembre, remporte une couronne hors de prix, un gros salaire et un appartement de luxe à New York...

Miss Univers précède de très peu Miss France. Alors que la reine de beauté française sera désignée le 6 décembre prochain à Amiens, la plus belle femme du monde (ou plutôt de l'univers !), elle, a été désignée dans la nuit du 20 au 21 novembre, à Bangkok, en Thaïlande cette année. 127 candidates sont venues du monde entier défiler devant des millions de téléspectateurs pour tenter de succéder à l'Américaine Sheynnis Palacios, Miss Univers 2024.

Et le titre de Miss Univers a été décerné à la candidate mexicaine Fatima Bosch, celle qui fut au cœur d'une polémique avec un animateur du concours au début du mois. Insultée pour n'avoir pas participé à un défilé en amont de l'élection elle sera à l'origine d'un des multiples scandales de cette édition 2025. Le 4 novembre dernier, seulement deux jours après l'arrivée des candidates en Thaïlande pour leur voyage de préparation de trois semaines, Nawat Itsaragrisil, membre du comité d'organisation thaïlandais, s'était en effet emporté contre la candidate. Accusant Fatima Bosch de ne pas s'être présentée à un défilé promotionnel, il l'avait publiquement humiliée devant les autres concurrentes médusées, la traitant d'"idiote" et de "débile".

En signe de protestation, plusieurs candidates dont Miss USA et Miss Univers 2023 et 2024 avaient quitté la salle, dénonçant le manque de respect et la violence des propos. Devant le tollé provoqué, le comité Miss Univers avait dû prendre des sanctions, interdisant à Nawat Itsaragrisil d'assister aux événements. Dans une scène surréaliste, ce dernier était apparu en larmes devant les journalistes, s'excusant platement et reconnaissant avoir agi sous le coup de l'émotion.

Après un tel tollé, la gagnante était finalement évident : la victoire ne pouvait sans doute plus échapper à Miss Mexique. "Ce soir, une étoile est née. Sa grâce, sa force et son esprit rayonnant ont conquis le cœur du monde entier, et nous sommes comblés de l'accueillir comme notre nouvelle reine. L'univers brille d'un éclat nouveau grâce à elle", a commenté le comité Miss Univers après son sacre.

Le classement d'Eve Gilles, Miss France 2024, décevant

Miss Univers a couronné Miss Thaïlande première dauphine, devant Miss Venezuela, Miss Philippines et Miss Côte d'Ivoire. De son côté, Miss France 2024, Eve Gilles, s'est hissée dans le top 30 de l'élection, mais n'a même pas intégré le top 12. Un classement plus que mauvais pour la Française, qui faisait pourtant partie des favorites. Avant Miss Univers, plusieurs médias avaient souligné que sa vidéo postée sur le site officiel avait cumulé plus de 11,5 millions de vues, des centaines de milliers de likes et des dizaines de milliers de commentaires. Son défilé en armure de Jeanne d'Arc cette semaine avait aussi été très remarqué. Las, il faudra encore attendre pour trouver une successeur à Iris Mittenaere, dernière Miss France élue Miss Univers, en 2016. Petite consolation tout de même, il y avait néanmoins une Française qualifiée parmi les 12 demi-finalistes : Ophely Mézino, qui représentait la Guadeloupe. Celle-ci n'a pas en revanche intégré le Top-3 final.

Créé en 1952 aux États-Unis, un an après Miss Monde, le concours Miss Univers a pour objectif de promouvoir la beauté féminine à travers la planète. Chaque pays envoie sa représentante, généralement la gagnante de son concours national, pour une grande soirée de gala combinant défilés en tenues de soirée, en maillots de bain et en costumes nationaux. Bien évidemment, les candidates sont aussi évaluées sur leur personnalité et leur capacité à s'exprimer sur des sujets d'actualité.

Il y a de quoi rêver. La gagnante de Miss Univers remporte un an de salaire évalué en 2021 à 5 000 euros mensuels et un superbe logement de fonction à New York, avec vue sur Central Park (partagé avec Miss USA et Miss Teen USA). Sa couronne vaut à elle seule 300 000 dollars.