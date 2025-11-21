Miss univers 2025 : la grande gagnante dévoilée juste avant Miss France, quel classement pour Eve Gilles ?

L'heure du verdict a sonné. La gagnante du 74e concours Miss Univers, dévoilée à Bangkok, en Thaïlande ce vendredi 21 novembre, remporte une couronne hors de prix, un gros salaire et un appartement de luxe à New York...

Miss Univers précède de très peu Miss France. Alors que la reine de beauté française sera désignée le 6 décembre prochain à Amiens, la plus belle femme du monde (ou plutôt de l'univers !), elle, est désignée dans la nuit du 20 au 21 novembre, à Bangkok, en Thaïlande cette année. 127 candidates sont venues du monde entier défiler devant des millions de téléspectateurs pour tenter de succéder à l'Américaine Sheynnis Palacios, Miss Univers 2024.

Créé en 1952 aux États-Unis, un an après Miss Monde, le concours Miss Univers a pour objectif de promouvoir la beauté féminine à travers la planète. Chaque pays envoie sa représentante, généralement la gagnante de son concours national, pour une grande soirée de gala combinant défilés en tenues de soirée, en maillots de bain et en costumes nationaux. Bien évidemment, les candidates sont aussi évaluées sur leur personnalité et leur capacité à s'exprimer sur des sujets d'actualité.

Qui sont les 127 candidates à Miss Univers cette année ?

Les 127 candidates à Miss Univers ont été sélectionnées au niveau national pour leur physique, mais aussi leur parcours, leur aisance sur scène et leur éloquence. Difficile de toutes les présenter, mais plusieurs ont déjà défrayé la chronique comme Miss Mexique, Fátima Bosch, insultée par un organisateur pour n'avoir pas participé à un défilé en amont du concours et à l'origine d'un des multiples scandales de cette édition 2025. Il y a aussi Miss Jamaïque, Gabrielle Henry, qui a fini aux urgences après avoir lourdement chuté du podium à près de 24 heures du concours.

Pour l'édition 2025, deux miss âgées de plus de 40 ans participeront pour la première fois à Miss Univers, depuis la suppression de la limite d'âge en 2022 (seule la majorité est désormais requise). Il s'agit de Nicole Visser Peiliker, 42 ans, qui représentera l'île caribéenne de Bonaire, et de Solange Keita, également 42 ans, première Miss Rwanda à concourir à Miss Univers. A noter que le concours concurrent Miss Monde conserve une limite d'âge à 27 ans.

Quelle gagnante pour le concours Miss Univers 2025 ?

Retenez leurs noms, l'un d'eux devrait être le bon. Si l'on en croit les pronostics relayés par plusieurs médias, Audrey Eckert (Miss USA), Gabriela Lacerda (Miss Brésil), Stephany Abasali (Miss Venezuela), Mahyla Roth (Miss Costa Rica), Bereniece Dickenson (Miss Îles Turks & Caicos), Vanessa Pulgarín (Miss Colombie), Nadia Mejía (Miss Equateur), Zashely Alicea (Porto-Rico), et la rebelle Fátima Bosch (Miss Mexique) font partie des 10 candidates les plus citées dans les classements des spécialistes sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les pronostics des bookmakers.

Mais si on doit en sélectionner 5, citons Praveenar Singh, Miss Thaïlande, qui joue à domicile et rêve de soulever un élan populaire, elle qui en est à sa quatrième tentative. Miss Côte d'Ivoire Olivia Yacé est aussi citée par nombre de bookmakers dans le Top-10 des favorites, comme Ahtisa Manalo (Miss Philippine), qui a dominé plusieurs votes populaires en amont du concours, Nadeen Ayoub, première représentante de la Palestine, mais aussi une certaine Eve Gilles, Miss France 2024, qui a marqué les esprits lors des défilés s'affichant dernièrement dans une armure de Jeanne d'Arc au design épique et moderne.

Il y a de quoi rêver. La gagnante de Miss Univers remporte un an de salaire évalué en 2021 à 5 000 euros mensuels et un superbe logement de fonction à New York, avec vue sur Central Park (partagé avec Miss USA et Miss Teen USA). Sa couronne vaut à elle seule 300 000 dollars.