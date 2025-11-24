Mort sur terre battue : on n'a jamais vu Yannick Noah comme ça, sa fille Eleejah Noah non plus !

L'ancienne gloire du tennis Yannick Noah fait ses premiers pas d'acteur aux côtés de sa fille Eleejah Noah dans le téléfilm policier "Mort sur terre battue", diffusé sur France 2.

Programme TNT FRANCE 2 | Lundi 24 novembre 2025, à 21h10

Il y a eu le tennis, il y a eu la chanson, il y a eu le coaching, toutes sortes d'émissions... Yannick Noah, l'inoubliable vainqueur de Roland-Garros 1983, tente une nouvelle aventure cet automne en endossant pour la première fois le costume de comédien dans un rôle principal. L'ex-champion de 65 ans est la tête d'affiche de Mort sur terre battue, un polar inédit qui a été programmé lundi 24 novembre à 21h10 sur France 2.

Réalisé par Denis Malleval, sur un scénario original de Pierre Monjanel, Mort sur terre battue emmène les téléspectateurs dans les coulisses d'un tournoi de tennis féminin fictif à Paris (comme par hasard). Mais les échanges de balles jaunes vont être interrompus par un drame : une jeune joueuse prometteuse, Manon Picard, est retrouvée morte sur un des courts. Qui a pu commettre ce crime et pourquoi, alors qu'un contrat de sponsoring majeur était promis à la gagnante ?

C'est ce que devra découvrir un tandem d'enquêteurs incarné par Florent Peyre et Roxanne Roux. Face à eux dans Mort sur terre battue, Yannick Noah prête ses traits à Vincent Beti, un ancien champion reconverti en directeur du tournoi, personnage charismatique mais ambigu. Et autant le dire tout de suite : voir Yannick Noah dans le costume sérieux du directeur (au propre comme au figuré) a de quoi surprendre.

Yannick Noah : "C'était ça qui m'excitait, de me remettre en question"

Observer Yannick Noah dans un registre aussi dramatique est en effet une grande première, assez déconcertante. Ce que l'ancien tennisman présente comme "un challenge, une remise en question" (Télé Loisirs), se transforme au visionnage en expérience étrange. Avant Mort sur terre battue, on avait vu Yannick Noah dans quelques apparitions dans des comédies en effet (Safari d'Olivier Baroux ou King Guillaume de Pierre-François Martin-Laval). Cette fois, bien que certaines prises le montrent raquette à la main, il se trouve dans un univers bien moins familier.

Mort sur terre battue a-t-elle réussi son pari et l'acteur débutant s'en sort-il bien ? La critique est mitigée. Si Le Télégramme, salue "un rôle écrit sur mesure" pour Yannick Noah, le Parisien regrette "un scénario basique et un jeu inégal", quand Télérama pointe un "téléfilm paresseux" et une "fiction peu inspirée". L'hebdomadaire souligne tout juste "un casting sympathique".

Yannick Noah dit pour sa part s'être mis beaucoup de pression pour ses premiers pas d'acteur de série. "Cet exercice me plaisait parce que j'ai eu des longues périodes où j'en avais un peu marre de parler de ma gueule. Donc je me suis dit que c'était une thérapie aussi de jouer quelqu'un d'autre", a-t-il expliqué à Nice Matin, avouant avoir été très soucieux du regard des réalisateurs et de ses pairs. "Je voulais qu'ils me disent la vérité, surtout quand je ratais mes scènes. C'était ça qui m'excitait, de me remettre en question, d'arriver dans un univers où je suis le débutant", a confié l'acteur néophyte.

Eleejah Noah, la fille de Yannick Noah en prof de tennis

Eleejah Noah, la fille de Yannick Noah dans "Mort sur terre battue". © Éric Vernazobres - France Télévisions - Neyrac Productions

Pour ses premiers pas de comédien, Noah a pu compter sur un soutien de choix en la personne de sa propre fille Eleejah, née en 1996 de son union avec le mannequin britannique Heather Stewart-Whyte, et elle-même actrice. Dans Mort sur terre battue, elle incarne Sophie Copra, une coach de tennis. "J'étais simplement content de passer un peu de temps avec elle", indique le chanteur de Saga Africa. "C'était marrant. En rentrant à la maison, elle me faisait répéter mon texte."

Le père et la fille ont tourné plusieurs scènes ensemble l'été dernier au Racing Club de France dans le Bois de Boulogne, décor idéal pour camper l'atmosphère d'un grand tournoi. Après ce baptême du feu dans un registre dramatique qu'il n'avait encore jamais exploré, Yannick Noah, qui vit aujourd'hui loin des projecteurs, se dit prêt à retenter l'expérience du 7e art. Les téléspectateurs jugeront sur pièce de son nouveau coup droit ce soir sur la Deux.