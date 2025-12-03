Miss France 2026 : 18 candidates écartées à trois jours du concours

Alors que le concours Miss France 2026 approche à grands pas, 18 prétendantes au titre sont mises à l'écart de la compétition.

L'élection de Miss France 2026 se déroulera ce samedi 6 décembre, en direct du Zénith d'Amiens. 30 prétendantes, sélectionnées ces derniers mois lors des concours régionaux, vont se mesurer pour succéder à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. Si l'élection aura bel et bien lieu ce week-end, le concours a déjà commencé avec un voyage de préparation en Martinique la semaine passée, lors duquel les candidates n'ont pas été ménagées.

Les miss ont défilé dans toutes sortes de tenues devant les photographes, suivi des formations et "master class", mais aussi passé une batterie de tests, un quiz de culture générale, un oral, etc. Le voyage de préparation de Miss France est aussi l'occasion pour chacune de démontrer sa capacité à vivre en communauté, son aisance, son élocution ou de mettre en avant son physique...

Un jury se penche en secret sur les candidates à Miss France

Mais il y a pire : à trois jours de Miss France 2026 ce mercredi, 18 candidates sont purement et simplement écartées du concours. Comme chaque année, l'élection connaît en effet un premier écrémage en amont de la cérémonie. Dès ce mercredi donc, un jury de présélection, généralement composé de membres de l'organisation Miss France ou de TF1 et présidé par Frédéric Gilbert, directeur du concours, doit se réunir à huis clos pour sélectionner les 12 demi-finalistes dans le plus grand secret.

La sélection dépend de plusieurs critères. Les miss doivent chacune passer devant le jury pour un "grand oral". Au programme : présenter sa motivation, ses engagements, démontrer son éloquence et son aisance, et impressionner par son allure. L'occasion aussi pour les candidates de se rattraper en cas de mauvaise note au test de culture générale. Un passage crucial qui scellera leur destin.

Miss France 2026 : une bonne ambassadrice nationale

L'objectif : que les experts de Miss France déterminent si la jeune femme devant eux peut devenir une bonne ambassadrice nationale, en jugeant aussi de son évolution sur un mois. Les candidates jouent tout à ce moment là et doivent préparer elles-mêmes leur tenue, leur maquillage et leur coiffure. A l'issue de cette étape, les 18 candidates recalées seront déjà connues en coulisses avant même le début de la grande soirée, mais leur identité restera masquée jusqu'au bout.

Une majorité de miss devra ainsi défiler samedi sur la scène du Zénith d'Amiens, sourire aux lèvres, alors qu'elles ont perdu toutes chance de devenir Miss France 2026. On a de la peine pour elles. La majorité des téléspectateurs ignorants connaîtront en revanche le résultat de ce premier cut lors de l'annonce par Jean-Pierre Foucault du premier tableau. Les 12 rescapées poursuivront alors la compétition. Elles devront encore convaincre le jury et le public, sur leur seule prestation le soir de l'élection, pour espérer intégrer le top 5.

Car seules cinq finalistes accéderont à l'ultime épreuve : le fameux discours de miss en direct et les questions de Jean-Pierre Foucault et des personnalités présentes sur scène avec lui, avant l'élection de Miss France et de ses dauphines. Car au cas où vous ne seriez pas au courant, une seule sera sacrée Miss France 2026 à l'issue de la cérémonie.