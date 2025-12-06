Miss France 2026 : première chute, découverte des demi-finalistes, la gagnante est ici
L'élection Miss France 2026 bat son plein sur TF1. La soirée a déjà connu sa première chute avec la malheureuse Miss Midi-Pyrénées. Même si 30 candidates se sont présentées, 18 d'entre elles vont déjà quitter le plateau. Suivez le direct pour savoir lesquelles !
- Depuis 21h10, l’élection Miss France se déroule en direct sur TF1. Les miss ont déjà défilé et effectué plusieurs tableaux afin de prouver leurs qualités, comme le défilé en maillot de bain et en costume régional. Miss Midi-Pyrénées a lourdement chuté en bout de podium lors de son défilé individuel, la première chute de la soirée.
- Elles étaient 30, il n’en restera qu’une. Ce n’est pas Koh-Lanta mais bien Miss France dont l’on parle ! C’est déjà l’heure des premiers au revoir avec le départ de 18 candidates.
- En réalité, les 12 miss restantes ont été choisies bien avant ce soir. Dès mercredi, un jury de présélection s’est réuni pour sélectionner les demi-finalistes après un entretien personnalisé pour connaître leurs motivations et un test de culture générale notamment.
- Le concours Miss France va s'enchaîner ensuite avec 5 finalistes désignées par le public et le jury présidé par Michèle Bernier. Miss Tahiti et Miss Nord-Pas-de-Calais sont les grandes favorites des pronostics. Notre sondage, qui avoisine désormais les 8000 votes, livre une autre grande gagnante : Miss Franche-Comté.
- Découvrez avec nous le top 12 de cette soirée, jusqu'au sacre de Miss France 2026.
23:03 - Le top 12 est connu !
Le top 12, en réalité déjà sélectionné depuis quelques jours est maintenant connu. La présélection a eu lieu sur plusieurs critères, la culture générale, l'élégance, la photogénie, le sens de la camaraderie, le sens sportif... Nous mettons à jour les noms au fur et à mesure, les Miss qui se sont qualifiées sont pour l'instant : Normandie, Côte d'Azur, Limousin, Champagne-Ardenne, Roussillon, Nouvelle-Calédonie
22:38 - Les costumes régionaux moqués en ligne
Les internautes ne se remettent pas des costumes régionaux dont certains ne "respectent pas du tout les miss", "Tu te fais élire miss de ta région pour finir déguiser en huître ou en table"
JE CHIALE jsp ce qui me fait le plus rire entre L’huître ou le nom du costume ils se sont dis OK ÇA PASSE #MissFrance2026 pic.twitter.com/bKcwxOXf9j— louavarose (@ruwwarr) December 6, 2025
22:36 - Les costumes régionaux pas toujours flatteurs
Comme chaque année, les costumes régionaux sont l'occasion de voir des merveilles mais aussi celle de voir des choix plus discutables. Parlons ainsi de Miss Limousin revêtue d'une assiette en porcelaine et coiffée de... cuillères ou de Miss Corse en petit chaperon bleu. Miss Nord-Pas-de-Calais en justaucorps rayé et à paillettes ou Miss Aquitaine en huître ne sont pas mieux loties.
22:13 - La première chute de la soirée !
Ohhh non la chute !! #MissFrance2026 #ZamaCreatorProgram pic.twitter.com/Zp9eHypxpo— _Luna04_ (@french_gazo) December 6, 2025
Et voilà, la première chute de la soirée a eu lieu ! C'est Miss Midi-Pyrénées qui a glissé en tentant un demi-tour après son défilé en bout de podium. Elle s'est heureusement rattrapée très rapidement et a pu poursuivre la chorégraphie mais cela joue forcément dans le vote du jury...
22:11 - Jean-Pierre Foucault en capitaine de croisière, fausse bonne idée
Parfois, il vaut mieux garder ses idées originales dans sa tête... C'était peut-être le cas avec Jean-Pierre Foucault déguisé en capitaine de croisière en début de troisième portrait des candidates. Par contre, il est intéressant de noter que ce dernier groupe de candidates contient pas mal de favorites des sondages !
21:53 - Le choix des musiques moqué en ligne
Les critiques sur les musiques se poursuivent avec l'arrivée du générique de Star Wars lors d'un tableau voulu futuriste. Cela n'a pas l'air de convaincre les téléspectateurs : "Stars wars maintenant mais à l’aide quoi", "star wars maintenant, on aura tout vu", "Je ne savais pas qu'on pouvait danser sur le thème Star Wars "
Oh nonnnn le pompon sur la Garonne y a star wars ???????????????? #MissFrance2026— ♈believe croire en nos rêves (@lxismr) December 6, 2025
21:37 - La bourde de la production dès le premier tableau
Alors que le thème voyage est exploré dans un premier tableau sur le Japon, les internautes sont déjà scandalisés par le choix des musiques. En effet, il semblerait que ce soient, au moins pour le début du tableau, des chants coréens qui aient été diffusés en accompagnement...
Ils mettent des musiques coréennes pour un thème Japon… #MissFrance2026 pic.twitter.com/uIoqC3b1rO— GAMEZZE (@gamezze_14) December 6, 2025
21:30 - Les 30 candidates fin prêtes et en tenue de soirée !
Alors qu'elles viennent de faire un premier tableau, les candidates sont ultra motivées et en très grande forme comme on le voit sur cette vidéo postée par le comité Miss France sur Instagram :
21:21 - Miss France 2025 déjà en larmes à l'entrée sur scène
À son entrée sur la scène, la Miss France en titre, Angélique Angarni-Filopon est apparue en larmes, très émue de porter la couronne de sa successeure. Elle l'avait annoncé dans une interview à Paris Match : "Je me suis préparée petit à petit, à ce moment et à l’après. Mais samedi soir, il y aura des larmes."
21:12 - C'est parti pour l'élection Miss France 2026 !
Les 30 candidates et l'indéboulonnable Jean-Pierre Foucault viennent de s'élancer sur la scène du Zénith d'Amiens pour cette élection Miss France 2026. Qui pour succéder à Angélique Angarni-Filopon ? On vous raconte tout de la soirée, même ce qui ne se voit pas à l'écran !
20:54 - Une marraine mise en place auprès de la Miss France 2026
On revient sur l'une des nouveautés de cette année. À la suite du cyberharcèlement subi par Angélique Angarni-Filopon, un dispositif de marrainage a été mis en place.
Chaque nouvelle Miss France sera désormais accompagnée d'une ancienne gagnante qui l'aidera à gérer notamment la notoriété, les interviews et les réseaux sociaux. La marraine sera également en lien avec l'équipe juridique afin de leur signaler les propos injurieux, pour les faire retirer et porter éventuellement plainte. Des rencontres régulières auront lieu entre la Miss France et sa marraine, dont la première va être Camille Cerf, Miss France 2015.
20:43 - Cinq finalistes en lice vers minuit et des stars pour patienter
Au terme du premier écrémage, il ne restera plus que 5 prétendantes en course pour la couronne vers minuit. Un nouveau vote du public sera ouvert après une ultime question d'actualité et un dernier défilé. Pour tenir le public en haleine pendant cette longue soirée, plusieurs artistes viendront chanter sur scène entre les tableaux des miss. Leurs noms n'ont pas encore été dévoilés mais ils devraient être annoncés sous peu.
20:32 - Plus qu'une demi-heure avant le concours : à quelle heure connaitra-t-on Miss France 2026 ?
Si l'élection sera lancée dès 21h10 sur TF1, il faudra patienter jusqu'à 00h35, voire 00h45 selon les dernières éditions, pour découvrir le visage de celle qui succédera à Angélique Angarni-Filopon. Trois heures de show, entre danses, défilés en costumes régionaux et en maillot de bain. Après les premiers tableaux, les 12 miss présélectionnées seront annoncées. Chacune aura alors une minute pour se présenter au public. Les téléspectateurs seront invités à voter, leur voix comptant autant que celles du jury présidé par Michelle Bernier.
20:27 - Les Miss en ébullition !
À moins d'une heure du direct, dans les coulisses, les candidates sont en pleine préparation. Le compte officiel Miss France a ainsi diffusé une vidéo sur Instagram où l'on peut voir les reines de beauté en peignoir en train d'être chouchoutées. Cela promet d'être un beau spectacle !
20:20 - Les portraits des candidates : Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze
Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, 23 ans, mesure 1m82 comme Miss Bourgogne. Originaire de Mahina, cette secrétaire administrative a vécu 15 ans en métropole.
20:12 - Les portraits des candidates : Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal
Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal, 18 ans, est une jeune Perpignanaise qui cumule bac, permis et titre en un été. Danseuse pro, elle débute une licence d'espagnol. Et oui, elle est bien une cousine éloignée du célèbre rugbyman.
20:01 - Les portraits des candidates : Miss Rhône-Alpes, Noémie Baiamonte
Miss Rhône-Alpes, Noémie Baiamonte, 21 ans, vient de Replonges dans l'Ain. Étudiante en marketing du luxe à Villeurbanne, elle vise une carrière dans les effets spéciaux pour le cinéma.
19:50 - Les portraits des candidates : Miss Réunion, Priya Padavatan
Miss Réunion, Priya Padavatan, 19 ans, est de Bras-Panon. Cette nièce de député étudie le droit pour devenir avocate et veut imiter Valérie Bègue.
19:49 - Les portraits des candidates : Miss Provence, Julie Zitouni
Miss Provence, Julie Zitouni, 26 ans, est une fière Marseillaise. Mannequin reconnue, c'est une supportrice assumée de l'OM.
19:37 - Les portraits des candidates : Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet
Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet, 26 ans, est dentiste à Royan. Volleyeuse, elle a obtenu 15,5/20 au test de culture générale.
19:33 - 7000 votants dans notre sondage, votez pour votre miss préférée !
Cela fait partie des petits frissons qui accompagne l'élection de Miss France chaque année, celui de faire ses pronostics et s'engager pour ses miss favorites. On vous donne l'occasion de le faire dans le sondage situé en bas de cette page. 7000 personnes ont déjà exprimé leur opinion et même si la région franc-comtoise a assuré une confortable avance à sa candidate, on observe une remontée de Miss Tahiti et Miss Nord-Pas-de-Calais. À défaut de la couronne, donnez le titre de Miss France L'Internaute à votre préférée en participant vous aussi !
19:26 - Les portraits des candidates : Miss Picardie, Emma Boivin
Miss Picardie, Emma Boivin, 24 ans, est de Beauvais dans l'Oise. Infirmière et adepte de "street talon", elle veut sensibiliser à l'accès aux soins pour tous.
19:18 - À quoi ressemble la couronne ?
Mais au fait, quelle couronne ira sur la tête de la nouvelle Miss France au moment de son règne ? Fabriquée par le joaillier Mauboussin, la couronne de Miss France 2026 a été baptisée "Couronne de France, célébrons l’espoir". Elle a nécessité 174 heures de travail, 314 améthystes Rose de France, 43 quartz roses ainsi que 37 diamants.
19:15 - Les portraits des candidates : Miss Pays de la Loire, Lola Winter
Miss Pays de la Loire, Lola Winter, 19 ans, vient de Pornichet. Après avoir été 1ère dauphine en 2024, cette étudiante en droit à Nantes revient pour la victoire.
19:04 - Les portraits des candidates : Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet
Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet, 23 ans, est originaire de Nouméa. Titulaire d'un master en biologie marine et gestion des risques, elle permet à son île de réintégrer le concours.
Votez pour votre candidate favorite à Miss France 2026
Ce concours 2025 de Miss France est celui de plusieurs changements de taille. La présélection effectuée cette semaine à huis clos a désigné 12 demi-finalistes et non 15 comme c'était le cas auparavant. Une sélection bien plus resserrée, qui va donc envoyer sur la touche 18 candidates venues défiler pour rien sur scène ce samedi soir, sans le savoir. Celles-ci seront éjectées dès les premiers tableaux terminés.
Autre nouveauté de Miss France 2026 : la gagnante sera épaulée cette année par une marraine, en la personne de Camille Cerf. Celle qui fût élue Miss France 2015 et qui a depuis entamé une carrière à la télévision, réclamait depuis des années la création de ce poste, pour aider l'élue à affronter la tempête médiatique et populaire après le sacre. Elle reprendra ainsi une partie des missions de Cindy Fabre, ancienne directrice du concours partie en début d'année, mais aussi de Sylvie Tellier, qui a quitté la société en 2022.