Miss France 2026 : première chute, découverte des demi-finalistes, la gagnante est ici

L'élection Miss France 2026 bat son plein sur TF1. La soirée a déjà connu sa première chute avec la malheureuse Miss Midi-Pyrénées. Même si 30 candidates se sont présentées, 18 d'entre elles vont déjà quitter le plateau. Suivez le direct pour savoir lesquelles !

23:03 - Le top 12 est connu ! Le top 12, en réalité déjà sélectionné depuis quelques jours est maintenant connu. La présélection a eu lieu sur plusieurs critères, la culture générale, l'élégance, la photogénie, le sens de la camaraderie, le sens sportif... Nous mettons à jour les noms au fur et à mesure, les Miss qui se sont qualifiées sont pour l'instant : Normandie, Côte d'Azur, Limousin, Champagne-Ardenne, Roussillon, Nouvelle-Calédonie

22:38 - Les costumes régionaux moqués en ligne Les internautes ne se remettent pas des costumes régionaux dont certains ne "respectent pas du tout les miss", "Tu te fais élire miss de ta région pour finir déguiser en huître ou en table"

22:36 - Les costumes régionaux pas toujours flatteurs Comme chaque année, les costumes régionaux sont l'occasion de voir des merveilles mais aussi celle de voir des choix plus discutables. Parlons ainsi de Miss Limousin revêtue d'une assiette en porcelaine et coiffée de... cuillères ou de Miss Corse en petit chaperon bleu. Miss Nord-Pas-de-Calais en justaucorps rayé et à paillettes ou Miss Aquitaine en huître ne sont pas mieux loties.

22:13 - La première chute de la soirée ! Et voilà, la première chute de la soirée a eu lieu ! C'est Miss Midi-Pyrénées qui a glissé en tentant un demi-tour après son défilé en bout de podium. Elle s'est heureusement rattrapée très rapidement et a pu poursuivre la chorégraphie mais cela joue forcément dans le vote du jury...

22:11 - Jean-Pierre Foucault en capitaine de croisière, fausse bonne idée Parfois, il vaut mieux garder ses idées originales dans sa tête... C'était peut-être le cas avec Jean-Pierre Foucault déguisé en capitaine de croisière en début de troisième portrait des candidates. Par contre, il est intéressant de noter que ce dernier groupe de candidates contient pas mal de favorites des sondages !

21:53 - Le choix des musiques moqué en ligne Les critiques sur les musiques se poursuivent avec l'arrivée du générique de Star Wars lors d'un tableau voulu futuriste. Cela n'a pas l'air de convaincre les téléspectateurs : "Stars wars maintenant mais à l’aide quoi", "star wars maintenant, on aura tout vu", "Je ne savais pas qu'on pouvait danser sur le thème Star Wars "

21:37 - La bourde de la production dès le premier tableau Alors que le thème voyage est exploré dans un premier tableau sur le Japon, les internautes sont déjà scandalisés par le choix des musiques. En effet, il semblerait que ce soient, au moins pour le début du tableau, des chants coréens qui aient été diffusés en accompagnement...

21:30 - Les 30 candidates fin prêtes et en tenue de soirée ! Alors qu'elles viennent de faire un premier tableau, les candidates sont ultra motivées et en très grande forme comme on le voit sur cette vidéo postée par le comité Miss France sur Instagram : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

21:21 - Miss France 2025 déjà en larmes à l'entrée sur scène À son entrée sur la scène, la Miss France en titre, Angélique Angarni-Filopon est apparue en larmes, très émue de porter la couronne de sa successeure. Elle l'avait annoncé dans une interview à Paris Match : "Je me suis préparée petit à petit, à ce moment et à l’après. Mais samedi soir, il y aura des larmes."

21:12 - C'est parti pour l'élection Miss France 2026 ! Les 30 candidates et l'indéboulonnable Jean-Pierre Foucault viennent de s'élancer sur la scène du Zénith d'Amiens pour cette élection Miss France 2026. Qui pour succéder à Angélique Angarni-Filopon ? On vous raconte tout de la soirée, même ce qui ne se voit pas à l'écran !

20:54 - Une marraine mise en place auprès de la Miss France 2026 On revient sur l'une des nouveautés de cette année. À la suite du cyberharcèlement subi par Angélique Angarni-Filopon, un dispositif de marrainage a été mis en place.

Chaque nouvelle Miss France sera désormais accompagnée d'une ancienne gagnante qui l'aidera à gérer notamment la notoriété, les interviews et les réseaux sociaux. La marraine sera également en lien avec l'équipe juridique afin de leur signaler les propos injurieux, pour les faire retirer et porter éventuellement plainte. Des rencontres régulières auront lieu entre la Miss France et sa marraine, dont la première va être Camille Cerf, Miss France 2015.

20:43 - Cinq finalistes en lice vers minuit et des stars pour patienter Au terme du premier écrémage, il ne restera plus que 5 prétendantes en course pour la couronne vers minuit. Un nouveau vote du public sera ouvert après une ultime question d'actualité et un dernier défilé. Pour tenir le public en haleine pendant cette longue soirée, plusieurs artistes viendront chanter sur scène entre les tableaux des miss. Leurs noms n'ont pas encore été dévoilés mais ils devraient être annoncés sous peu.

20:32 - Plus qu'une demi-heure avant le concours : à quelle heure connaitra-t-on Miss France 2026 ? Si l'élection sera lancée dès 21h10 sur TF1, il faudra patienter jusqu'à 00h35, voire 00h45 selon les dernières éditions, pour découvrir le visage de celle qui succédera à Angélique Angarni-Filopon. Trois heures de show, entre danses, défilés en costumes régionaux et en maillot de bain. Après les premiers tableaux, les 12 miss présélectionnées seront annoncées. Chacune aura alors une minute pour se présenter au public. Les téléspectateurs seront invités à voter, leur voix comptant autant que celles du jury présidé par Michelle Bernier.

20:27 - Les Miss en ébullition ! À moins d'une heure du direct, dans les coulisses, les candidates sont en pleine préparation. Le compte officiel Miss France a ainsi diffusé une vidéo sur Instagram où l'on peut voir les reines de beauté en peignoir en train d'être chouchoutées. Cela promet d'être un beau spectacle ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

20:20 - Les portraits des candidates : Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, 23 ans, mesure 1m82 comme Miss Bourgogne. Originaire de Mahina, cette secrétaire administrative a vécu 15 ans en métropole. Votez pour elle !

20:12 - Les portraits des candidates : Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal, 18 ans, est une jeune Perpignanaise qui cumule bac, permis et titre en un été. Danseuse pro, elle débute une licence d'espagnol. Et oui, elle est bien une cousine éloignée du célèbre rugbyman. Votez pour elle !

20:01 - Les portraits des candidates : Miss Rhône-Alpes, Noémie Baiamonte Miss Rhône-Alpes, Noémie Baiamonte, 21 ans, vient de Replonges dans l'Ain. Étudiante en marketing du luxe à Villeurbanne, elle vise une carrière dans les effets spéciaux pour le cinéma. Votez pour elle !

19:50 - Les portraits des candidates : Miss Réunion, Priya Padavatan Miss Réunion, Priya Padavatan, 19 ans, est de Bras-Panon. Cette nièce de député étudie le droit pour devenir avocate et veut imiter Valérie Bègue. Votez pour elle !

19:49 - Les portraits des candidates : Miss Provence, Julie Zitouni Miss Provence, Julie Zitouni, 26 ans, est une fière Marseillaise. Mannequin reconnue, c'est une supportrice assumée de l'OM. Votez pour elle !

19:37 - Les portraits des candidates : Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet Miss Poitou-Charentes, Agathe Michelet, 26 ans, est dentiste à Royan. Volleyeuse, elle a obtenu 15,5/20 au test de culture générale. Votez pour elle !

19:33 - 7000 votants dans notre sondage, votez pour votre miss préférée ! Cela fait partie des petits frissons qui accompagne l'élection de Miss France chaque année, celui de faire ses pronostics et s'engager pour ses miss favorites. On vous donne l'occasion de le faire dans le sondage situé en bas de cette page. 7000 personnes ont déjà exprimé leur opinion et même si la région franc-comtoise a assuré une confortable avance à sa candidate, on observe une remontée de Miss Tahiti et Miss Nord-Pas-de-Calais. À défaut de la couronne, donnez le titre de Miss France L'Internaute à votre préférée en participant vous aussi !

19:26 - Les portraits des candidates : Miss Picardie, Emma Boivin Miss Picardie, Emma Boivin, 24 ans, est de Beauvais dans l'Oise. Infirmière et adepte de "street talon", elle veut sensibiliser à l'accès aux soins pour tous. Votez pour elle !

19:18 - À quoi ressemble la couronne ? Mais au fait, quelle couronne ira sur la tête de la nouvelle Miss France au moment de son règne ? Fabriquée par le joaillier Mauboussin, la couronne de Miss France 2026 a été baptisée "Couronne de France, célébrons l’espoir". Elle a nécessité 174 heures de travail, 314 améthystes Rose de France, 43 quartz roses ainsi que 37 diamants. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

19:15 - Les portraits des candidates : Miss Pays de la Loire, Lola Winter Miss Pays de la Loire, Lola Winter, 19 ans, vient de Pornichet. Après avoir été 1ère dauphine en 2024, cette étudiante en droit à Nantes revient pour la victoire. Votez pour elle !