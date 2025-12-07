Miss France 2026 : le passé de Hinaupoko Devèze ressurgit au lendemain de son élection, classement et dernières infos

Miss France 2026 a été élue ce samedi soir à Amiens. Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025, est depuis sous le feu des projecteurs et son passé décortiqué dans ses moindres détails...

08:48 - Hinaupoko Devèze, un manque de confiance à combler Les racines et la confiance reviennent souvent dans les motivations de Hinaupoko Devèze pour Miss France. "Je suis très fière de ma culture polynésienne et, un jour, je me suis dit “Pourquoi ne pas tenter ma chance et essayer, pour une fois, de croire en moi ?” J’ai voulu surtout le faire pour affronter mon manque de confiance et mes peurs, celles du jugement et du regard des autres", a-t-elle encore confié au Figaro TV. "Pour moi, ce n’est pas un simple concours de beauté mais une plateforme à travers laquelle on peut inspirer et réaliser de grandes choses. Je me suis lancée dans la compétition en me disant que j’avais un message à faire passer."

08:23 - "Mes camarades de classe, qui avaient du mal à prononcer mon prénom, me surnommaient Miss Tahiti" "Depuis toute petite, mon entourage m’encourageait à oser prétendre à ce titre", a confié Miss France à Paris Match, le 1er décembre dernier. Auprès du Figaro TV, elle rappelle aussi : "Mes camarades de classe, qui avaient du mal à prononcer mon prénom, me surnommaient Miss Tahiti. Mais ce n’était pas un rêve personnel". Ce qui l'a convaincue de se lancer, c'est l'idée de représenter la Polynésie et la confiance qu'elle pourrait gagner dans un tel concours. "Inconsciemment, j’ai toujours admiré la représentante de Tahiti, son courage d’être présente sur scène pour représenter tout un peuple", a-t-elle lâché à Paris Match, voulant suivre un "défi personnel : celui de me dépasser, de gagner en assurance, mais aussi de me reconnecter à mes racines".

08:04 - Hinaupoko Devèze, Tahiti par choix de vie Marquisienne par sa mère et métropolitaine par son père, Hinaupoko Devèze a vécu en Nouvelle-Calédonie et en France et a choisi Tahiti. Lors du discours des 12 demi-finalistes en milieu de soirée hier, elle a insisté sur les liens entre la Polynésie et la métropole. "Je suis le fruit d'une histoire d'amour entre la Polynésie et le sud de la France. Et mon enfance a autant été bercée par le chant des cigales que par la mélodie du ukulélé", a-t-elle déclaré sur Instagram.

Le classement final de Miss France 2026 Derrière la Miss France, c'est Miss Nouvelle-Calédonie qui a été désignée première dauphine, Miss Normandie, deuxième dauphine, Miss Guadeloupe, troisième dauphine et enfin, Miss Roussillon, quatrième dauphine. Voici le classement final : Miss France et ses dauphines : Miss France : Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti Première dauphine : Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette Collet Deuxième dauphine : Miss Normandie, Victoire Dupuis Troisième dauphine : Miss Guadeloupe, Naomi Torrent Quatrième dauphine : Miss Roussillon, Déborah Adelin Chabal Les demi finalistes : Miss Côte d'Azur, Luna Maiolino

07:50 - Le combat d'Hinaupoko Devèze pour la santé mentale Le burn-out d'Hinaupoko Devèze pendant ses études est un autre sujet abondamment relayé dans la presse ce matin. Miss France a décidé d'en parler et d'en faire un combat. La Tahitienne fille d'un psychiatre et d'une mère soignante auprès des malades mentaux, défend "ce qu’on ne voit pas", "ce qui ne laisse ni de cicatrices, ni de bleus apparents". "Au début j’ai hésité à en parler parce que nous avons tous tendance à craindre de montrer notre fragilité. Mais je veux montrer, à travers mon histoire, que nous avons tous la possibilité de nous relever", a-t-elle indiqué au Figaro TV. "Je rêve d’un monde où on ose dire quand on ne va pas bien, sans honte ni crainte, un monde où la vulnérabilité n’est plus une faiblesse."

07:35 - Hinaupoko Devèze s'est déjà expliquée sur le clip de Koba LaD Hinaupoko Devèze s'est déjà expliquée sur le clip de Koba LaD, qu'elle n'a jamais cherché à cacher aux organisateurs du concours Miss France. "C’était une expérience sympa, les gens en ont fait un buzz, je n’ai pas trop compris pourquoi", a déclaré la Tahitienne à Télé-Loisirs, rappelant aussi qu'elle y était simple figurante. "De base, je suis mannequin et modèle photo. J’avais l’opportunité quand j’avais 19 ans de participer à ce clip. Je me suis dit pourquoi pas, j’étais en pleines études de droit, c’était juste deux jours de tournage."

07:19 - Le clip de Koba LaD avec Hinaupoko Devèze : femmes, drogue et alcool Dans le clip du morceau "Doudou", Koba LaD s'affiche dans un chalet à la montagne entouré de femmes, mais aussi de drogue et d'alcool. "Ouais, ça craint ces temps-ci, j'suis grave défoncé (grave défoncé) / J'récup' le poto, j'crois qu'ce soir, on va dépenser (va dépenser) / Tu m'as manqué aussi, elle aime trop danser (elle aime trop danser) / J'récup' la petite, j'crois qu'ce soir, on va s'ambiancer (on va s'ambiancer)", chante le rappeur.

07:02 - Miss France dans un clip sulfureux de Koba LaD C'est une anecdote du passé qui fait jaser dans une partie de la presse, au lendemain de l'élection de Mis France. Il y a quelques années, à 19 ans, Hinaupoko Devèze est apparue dans un clip du rappeur Koba LaD, condamné en juin dernier à une peine de six ans de prison pour un accident de la route mortel, dans lequel il a reconnu être "en faute" car en excès de vitesse sous l’emprise de cette drogue. Dans la vidéo du morceau "Doudou", la future Miss France apparat à deux reprises, notamment à l'arrière d'une voiture dans laquelle le rappeur chante "J’suis fonce-dé dans l’RS3", en montrant ostensiblement un sac de cannabis.

06:40 - La réponse d'Hinaupoko Devèze aux rumeurs sur la Martinique Hinaupoko Devèze a répondu à ce qu'on ne peut à ce stade que qualifier de rumeurs sur ce qui s'est passé en Martinique avant le concours. "J’ai adoré notre séjour en Martinique où j’ai mis un peu mon téléphone de côté pour vivre pleinement cette expérience unique. Ça fait quelques jours que je lis bien des choses à mon sujet et je souhaite apporter mon éclairage", avait-elle écrit sur Instagram. "Participer à Miss France est un rêve que j’ai eu la chance de réaliser le 28 juin en devenant Miss Tahiti 2025. Depuis le premier jour, je m’investis avec sérieux, en donnant le meilleur de moi, toujours avec respect et bienveillance envers tout le monde, et particulièrement envers ceux qui m’entourent. Rassurez-vous, mon séjour s’est très bien passé et tout va bien de mon côté", avait-elle ajouté.

06:18 - Quel comportement de Miss Tahiti a été rapporté par Aqababe ? "Miss Tahiti aurait utilisé plusieurs fois son téléphone, ce qui aurait entraîné des rappels généraux. Cependant, une fois, alors qu’elle se faisait préparer pour une activité et qu’elle était en HMC [habillage, maquillage, coiffure, NDLR], elle aurait répondu à un appel (visiblement rien d’urgent), ce qui aurait conduit l’équipe à la prendre à part pour une 'remontrance'. Par la suite, une réunion de crise aurait été organisée afin de réexpliquer à tout le monde les règles de savoir-vivre au cours de cette aventure", avait écrit l'influenceur le 14 novembre sur X.

06:13 - Que s'est-il passé pour Hinaupoko Devèze lors du voyage de Miss France en Martinique ? Lors du voyage de préparation des candidates à Miss France 2026 en Martinique début novembre, Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France, avait révélé au Parisien avoir dû rappeler à l'ordre certaines miss sur leur comportement. Rapportant du "laxisme" voire de l'"insolence" chez certaines, il dénonçait des attitudes déplacées envers le personnel, des affaires et déchets laissés à l'abandon, un usage du smartphone lors des ateliers ou des échanges avec les membres de l'organisation. Or, comme le rappelle le Figaro TV, l’influenceur Aqababe a indiqué sur son compte X que Miss Tahiti ferait partie des candidates concernées.

06:01 - Hinaupoko Devèze élue Miss France 2026, le jour d'après Bonjour et bienvenue dans ce direct dans lequel nous allons revenir sur le sacre de Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, hier soir et sur ses premiers pas de Miss France 2026. Age, taille, origines, passé (et passif)... La jeune femme, diplômée en psychologie et sensible aux questions de santé mentale, est scrutée sous toutes ses coutures depuis son élection.

01:01 - Scène de joie et d'amitié juste avant l'annonce finale C'est une finale comme on aurait aimé en voir plus souvent dans Miss France. Avant même l'annonce du résultat final, Miss Tahiti et Miss Nouvelle-Calédonie, manifestement contentes de se retrouver l'une contre l'autre, ont sauté de joie et se sont pris dans les bras, une scène qui fait plaisir.

00:48 - C'est Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, qui devient Miss France 2026 ! La Miss France 2026 vient d'être désignée. Il s'agit de Hinaupoko Devèze, qui était Miss Tahiti. Dans l'ordre ensuite depuis la première dauphine, Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Normandie, Miss Guadeloupe, et Miss Roussillon.

00:29 - Qui s'en sort le mieux lors de la question non préparée ? Soumises aux questions non préparées à l'avance, les candidates du top 5 s'en sortent plus ou moins bien. Miss Tahiti et Miss Nouvelle-Calédonie sont particulièrement à l'aise et construites dans leurs réponses tandis que Miss Roussillon se perd complètement. Miss Tahiti par exemple, à la question : "La France est un pays riche de son territoire et de ses valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes à transmettre aux génération futures ?" a répondu "les valeurs de la République, la liberté, nous sommes tous libres de devenir la personne que nous voulons être, l'égalité, nous avons tous le droit à la même éducation et aux mêmes choix, la fraternité car nous sommes tous un peu d'ici et un peu d'ailleurs, comme moi. Et le respect avant tout".



00:20 - Le visage des candidates du top 5 Si vous avez laissé passer les visages du top 5 et que vous n'avez pas accès à une télévision, le comité Miss France a pensé à vous. Voici les Miss encore en lice pour le titre : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

00:10 - Miss France 2025 encore en larmes, elle tacle les gens malveillants Décidément, Angélique Angarni-Filopon est émue ce soir. Elle vient de revenir sur scène pour tirer sa révérence et pleure à chaudes larmes en faisant ses adieux. La Miss France 2025 a remercié les français et espéré "avoir pris un petit bout dans leur coeur". "J'ai eu une vie complètement bouleversée dans le sens positif, je souhaite à la nouvelle Miss France de transmettre des valeurs humaines. Je vous souhaite d'être un peu plus bienveillants avec elle que vous l'avez été avec moi", déclare-t-elle.

00:01 - Les cadeaux offerts à la Miss France et aux candidates Chaque année, la Miss France est couverte de cadeaux : cette année, elle aura un ordinateur portable de Télé-Loisirs, une voiture Toyota Yaris, un vestiaire de robes de soirée... Les candidates recevront aussi quelques cadeaux, une montre Festina, une tablette tactile, une robe de soirée.

06/12/25 - 23:52 - Un nouveau défilé en maillot deux pièces pour le top 12 Pour le top 12, c'est l'heure d'un nouveau tableau où elles se dévoilent en maillot de bain deux pièces. On peut clairement voir les préférées des costumières aux différents maillots. Les trois Miss qui ont hérité notamment des maillots fluo ne doivent pas être ravies. En tout cas, à côté des danseurs professionnels, le manque de rythme de certaines est malheureusement flagrant

06/12/25 - 23:43 - Les candidates ont rencontré la famille de Brigitte Macron Les candidates à Miss France ont rencontré Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de la Première dame, qui leur a présenté le macaron d'Amiens et le travail de la chocolaterie. Leur venue a suscité un vrai enthousiasme avec "près de 200 personnes devant la vitrine" d'après le Parisien.

06/12/25 - 23:38 - Le top 12 se produit dans un nouveau tableau Le top 12 défile avec des tenues rappelant "l'élégance des années 30" avec un rappel de leur identité à chaque fois, hormis pour Miss Tahiti qui a manifestement oublié son nom au micro... On le rappelle, les votes sont désormais ouverts au public !

06/12/25 - 23:32 - Le discours, sujet à moqueries C'est au tour de Miss Normandie de subir quelques moqueries pour sa présentation Sous l'effet du stress sans doute, elle a laissé passer plusieurs secondes de silence après avoir dit "Je m'appelle Victoire". Les internautes s'en donnent à coeur joie "pour le moment c’est très aléatoire", "« Je m’appelle victoire » puis blanc",

06/12/25 - 23:30 - L'IA s'est trompée, sa favorite Miss Nord-Pas de Calais déjà éliminée ! Toujours très proche ces dernières années du résultat final, le Data Lab d'Avisia était allé le plus loin dans l'analyse, en utilisant un algorithme dédié au concours Miss France. Historique du concours, notoriété des candidates sur les réseaux sociaux, population de chaque région susceptible d'influencer le vote du public, tout avait été calculé. Mais patatras ! Sa favorite Miss Nord Pas de Calais, Lola Lacheré, est déjà éliminée et ne figure même pas dans le top 12 ! En revanche, Miss Tahiti Hinaupoko Deveze et Miss Guadeloupe Naomi Torrent qui arrivaient 2e et 3e des pronostics de l'IA sont toujours en lice comme Miss Île-de-France Mareva Michel et Miss Roussillon Déborah Adelin-Chabal qui arrivaient en 4e et 5e place des prévisions.

