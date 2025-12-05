Miss France 2026 : plusieurs candidates mises à l'écart juste avant le concours

Miss France 2026 sera élue ce samedi, au Zénith d'Amiens. Mais sur les 30candidates, 18 prétendantes au titre ont déjà été écartées de la compétition.

Miss France 2026 sera connue ce samedi, après la grande soirée de gala organisée par le Comité Miss France et TF1 au Zénith d'Amiens, ce samedi 6 décembre 2025. Elles sont 30 candidates, élues dans chaque régions de France, à prétendre à la couronne d'Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, élue Miss France 2025 l'année dernière. Et c'est en Martinique justement qu'a été donné le coup d'envoi de ce concours Miss France 2026, lors d'un voyage de préparation aussi féérique qu'exigeant.

A quelques jours de l'élection de Miss France, les 30 candidates ont en effet suivi un programme bien rempli. Défilés, shootings photo (dont l'incontournable séance en maillots de bain), ateliers de formation et "master class", mais aussi test de culture générale, oraux, etc. Il a déjà fallu marquer des points devant les organisateurs, montrer sa capacité à vivre en communauté avec ses concurrentes, faire preuve d'aisance, démontrer son élocution et bien évidemment mettre en avant son physique et faire preuve d'élégance en toutes circonstances...

Une présélection des candidates à Miss France

Désormais de retour en France et installées à Amiens pour la dernière ligne droite avant l'élection, au milieu des préparatifs et des répétitions, les candidates à Miss France 2026 sont passées par une épreuve plus terrible encore : ce mercredi, 18 candidates ont été purement et simplement écartées du concours. Comme chaque année, l'élection connaît en effet un premier écrémage en amont de la cérémonie.

Dès ce mercredi donc, un jury de présélection, présidé par Frédéric Gilbert, directeur du concours, s'est réuni à huis clos pour sélectionner les 12 demi-finalistes dans le plus grand secret. Le Parisien, qui a interrogé le patron de Miss France, rapporte que le jury 2025 était composé de deux anciennes élues, Marine Lorphelin et Eve Gilles, de Stéphane Jarny, directeur artistique de l'émission, mais aussi de Fabien Provost, fils de Franck Provost, coiffeur officiel de Miss France. "Un cadre de TF1, un représentant de la ville d’Amiens, qui accueille le concours cette année, et deux membres de la société Miss France complètent le casting", écrit le journal.

La sélection passe par plusieurs étapes. Après la diffusion de la courte vidéo censée la présenter, chaque candidate passe devant les jurés pour un court défilé puis un entretien de 5 minutes environs, pour "discuter" et pas "réciter". Au programme : présenter ses engagements, démontrer son aisance, son éloquence, sa répartie, mais aussi mettre sa motivation à l'épreuve. "C’est vraiment le moment où l’on doit arriver à connaître le mieux possible les candidates, leurs motivations, de poser des questions et de voir aussi comment elles réagissent", résume Frédéric Gilbert au Parisien.

Ce "grand oral" de Miss France, organisé par ordre alphabétique, est finalement court et sans question piège. Il s'agit pour les miss de se livrer sincèrement sur ce qu'elles attendent du concours. Après ce moment de réflexion, certaines candidates décident même parfois d'abandonner, selon le directeur. C'est aussi l’occasion pour d'autres de se rattraper en cas de mauvaise note au test de culture générale. Un passage crucial en somme, qui scellera leur destin.

Miss France 2026 : une bonne ambassadrice nationale

Le jury de présélection de Miss France met environ 4 heures à rencontrer toutes les candidates, avant un vote à bulletin secret. Si les jurés, "installés derrière des tables séparées d’un mètre cinquante" confie le Parisien, peuvent échanger, leur choix dépend de leur âme et conscience. En cas d’égalité, un deuxième vote est organisé entre les candidates au coude-à-coude. L'objectif : que les experts de Miss France déterminent si les jeunes femmes devant eux peuvent devenir de bonnes ambassadrices nationales, en jugeant aussi de leur évolution sur un mois.

Les 18 candidates recalées du concours Miss France 2026 sont donc déjà connues en coulisses. Enfin 16 recalées plus exactement, puisque ce sont en réalité 14 miss qui ont été présélectionnées, deux réservistes devant être dans la short-list en cas de désistement de dernière minute. Le résultat est le même : 18 candidates ont déjà perdu leurs chances de participer réellement au concours Miss France, et vont défiler samedi sur la scène du Zénith d'Amiens, sourire aux lèvres, sans rien connaître de leur malheur. On a de la peine pour elles...

Seuls Frédéric Gilbert et Maître Simonin, l’indéboulonnable huissier de Miss France, détiennent la précieuse présélection. Ce n'est que très tard, à 23h30 samedi soir, que les 12 demi-finalistes seront dévoilées lors de l'annonce par Jean-Pierre Foucault du premier tableau et que les 18 malheureuses connaîtront leur sort, au moment où les téléspectateurs ignorants découvriront eux aussi le résultat de ce premier cut.

Les 12 rescapées poursuivront alors la compétition. Elles devront encore convaincre le jury et le public, sur leur seule prestation le soir de l'élection, pour espérer intégrer le top-5. Car seules cinq finalistes accéderont à l'ultime épreuve : le fameux discours de miss en direct, avant l'élection de Miss France et de ses dauphines. Car au cas où vous ne seriez pas au courant, une seule sera sacrée Miss France 2026 à l'issue de la cérémonie.