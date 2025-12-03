Ardennes, sur France 2 : y aura-t-il une suite au "pur navet" de David Hallyday et Josée Dayan ?

Le téléfilm "Ardennes" sur France 2 offre à David Hallyday son premier rôle à la télévision. Si une suite est envisagée, on a rarement lu des critiques aussi mauvaises.

Programme TNT FRANCE 2 | Mercredi 3 décembre 2025, à 21h10

C'est un des événements de l'automne sur France 2. David Hallyday tient le rôle principal dans Ardennes, un téléfilm policier inédit de Josée Dayan, diffusé ce mercredi 3 décembre sur la deuxième chaîne. Et c'est une première : si le projet marque les retrouvailles entre le chanteur et la réalisatrice, trois ans après leur première collaboration dans un épisode de Capitaine Marleau, David Hallyday n'avait encore jamais été le héros d'une telle histoire.

Dans Ardennes, David Hallyday incarne Olivier Rimbaud, un psychiatre énigmatique et charmeur vivant isolé dans un manoir des Ardennes (donc), sorte de cabinet de curiosités où ce personnage étrange passe le plus clair de son temps. Il partage son quotidien entre ses patients, le profilage de criminels pour aider la police sur des affaires hors normes et ses efforts pour cacher un passé trouble. Face à lui, la comédienne belge Lubna Azabal interprète la commissaire Anna Charrou. Le jeune Ben Attal, fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, complète ce casting dans le rôle du lieutenant Jeff Perez.

Déjà une suite prévue pour Ardennes sur France 2

Ardennes est présenté comme le pilote d'une potentielle série. Si les audiences suivent, d'autres épisodes pourraient voir le jour pour poursuivre les enquêtes du Dr Rimbaud dans la forêt ardennaise. Pour David Hallyday, ce premier grand rôle est l'occasion de s'imposer comme acteur, lui qui avait déjà donné la réplique à Corinne Masiero dans Capitaine Marleau. Et il en est visiblement content. "Je pense que mon père aurait vraiment aimé Ardennes", a-t-il même confié à Télé-Loisirs, évoquant son défunt père Johnny Hallyday et la passion du cinéma qu'ils partageaient.

Mais il est assez facile de faire parler les morts. Plus difficile de faire taire les mauvaises critiques. Le fils du Taulier ne convainc pas en psychiatre mystérieux dans ce pilote de série, éreinté par la critique. Ce retour sous les feux de la rampe est loin de faire l'unanimité dans la presse en tout cas. Télérama n'y est pas allé de main morte, comme d'habitude, comparant Ardennes à "un pur navet, hilarant d'amateurisme dès la première scène". Pour Le Parisien d'ordinaire plus indulgent quant à lui, "ce pilote accumule les clichés et les raccourcis scénaristiques" et "malgré quelques ambitions, le résultat s'avère assez consternant".

Les critiques d'Ardennes particulièrement mauvaises

"Quelle déprime !", titre même le quotidien, qui souligne que "la fiction brille par ses invraisemblances et un casting peu convaincant", avec un David Hallyday qui souffre d'un "manque de crédibilité assez agaçant". "Quand David Hallyday enfile son costume d'expert en ville, on frise le ridicule et ce n'est même pas drôle", ajoute le journal.

La prestation de David Hallyday est en effet particulièrement épinglée. "Personnage imbu de lui-même et comédien pas spécialement à l'aise devant la caméra, le psy se comporte comme un flic qui aurait passé 20 ans à la PJ", enfonce encore Le Parisien. "Après Stéphane Bern et Laurent Gerra, David Hallyday rejoint le club des acteurs amateurs, brillant surtout par son incompétence dans des téléfilms lisses où la réalisatrice Josée Dayan s'égare", écrit aussi Télé Câble Sat.

Si David Hallyday semble bel et bien perdu dans les méandres scénaristiques de ce projet, Josée Dayan, qu'on a connue plus inspirée, n'est donc pas ménagée elle non plus. Ces commentaires au vitriol rejoignent ceux de L'Humanité évoquant "une fiction un peu longuette" et d'autres titres spécialisés qui, en résumé, estiment que malgré des paysages ardennais magnifiques et quelques idées intrigantes, le téléfilm ne parvient pas à convaincre.

Ces piques acerbes et des sarcasmes contrastent avec quelques compliments qu'il faut citer tout de même, de Téléstar ou de Télé 7 Jours, saluant "une réussite tant au niveau de l'intrigue que du choix des décors et des comédiens". Pour qu'il y ait effectivement une suite, il faudra un peu plus que cela, et sans doute quelques millions de téléspectateurs convaincus. On vous laisse juger par vous même si vous en avez le courage.