Eurovision 2026 : plusieurs pays absents du concours à cause de ce concurrent

Certains participants du concours européen ont indiqué qu'ils ne participeraient pas à l'édition 2026 de l'Eurovision. La présence d'un pays est en cause.

Un vote particulièrement attendu était organisé ce jeudi 4 décembre. Comme le relaie RTL, les membres de l'Union européenne de Radio-Télévisions (UER) étaient invités à se prononcer ce jour sur une série de modifications du règlement du concours Eurovision visant à rendre "éligibles" tous les membres souhaitant y participer. Pour les opposants, cela signifie avant tout qu'Israël pourra continuer, s'il le veut, à participer au concours de chant. "Une large majorité des membres sont convenus qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouveau vote sur la participation" d'Israël à l'Eurovision et que l'édition 2026 "devait se dérouler comme prévu", a fait savoir l'organisation dans son communiqué.

Une décision qui a suscité dans la foulée de vives réactions de la part de certains pays participants au célèbre concours de musique. Ainsi, l'Espagne, l'Irlande et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'édition 2026 du concours qui doit se tenir à Vienne, en Autriche. Et ce, même s'il s'agit de la 70e édition de l'Eurovision. "La RTVE a annoncé le retrait de l'Espagne du concours Eurovision à la suite des votes tenus ce jour lors de la 95e assemblée générale de l'UER à Genève, qui se sont conclus par le maintien d'Israël", a indiqué dans un communiqué la chaîne publique espagnole, tandis que le diffuseur des Pays-Bas a fait savoir que la participation d'Israël "dans les circonstances actuelles", à savoir la guerre à Gaza, n'est "pas compatible avec les valeurs publiques fondamentales de [son] organisation", relaie Le Monde. L'Irlande a aussi révélé se retirer "compte tenu des pertes humaines effroyables à Gaza et de la crise humanitaire qui continue de mettre en danger la vie de tant de civils", tout comme la Slovénie.

La liste des participants connue avant Noël

Sans surprise, le président israélien, Isaac Herzog, s'est réjoui sur X de cette décision, remerciant "nos amis qui ont défendu le droit d'Israël de continuer à participer à l'Eurovision". Le ministre des Affaires étrangères israélien s'est montré particulièrement sévère quant aux pays qui préfèrent se retirer, affirmant avoir "honte" pour eux sur X. De son côté, l'Allemagne avait prévenu début octobre qu'elle se retirerait si Israël était exclu. "Il ne peut pas y avoir d'Eurovision sans Israël", avait encore estimé mercredi son ministre de la Culture.

En Belgique, la décision n'est pas encore prise. En revanche, la Finlande a déjà bien confirmé sa participation tout comme le Portugal. Parmi les réfractaires, on attend toujours la confirmation de la participation de l'Islande, prévue pour "mercredi prochain". L'UER a d'ores et déjà fait savoir que les pays doivent confirmer leur participation à l'Eurovision 2026, qui se tiendra le 26 mai prochain, pour qu'une liste puisse être établie "avant Noël". Mais selon le directeur du concours, Martin Green, il devrait y avoir 35 pays pour cette édition, soit la participation la plus faible depuis 2003.