Jean-Pierre Foucault : ses sous entendus et les rencontres des miss en coulisses ne sont pas les bienvenues

Jean-Pierre Foucault, incontournable présentateur de Miss France depuis 31 ans, a évoqué sans filtre ce qui lui était imposé désormais pour le concours.

Pour des millions de téléspectateurs, un rendez-vous annuel incontournable, avec une figure de la télévision presque indéboulonnable : l'élection Miss France revient ce samedi, orchestrée depuis maintenant 31 ans par le légendaire Jean-Pierre Foucault. Comme chaque année, l'animateur a fait le tour des médias cette semaine, pour promouvoir cette énième édition du concours le plus regardé de France, mais aussi évoquer les règles strictes qui lui étaient désormais imposées.

Et les consignes ont évolué au fil des années, notamment autour des questions sensibles de la plastique des miss ou du défilé en maillots de bain. Jean-Pierre Foucault a assuré dans plusieurs médias avoir accepté de s'y plier pour suivre "l'évolution de l'ère du temps". "J'ai lu qu'il ne fallait pas que je dise ceci ou cela", reconnaît-il dans l'émission C à vous. Exit donc les commentaires sur le physique des candidates ou les sous-entendus tels que "Mesdames et messieurs, la température va monter d'un cran" lors du défilé en bikini. L'animateur, qui se dit depuis toujours "courtois et respectueux" envers les miss, doit désormais souligner l'élégance des candidates plus que leur silhouette avantageuse...

Jean-Pierre Foucault : "je ne veux pas connaître ces demoiselles"

Mais Jean-Pierre Foucault a aussi ses propres règles, immuables celles-ci. La principale : ne jamais rencontrer les candidates avant le soir de l'élection. "À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore rencontré les Miss", a-t-il indiqué, toujours sur France 5. L'objectif est clair pour l'animateur de 78 ans : éviter à tout prix de tisser des liens avec certaines au détriment d'autres. "Ça n'a aucun intérêt pour moi, de peur qu'il y ait une complicité qui se crée et qu'ensuite on me dise : 'Tu vois, Foucault lui a posé une question sympa, c'est ce qui lui a permis d'obtenir plus de votes que la voisine'. Non, non, non !", a-t-il assuré.

Pour Jean-Pierre Foucault, cette distance assumée permet de rester dans la spontanéité le soir de l'émission. "C'est comme dans Qui veut gagner des Millions, je ne voulais pas connaître les questions. Là, je ne veux pas connaître ces demoiselles", compare-t-il. Une façon aussi d'éviter tout soupçon de favoritisme dans un concours où la moindre polémique est scrutée.

Jean-Pierre Foucault ne cache d'ailleurs pas son agacement face aux critiques récurrentes sur le physique des candidates à Miss France. Alors que les deux dernières lauréates ont subi un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, il dénonce un phénomène "idiot" et "scandaleux". "C'est l'émission de divertissement par excellence, on n'a pas à chipoter pour la couleur d'une peau et la taille des cheveux. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire", s'est-il emporté, lui qui est pourtant avare en coups de gueule. Qu'on se rassure : "JPF" devrait reprendre son costume de gentil showman dès ce soir, sans aucune fausse note.