R.I.P., La vie vous va si bien : que raconte (et que vaut) le nouvel épisode avec Claudia Tagbo ?

Après un pilote bien accueilli, "R.I.P. : La vie vous va si bien", portée par l'énergie solaire de Claudia Tagbo, revient sur TF1.

Programme TNT TF1 | Lundi 8 décembre 2025, à 21h10

Anne-Lise, patronne atypique d'une entreprise de pompes funèbres, est de retour pour de nouvelles aventures sur TF1 ! Lancée en juillet dernier, la série R.I.P. : La vie vous va si bien a été programmée lundi 8 décembre sur la première chaîne pour un deuxième volet intitulé "Le lourd secret". À la tête d'une joyeuse bande de croque-morts novices, l'attachante héroïne incarnée par Claudia Tagbo va devoir relever de nouveaux défis, aussi insolites que touchants.

Souvenez-vous du pitch de R.I.P. : La vie vous va si bien : dans le premier épisode, Anne-Lise, mère célibataire criblée de dettes, avait dû reprendre bien malgré elle l'entreprise familiale de pompes funèbres à la mort de son père. Malgré des débuts chaotiques, elle avait réussi à insuffler un vent de fraîcheur et d'humanité dans ce métier réputé sinistre. Le décor de cette série originale était donc planté, comme son défi : traiter le sujet délicat de la mort avec humour et légèreté, sans jamais tomber dans le mauvais goût.

Que raconte le nouveau volet de R.I.P. : La vie vous va si bien ?

Les épisodes de R.I.P. : La vie vous va si bien fonctionnent en réalité par paires, histoire de couvrir toute la soirée. On en est donc à la deuxième salve avec un épisode 3 qui débute avec le décès du mari d'une femme illettrée, prénommée Béatrice. Seul son mari était au courant de son secret, la soutenait et l'aidait à dissimuler son handicap, s'occupant des devoirs des enfants et des formalités administratives. Il l'assistait également dans son quotidien professionnel au sein de la pépinière où elle travaille. Cette fois, Béatrice va devoir apprendre à vivre sans lui et va difficilement pouvoir garder son secret plus longtemps. Anne-Lise (Claudia Tagbo, donc), avec ses méthodes très personnelles et son équipe de choc, va lui permettre de s'assumer et de reprendre confiance en elle...

Toujours menacée de faillite, la "Maison du deuil" et son équipe de bras cassés vont par ailleurs devoir redoubler d'efforts pour préparer une inspection cruciale en plus de l'arrivée de cette nouvelle cliente au lourd secret. Béatrice, incarnée par la talentueuse Ophélia Kolb, permet encore d'aborder un sujet fort et peu traité encore.

On regarde R.I.P. : La vie vous va si bien ou pas ?

Et le défi de R.I.P. : La vie vous va si bien semble à nouveau relevé dans ce nouvel opus. On retrouve avec plaisir le ton décalé qui fait le charme de cette "dramédie familiale", portée par les facéties de son héroïne fantasque. Claudia Tagbo et son talent comique font toujours autant plaisir à voir dans ce rôle sur-mesure, entouré par un casting de seconds rôles savoureux. Ses joutes verbales avec le prêtre envahissant, joué par Arnaud Binard, ou le croque-mort bourru de Philippe Lellouche soulèvent quelques fous rires bienvenus.

R.I.P. confirme son statut de "série-bienveillante-et-humaniste" dont TF1 raffole depuis Camping Paradis et Joséphine, ange gardien (et sans doute bien avant encore). Derrière chaque personnage endeuillé se cache comme il se doit une blessure secrète, un non-dit douloureux que l'empathie d'Anne-Lise va aider à libérer. Si on frôle parfois le cliché de la comédie pleine de bons sentiments et si les situations rocambolesques frôlent parfois l'improbable, on peut tout de même saluer le délicat équilibre trouvé par les scénaristes entre les sujets profonds qu'elle aborde et les interventions décalées de cette croquemort fantasque. Portée par des dialogues ciselés et une interprétation dynamique, la suite confirme tout le potentiel du concept original.