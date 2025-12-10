Haut les cœurs : c'est le monde à l'envers ! La critique de Télé Loisirs bien plus sévère que celle Télérama

Le téléfilm inédit "Haut les coeurs" est une plongée nostalgique dans les années 1980, à travers le prisme du triangle amoureux.

Programme TNT FRANCE 2 | Mercredi 10 décembre 2025, à 21h10

Un retour avec nostalgie au mitan des années 1980 et un triangle amoureux. C'est ce que propose Haut les coeurs , programmé sur France 2 le mercredi 10 décembre 2025. Le téléfilm inédit nous plonge en 1985, au moment de l'ouverture de la première Cantine Solidaire, une association qui distribue des repas aux plus démunis en banlieue parisienne.

On y suit le destin croisé de trois jeunes bénévoles : Pablo, un SDF musicien de rue, qui va faire la rencontre de deux jeunes femmes que tout oppose ; Gabrielle, 19 ans, étudiante en médecine qui s'engage contre l'avis de ses parents très conservateurs et Malika, 20 ans, étudiante en marketing issue d'un milieu modeste et militante dans l'âme. Un triangle amoureux va irrémédiablement se nouer entre les trois personnages principaux, dont les traces seront encore douloureuses 40 ans plus tard.

Que raconte Haut les coeurs sur France 2 ?

Le téléfilm Haut les coeurs débute en 2024, quand Pablo, 60 ans, va épouser la femme de sa vie et décide de raconter son parcours à sa petite fille. Son récit s'ancre quarante ans plus tôt, en 1985, alors que la Cantine Solidaire vient d'ouvrir ses portes pour la première fois en banlieue parisienne afin de servir des repas aux plus démunis. Gabrielle, 19 ans, étudiante en médecine décide de rejoindre les bénévoles et de s'engager contre l'avis de ses parents. Elle y rencontre Malika, 20 ans étudiante en marketing, militante dans l'âme et bénévole également.

Pablo, enfant de la DDASS, SDF et musicien de rue, d'abord bénéficiaire du collectif, va en devenir bénévole à son tour et les deux jeunes femmes vont en tomber éperdument amoureuses...

Quels sont les avis des critiques sur Haut les coeurs ?

Réalisé par Antoine Garceau, Haut les coeurs reçoit des critiques mitigées de la part de la presse spécialisée. Télé 7 Jours, plutôt convaincu sur le papier, estime que "plutôt bien incarnée par des comédiens habités, cette fresque sociale pêche pourtant par son côté trop convenu rempli de (trop) de bons sentiments". Télé Câble Sat est plus enthousiaste et salue "un téléfilm drôle et touchant" porté par "l'excellent trio Alyzée Costes, Sawsan Abès et Eugène Marcuse".

Une fois n'est pas coutume, Télérama, d'ordinaire très sceptique sur les fictions diffusées en prime-time à la télévision, semble apprécier le film. Malgré "quelques facilités scénaristiques", l'hebdomadaire culturel s'est laissé convaincre par "les références nostalgiques à l'ambiance des années 80" qui "sont nombreuses dans ce téléfilm". Et d'ajouter : "Mais elles ne viennent jamais encombrer une histoire qui, si elle a recours à quelques facilités scénaristiques, se révèle finalement aussi sincère qu'émouvante".

Mais la critique la plus sévère vient de façon surprenante de Télé Loisirs, pourtant souvent bien plus indulgent que son alter-ego plus élitiste. "Si cette plongée nostalgique dans les années 1980 apparaît sympathique dans un premier temps, très vite, le manichéisme et le manque de finesse de l'écriture nous perd totalement", peut-on lire dans la critique du journal dédié au programme TV. Avant de porter le coup de grâce : "Malheureusement, les prestations inégales de ce trio principal à la Jules et Jim ne permettent pas de rattraper un scénario en gros manque de nuances et franchement indécis, dans lequel le propos sociétal est totalement dilué par l'histoire d'amour, à la trop fade saveur. Dommage !"