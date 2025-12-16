La France a un incroyable talent : le gagnant de la finale 2025 dévoilé sur M6

Qui sera le grand gagnant de la finale de "La France a un incroyable talent", programmée ce mardi 16 décembre, en direct sur M6 ?

Programme TNT M6 | Mardi 16 décembre 2025, à 21h10

Ce mardi 16 décembre, à 21h10, les dix finalistes de la 20e saison de La France a un incroyable talent vont tenter de décrocher le titre tant convoité. Après neuf semaines d'émotions, de rires, de buzz, de performances inoubliables, l'heure est venue de connaître "l'incroyable talent de l'année". Ils étaient plus de 120 au départ, il ne reste que dix finalistes pour décrocher le titre et faire décoller sa carrière. C'est le public qui désignera le vainqueur qui va succéder à Mathieu Stepson, illusionniste et gagnant 2024, avec à la clé un joli chèque de 100 000 euros.

La France a un incroyable talent : 10 finalistes mais un seul gagnant

Au total, ils sont 10 à pouvoir prétendre à une victoire lors du grand concours de M6. Timéo, 10 ans, guitariste prodige originaire de Charente-Maritime, aura marqué les esprits pendant cette saison de La France a un incroyable talent 2025. Malgré son jeune âge, il a fait preuve d'une dextérité bluffante et d'une oreille absolue. Timéo a décroché le seul "platinium buzzer" de la saison, le propulsant directement en finale.

En finale de La France a un incroyable talent, les Tataki, troupe de danseurs, le magicien coréen Eden Choi, et Thomas Rochelet, athlète performeur de sangles aériennes, ont eux aussi toutes leurs chances, après avoir impressionné le jury en demi-finale. Deux autres magiciens se disputeront les votes du public : Clément Blouin et l'avaleur de sabre Herwan Legaillard. Ce dernier, artiste au cabaret la Sirène à Barbe à Dieppe, a d'ailleurs promis un numéro "biologiquement difficile à comprendre" pour cette finale.

La finale de La France a un incroyable talent oppose également le duo Emyo, l'acrobate Dagim Ayten, les danseurs Airfootworks et le chanteur Antoine Délie.