Danse avec les stars 2026 : qui vient danser cette année ? La liste des candidats dévoilée, une danseuse iconique de retour

"Danse avec les stars" est de retour au début de l'année 2026. TF1 a dévoilé les 11 candidats et annoncé le retour d'une danseuse emblématique...

Qui dansera avec les stars en 2026 ? Ou plutôt qu'elles stars viendront sur la piste de danse de TF1 ? La saison 15 de Danse avec les stars a dévoilé ses principaux contours cette semaine. Après une série de communiqués pour annoncer un à un les candidats de cette saison 2026 de DALS, TF1 a convié les journalistes à une conférence de presse ce jeudi 18 décembre, officialisant le casting complet de cette nouvelle édition qui débutera dans quelques semaines.

Qui sont les candidats de Danse avec les stars 2026 ?

La date du retour de Danse avec les stars n'est pas encore connue, mais toutes les personnalités qui se lanceront sur le parquet ont été dévoilées. Principale figure de ce casting : la nageuse olympique Laure Manaudou, qui rejoint DALS un an après la participation très médiatique de son frère Florent. Elle sera notamment entourée de Ian Ziering, star américaine culte de la série Beverly Hills 90210, de la Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon, ou encore de l'animateur Stéphane Bern, qui quittera exceptionnellement France Télévisions le temps de fouler le parquet de TF1. Un autre visage connu du PAF et donc une autre grosse prise de DALS 2026.

Au casting de Danse avec les stars 2026, on trouve aussi deux anciens candidats de la Star Academy : Julien Lieb, finaliste de la saison 11, et Emma, révélée dans la saison 12. Lucie Bernardoni, elle aussi ex-candidate de la Star Academy (saison 4) désormais répétitrice, tentera aussi l'aventure. Pour les fidèles de la télévision à papa, le comédien Philippe Lellouche est aussi de la partie. Mais pour attirer les plus jeunes et notamment les communautés de fans des influenceurs sur les réseaux sociaux DALS a aussi recruté l'influenceuse fitness Juju Fitcats, la streameuse Maghla et l'humoriste Samuel Bambi.

Une danseuse emblématique de Danse avec les stars de retour

Danse avec les stars veut comme chaque année avoir un petit truc en plus pour attirer le chaland. L'une des grandes surprises vient du retour très attendu d'une danseuse phare du programme : Denitsa Ikonomova. Après 4 victoires et un passage dans le jury, la danseuse bulgare revient en tant que pro, 6 ans après son départ. "Je suis revenue pour les papillons dans le ventre et cette excitation que j'ai hâte de retrouver", a-t-elle confié, impatiente de découvrir quelle célébrité elle coachera pour viser une 5e victoire.

Au micro, Danse avec les stars 2026 sera toujours portée par Camille Combal.