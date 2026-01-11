Le prime des vérités : Hanouna a décidé de ressortir l'artillerie lourde avec des révélations sur W9

Cyril Hanouna fait des révélations sur W9. L'animateur a programmé une soirée de confessions inédites.

Depuis son arrivée sur W9 en septembre 2025, Cyril Hanouna continue de faire parler de lui. L'animateur, contraint de quitter C8 après la décision historique de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence de la chaîne, a rebondi au sein du groupe M6. Non sans un certain succès. Son talk-show quotidien Tout beau tout n9uf, diffusé chaque soir à 18h45, a rapidement trouvé son public, battant des records d'audience pour la chaîne de la TNT. En novembre, W9 affichait son meilleur mois depuis treize ans avec 3,2% de part d'audience, et TBT9 aura même frôlé la barre symbolique des deux millions de téléspectateurs en décembre.

Avant même l'arrivée d'Hanouna, les syndicats de journalistes du groupe M6 avaient pourtant exprimé leur inquiétude, craignant que l'image du groupe ne soit fragilisée par le recrutement d'un personnage aussi controversé. La direction avait alors posé ses conditions : pas de polémique. Une exigence claire, contractualisée, avec des garde-fous mis en place pour encadrer le projet.

Cyril Hanouna semble avoir accepté ces ajustements, du moins en apparence. Son émission quotidienne privilégie désormais le divertissement pur, moins frontalement politique que ne l'était Touche pas à mon poste sur C8. Le ton est plus cadré, même si l'ADN provocateur reste intact. Guillaume Charles, directeur général des programmes du groupe M6, se félicitait d'ailleurs de cette évolution en décembre dans Le Figaro : "Cyril Hanouna reste un animateur poil à gratter et 'TBT9' une émission où il se passe toujours quelque chose, mais sans invective et avec des débats équilibrés", selon lui.

© Jack TRIBECA / Bestimage

Cyril Hanouna, qui ne se prive pas de taquiner régulièrement sa hiérarchie à ce sujet, semble s'imposer comme un nouveau levier d'audiences incontournable pour W9. Et le groupe M6 entend bien capitaliser sur cette dynamique. "Nous ferons plus de primes avec lui en 2026", promettait Guillaume Charles, après un retour en prime time avec La grosse darka rigolade en novembre, rassemblant 1,1 million de téléspectateurs.

Fort de ce succès, Hanouna va donc lancer Le prime des vérités ce mercredi 14 janvier sur W9. Selon le descriptif du groupe M6, cette nouvelle émission en direct promet "une soirée de révélations exceptionnelles avec des questions que tout le monde se pose et des réponses que tout le monde attend". Le programme se présente comme "une émission cash et sans tabou où les surprises vont s'enchaîner". Des promesses qui rappellent le style qui avait fait à la fois le sel et la chute de la star sur C8, où les polémiques à répétition avaient conduit aux sanctions de l'Arcom.

De quoi donner de nouveaux frissons ? Rien n'est moins sûr. Les révélations seront semble-t-il cantonnées aux chroniqueurs. La promo annonce en effet la couleur : "les chroniqueurs ne pourront rien esquiver : secrets enfouis, conflits, réconciliations inattendues… vos personnalités préférées se livrent à cœur ouvert", peut-on lire. M6 promet que Cyril Hanouna, aux commandes, va pousser ses invités "dans leurs retranchements pour que toute la vérité éclate". Des retranchements soigneusement balisés.