L'Amour est dans le pré 2026 : Karine Le Marchand nous présente les candidats, découvrez les 14 agriculteurs

"L'Amour est dans le pré" est de retour en 2026 avec Karine Le Marchand à la manoeuvre pour former des couples d'agriculteurs. Découvrez les photos et portraits des 14 candidats.

L'Amour est dans le pré revient comme il se doit en 2026 et débute dès le mois de janvier avec les portraits des candidats et candidates, diffusés ces lundis 19 et 26 janvier. Des agriculteurs et agricultrices célibataires qui vont tenter de se montrer sous leur meilleur jour pour attirer des prétendants et prétendantes, qu'ils pourront rencontrer dans les semaines qui viennent. Découvrez les 14 portraits en images.

Les candidats de L'Amour est dans le pré 2026

Les hommes de la saison 21 de L'Amour est dans le pré sont au nombre de 10 : Anthony, 29 ans, maraîcher bio (Rhône) ; Benoît, 38 ans, polyculteur et éleveur laitier (Haute-Marne) ; Clément, 40 ans, céréalier (Eure-et-Loir) ; Daniel, 55 ans, éleveur de moutons (Pas-de-Calais) ; Étienne, 39 ans, éleveur laitier et céréalier (Normandie) et son frère Fabien, 27 ans ; Jean-Louis, 52 ans, producteur de fraises et tabac (Lot-et-Garonne) ; Jean-Marie, 63 ans, céréalier (Charente-Maritime) ; Vincent, 29 ans, apiculteur (Ain) et Yannick, 64 ans, polyculteur et éleveur (Calvados).

10 candidats et seulement 4 candidates dans L'Amour est dans le pré 2026

Quatre agricultrices complètent le casting : Justine, 34 ans, gérante d'une ferme pédagogique (Ain) ; Karène, 51 ans, éleveuse de chevaux (Morbihan) ; Manon, 24 ans, éleveuse de chevaux (Haute-Garonne) et Marie-Christine, 63 ans, ancienne éleveuse (Ariège).

À peine un mois après les célébrations des 20 ans du programme, M6 ouvre ainsi un nouveau chapitre de son émission phare de dating rural. Cette saison 21 de L'Amour est dans le pré promet son lot d'émotions avec des profils variés, allant de 24 à 64 ans, venus des quatre coins de la France. Parmi les originalités de cette édition : deux frères normands qui participent ensemble, ainsi qu'un duo d'amis complices, un homme et une femme originaires de l'Ain. Entre parcours cabossés, rêves de famille et quêtes de stabilité, ces agriculteurs ouvrent leur cœur devant les caméras en espérant trouver l'amour.

Si l'un d'eux vous a fait chavirer, vous pouvez contacter L'Amour est dans le pré au 01 46 62 39 78, par mail en écrivant à lamourestdanslepre@m6.fr ou par courrier à L'amour est dans le Pré TSA 21234-75070 Paris Cedex 02. Comme chaque année, la suite de L'Amour est dans le pré arrivera cet été, avec le résultat filmé des rencontres, avant un bilan en novembre.