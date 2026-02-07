Star Academy 2026, la finale : entre Léa et Ambre une vulgaire bataille de cagnottes, de nouveaux montants fous dévoilés

La finale de la Star Academy 2026, entre Léa et Ambre, est parasitée par des cagnottes transformant un duel artistique en bataille financière. La gagnante était pourtant toute trouvée.

L'essentiel La grande finale de la Star Academy, opposant Ambre et Léa, a été programmée sur TF1 ce samedi 7 février 2026. Ambre, 18 ans, la benjamine parisienne au talent vocal impressionnant est ultra-favorite face à Léa, 22 ans, première Suissesse à atteindre ce stade de la compétition.

La gagnante de la Star Academy semble toute désignée, mais derrière cette soirée événement, une polémique enfle autour de cagnottes massives qui pourraient fausser le verdict populaire. Selon plusieurs sources, plus de 70 000 euros auraient déjà été récoltés pour soutenir Léa.

La finale de la Star Academy, grand moment de télévision chaque année, va réunir ce samedi un joli casting avec Marine, gagnante de l'édition précédente, Pierre Garnier, vainqueur en 2024, le duo Bigflo et Oli, Charlotte Cardin, Solann, Patricia Kaas, ou encore Camille Lellouche.

En direct

16:06 - Ambre déjà grande favorite pour être gagnante de la Star Academy 2026 Si l'on en croit les observateurs, Ambre part avec une nette longueur d'avance pour être la grande gagnante de la Star Academy. Selon Le Parisien, la jeune Parisienne semble "déjà prête pour une carrière" et "fait la course en tête". Sa maturité vocale, sa présence scénique et sa polyvalence artistique ont conquis le public semaine après semaine. Selon les estimations de TV+ Sondages rapportées par Téléstar, la jeune Parisienne l'emporterait avec 51,24% des votes contre 48,76% pour Léa. Mon Top TV est encore plus catégorique, créditant Ambre de 66,3% des suffrages exprimés. 15:52 - Un système de vote par procuration qui fait polémique Derrière les paillettes et les performances vocales de la finale de la Star Academy se cache une réalité moins glamour : celle des cagnottes en ligne qui permettent aux fans étrangers de contourner les restrictions de vote. Le règlement de TF1 est pourtant clair : seules "les personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine" et certains DROM-COM peuvent voter par SMS ou appel téléphonique, au tarif de 0,99 euro par vote. Voilà une question qui mérite quelques posts à une poignée d'heures du début de la finale. 15:24 - Un rappel des temps forts de la Star Academy 2026 Chaque finaliste de cette Star Academy 2026 reprendra également les moments forts de son parcours. Ambre enchaînera "Entrer dans la lumière" avec Patricia Kaas, "Beautiful Things" de Benson Boone, "Total Eclipse of the Heart" en duo avec Sarah, "Casting" de Christophe Maé et "Bad Romance" de Lady Gaga. De son côté, Léa interprétera "N'insiste pas" avec Camille Lellouche, "Read all about it", "Et Bam" de Mentissa, "Je sais pas" et "Show Me How You Burlesque" en duo avec Victor. 14:58 - Les figures de la 13e Star Ac sur scène Charlotte Cardin, marraine de cette saison de la Star Academy, partagera la scène avec Ambre sur "Tant pis pour elle", pendant que Léa formera un duo avec Solann sur "Rome". Les neuf candidats sélectionnés pour la tournée qui débutera le 27 février feront leur retour pour reprendre l'hymne de la promotion et préparer un tableau chanté et dansé. 14:46 - Un plateau exceptionnel pour la finale de la Star Academy 2026 Présentée par Nikos Aliagas, cette ultime soirée de la Star Academy 2026 s'annonce spectaculaire. Marine, gagnante de l'édition précédente, chantera "Escroc" en duo avec Léa, tandis qu'Héléna, demi-finaliste aux côtés de Pierre Garnier en 2024, interprétera "Adieu mon amour" avec Ambre. Le duo Bigflo et Oli sera également présent pour performer plusieurs titres dont "Sur la lune" avec les deux finalistes. 14:32 - La finale de la Star Academy, c'est ce soir ! Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons suivre ce soir l'épilogue de la treizième saison de la Star Academy. Après trois mois de compétition acharnée au château de Dammarie-les-Lys, seules deux candidates restent en lice : Ambre, 18 ans, la benjamine parisienne au talent vocal impressionnant, et Léa, 22 ans, première Suissesse à atteindre ce stade de la compétition. Et on peut vous dire que pour cette finale 100% féminine - la deuxième consécutive après le duel Marine-Ebony l'an passé - TF1 a mis les petits plats dans les grands.

La finale de la Star Academy bousculée par le scandale des cagnottes

Avant cette finale de la Star Academy 2026, le système mis en place par une poignée de fans pour contourner les restrictions de vote fait polémique. Le règlement de TF1 limite le vote aux résidents de France métropolitaine et certains DROM-COM (0,99 euro par vote), excluant de fait les fans étrangers. Pour pallier cette restriction, les supporters suisses de Léa ont organisé des cagnottes en ligne : ils versent de l'argent correspondant au nombre de votes souhaités, puis des fans français, surnommés "téléphones votants", envoient ces votes depuis l'Hexagone avant de se faire rembourser. L'organisation, des fans et Loïc, le frère de Léa, utilise un système d'authentification par capture d'écran et mot de passe pour éviter les fraudes, comme l'a expliqué notamment Le Parisien.

Les montants collectés pour cette finale de la Star Academy atteignent des sommets vertigineux. Plus de 70 000 euros auraient été récoltés depuis le début de l'aventure pour soutenir Léa, selon Le Parisien et BFMTV. Pour la seule demi-finale contre Sarah, 30 000 euros avaient été mobilisés, nécessitant 165 lignes téléphoniques différentes pour respecter les limites réglementaires (49 votes par jour, 199 par tour maximum). Pour cette finale, 21 000 euros supplémentaires ont déjà été collectés. Une des organisatrices se défend en soulignant qu'Ambre bénéficie également de "quatre cagnottes", mais dont les montants restent cachés : "Au moins, nous sommes transparents", affirme-t-elle à Télé-Loisirs.

La Star Academy 2025-2026 n'est pas le premier télé-crochet à être touché par les cagnottes. Cette pratique, apparue en 2023 avec la candidate belge Helena, et poursuivie cette année avec Anouk (13 000 puis 15 000 euros collectés), soulève des questions sur l'équité du concours. Plusieurs observateurs estiment que la qualification de Léa en finale au détriment de Sarah a été influencée par ces 30 000 euros de votes supplémentaires. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde : "C'est une histoire de cagnotte, pas de talent", "Ils achètent la victoire de Léa". TF1 assure être "attentive aux dérives" mais reste impuissante face à une pratique techniquement légale. La question demeure : ce soir, la victoire sera-t-elle remportée sur scène ou dans les cagnottes en ligne ?