Tir groupé à la télé : on connait les dates de The Voice, Koh Lanta et Top Chef 2026

Trois mastodontes de la télévision française, The Voice, Koh Lanta et Top Chef, préparent leur grand retour en février et mars 2026, et les téléspectateurs devront faire des choix pour suivre leurs programmes favoris.

Fini de rigoler, il est temps de vraiment commencer 2026. Alors que la Star Academy (2025) vient de s'achever sur TF1 et que France Télévisions est encore en plein JO, les chaînes de télévision sortent l'artillerie lourde pour le printemps prochain. TF1 et M6 ont annoncé cette semaine le retour quasi simultané de leurs trois émissions phares, créant une concentration inédite de programmes événements dans quelques jours. Cette programmation serrée promet une bataille d'audiences féroce entre les deux chaînes privées historiques.

The Voice, le télé-crochet musical de TF1 qui fête sa quinzième saison et qui a consacré le trio lyrique Il Cello l'année dernière, sera le premier à faire son retour. Il sera suivi par Koh Lanta, l'émission d'aventure culte présentée par Denis Brogniart, qui revient pour sa 28e édition baptisée "Les reliques du destin", après le sacre de Gaëlle lors de "La Revanche des 4 Terres". Sur M6, Top Chef, le concours culinaire animé par Stéphane Rotenberg, entamera sa 17e saison en abandonnant deux ingrédients majeurs de la précédente saison.

Les dates de Koh Lanta , The Voice et Top Chef 2026

Les téléspectateurs devront s'organiser pour ne rien manquer de cette avalanche télévisuelle. The Voice lancera les hostilités le samedi 28 février à 21h10 sur TF1, avec Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et le nouveau venu Tayc dans les fauteuils rouges. Koh Lanta suivra de près avec une diffusion prévue le mardi 3 mars à 21h10, toujours sur TF1, emmenant vingt aventuriers aux Philippines. Top Chef prendra le relais le lendemain même, mercredi 4 mars à 21h10 sur M6, avec un jury composé d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel, Paul Pairet et Stéphanie Le Quellec.

Cette concentration exceptionnelle sur une même semaine ou presque obligera les amateurs de télé-crochets/télé-réalité à réserver leurs soirées télé ou à faire des choix drastiques. On peut aimer la chanson, les aventures et la cuisine, ou seulement l'un des trois, mais les nouveautés annoncées attisent en tout cas la curiosité. The Voice introduit par exemple cette année "une première mondiale", avec des auditions en duo où les candidats devront convaincre des binômes de coachs.

Côté Koh Lanta, les habitudes sont aussi bouleversées avec l'introduction de l'"Antre du Destin", un nouveau mécanisme qui permettra aux éliminés de potentiellement renverser leur sort. Top Chef fait aussi sa révolution avec l'abandon à la fois du système des brigades et de la promesse controversée d'une étoile Michelin introduite l'an passé. "Cette saison, nous bousculons toutes les règles en emmenant les candidats là où la cuisine prend vraiment vie", explique Hélène Darroze dans le dossier de presse de Top Chef que nous avons consulté.

Deux abandons majeurs dans Top Chef, des nouveautés dans Koh Lanta et The Voice

L'émission culinaire mise sur l'itinérance avec des épreuves "hors les murs", comme ce premier épisode tourné à 3000 mètres d'altitude dans le restaurant de Clément Bouvier, à Tignes. Les candidats devront défendre leurs assiettes lors d'un "grand oral" face au jury, sans avoir bénéficié des conseils des chefs pendant la préparation. Du côté de Koh Lanta, "il y a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui renforce l'incertitude", assure Denis Brogniart à propos du nouveau système de l'Antre du Destin. Les éliminés devront choisir parmi huit poteries scellées dont le contenu déterminera leur sort : certaines sont vides et confirment l'élimination, d'autres contiennent des colliers d'immunité à offrir, la possibilité de changer d'équipe ou même de défier un adversaire en duel.

The Voice mise également sur le renouveau : "plus de 70% des titres interprétés n'ont jamais été chantés sur la scène de The Voice", promet TF1. Les coachs disposeront d'une mystérieuse "arme secrète" pendant les auditions à l'aveugle et devront former des duos avec d'autres artistes : Florent Pagny avec Zazie, Amel Bent avec Matt Pokora, Lara Fabian avec Louis Bertignac et Tayc avec Kendji Girac. Cette mécanique inédite s'accompagne d'une refonte du parcours avec l'introduction d'une étape de qualification avant les battles et d'une nouvelle épreuve appelée "performances" offrant une carte blanche aux talents.

Et si vous doutiez encore de l'engouement pour les toutes premières émissions de télé en prime dans leurs catégories, sachez que les trois émissions ont attiré des milliers de candidats cette année, avec 65 000 postulants rien que pour The Voice et des castings très disputés pour les deux autres programmes.