Eurovision 2026 : découvrez la vidéo de "Regarde !" la chanson de Monroe, candidate officielle de la France

La candidate de la France à l'Eurovision 2026 a été dévoilée ce vendredi, ainsi que sa chanson "Regarde !", déjà disponible. Monroe, jeune prodige de 17 ans, avait été couronnée lors d'un télécrochet de France 2.

La France a sa candidate pour l'Eurovision 2026. Comme plusieurs journalistes et médias l'annonçaient depuis une semaine, Monroe, jeune chanteuse lyrique de 17 ans, a été sélectionnée par France Télévisions, qui a officialisé son choix ce vendredi 6 mars. Elle est la plus jeune représentante de la France dans l'histoire du concours, mais pas vraiment une surprise. La candidature de Monroe à l'Eurovision 2026 ne faisait quasiment plus de doute. Mercredi soir, France Télévisions avait même créé la surprise en diffusant un aperçu de quelques secondes de la chanson française au concours de Vienne, en mai prochain. La vidéo, mystérieuse et soigneusement orchestrée, montrant des plans fugaces d'un violoniste et de danseurs évoluant dans un décor industriel qui ressemble à un entrepôt, avait tout d'une confirmation.

"Regarde !", la chanson de la France à l'Eurovision 2026, a finalement été dévoilée en intégralité en fin de journée ce vendredi, dans un clip d'un peu plus de 3 minutes publié sur la plateforme YouTube. La chanson de Monroe pour ce concours Eurovision semble portée par une production ambitieuse où les instruments à cordes occupent une place centrale, accompagnés de chœurs puissants qui rappellent les grandes productions symphoniques. Monroe y pose une voix puissante et haut-perchée qui devrait à coups sur marquer les esprits. Mais la chanson de la France prend malgré tout des tonalités plus pop que ce qu'on pouvait attendre d'une telle chanteuse. Y compris dans le ton de Monroe, qui au début du morceau et à plusieurs reprises, abandonne sa voix de soprano pour un son de facture bien plus conventionnelle.

Pour cette chanson française candidate à l'Eurovision, la direction artistique n'est pas sans évoquer selon plusieurs médias l'ouverture du titre "Berghain" de Rosalia, avec ses arrangements dramatiques et sa fusion entre classique et modernité. Elle pourrait tout aussi bien faire penser de notre point de vue à un simili-opéra façon Luc Besson dans Le Cinquième élément, ou revisité à la manière d'un chanson de comédie musicale populaire.

L'Eurovision 2026, un tournant radical pour la France

L'Eurovision 2026 marquera peut être un tournant pour la France, qui a donc fait le choix d'une artiste au profil atypique pour la représenter le 16 mai prochain, à Vienne. Alors que le concours européen de la chanson privilégie traditionnellement les productions pop et les mises en scène spectaculaires, France Télévisions a annoncé ce vendredi vouloir miser sur Monroe, jeune artiste à la voix classique et même lyrique pour défendre les couleurs tricolores, dans l'une des capitales mondiales de l'opéra (avec Paris).

France TV, qui se charge chaque année de la candidature française à l'Eurovision, n'est pas allée chercher très loin. Née à Salt Lake City d'une mère française et d'un père américain, Monroe avait remporté l'année dernière le télécrochet Prodiges sur France 2, en interprétant magistralement "La Reine de la nuit", extrait de "La Flûte enchantée" de Mozart. Ce parcours musical singulier de la jeune artiste trouve ses racines dans l'enfance, bercée par les mélodies classiques que son père lui faisait découvrir. "J'ai commencé à chanter partout les chansons qu'on écoutait ensemble, puis j'ai commencé à chanter de la musique classique et ensuite à faire du piano", confiait-elle avec émotion à Télé Loisirs en marge de sa victoire.

La passion précoce de Monroe pour la musique classique s'est rapidement transformée en une discipline quotidienne rigoureuse, avec des cours de chant hebdomadaires et deux heures de pratique musicale chaque jour. C'est sa tante vivant en France qui avait proposé à cette unique fille dans une fratrie de cinq enfants de s'inscrire à l'émission de France 2, avant d'atteindre la limite d'âge pour y participer. Sa victoire dans Prodiges lui avait permis de se faire connaître du grand public français et de démontrer l'étendue de son talent ainsi qu'un charisme indéniable qui pourrait faire la différence sur la scène de Vienne en mai.

Monroe à l'Eurovision : un choix aussi audacieux que stratégique

Si elle semble facile pour le groupe audiovisuel public, choisir Monroe pour l'Eurovision 2026 est pourtant une décision aussi surprenante que stratégique, alors que la France cherche depuis plusieurs années la formule gagnante pour renouer avec le succès dans cette compétition regardée par près de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Le concours de l'Eurovision, créé en 1956, reste l'un des événements télévisuels les plus suivis de la planète, rassemblant chaque année des dizaines de pays européens et quelques invités. La France, membre fondateur et participant automatiquement qualifié pour la finale en tant que contributeur majeur, n'a plus remporté le trophée depuis 1977 avec Marie Myriam.

Avant Monroe, les dernières participations françaises ont oscillé entre des tentatives pop-rock, des ballades intimistes et des performances énergiques, sans parvenir à séduire suffisamment les jurys professionnels et le vote du public européen. Après les échecs de Louane et Slimane ces deux dernières années, la stratégie française pour l'Eurovision 2026 s'inscrit donc cette fois dans une volonté de se différencier radicalement. Foin des tendances actuelles dominées par les productions électro-pop scandinaves déjantées ou les ballades power venues des Balkans : France Télévisions de fait confiance ici à une artiste presque inconnue hors de nos frontières et issue d'un genre peu représenté dans le concours.

Monroe doit annuler des concerts pour l'Eurovision 2026

Cette participation bouleverse également l'agenda de la jeune artiste franco-américaine de 17 ans, qui avait prévu une tournée printanière dans les églises de France. "C'est à l'église que j'ai commencé à chanter, dans ma petite ville de Brigham City, dans l'Utah. C'est là que j'ai compris la puissance de la musique qui tisse des liens entre les gens, mais aussi entre le ciel et la terre", confiait-elle récemment au magazine Le Pèlerin. Plusieurs concerts prévus avant et durant la semaine du concours devront être reportés pour permettre à la candidate de se consacrer pleinement aux répétitions intensives qu'exige l'Eurovision. La préparation d'une performance eurovisionienne nécessite en effet plusieurs semaines de travail sur la mise en scène, les éclairages, les costumes et la direction artistique globale. Pour Monroe, l'aventure ne fait que commencer.