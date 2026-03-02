Eurovision 2026 : qui est Monroe, candidate de la France au concours et pourquoi c'est un choix audacieux ?

Monroe, jeune prodige de 16 ans couronnée lors d'un télécrochet de France 2, représentera la France à l'Eurovision 2026, prochain concours européen de chanson.

L'Eurovision 2026 marquera peut être un tournant pour la France, qui a fait le choix d'une artiste au profil atypique pour la représenter le 16 mai prochain, à Vienne. Alors que le concours européen de la chanson privilégie traditionnellement les productions pop et les mises en scène spectaculaires, France Télévisions a annoncé ce lundi vouloir miser sur Monroe, jeune artiste à la voix classique et même lyrique pour défendre les couleurs tricolores, dans l'une des capitales mondiales de l'opéra (avec Paris).

France TV, qui se charge chaque année de la candidature française à l'Eurovision, n'est pas allé chercher très loin. Née à Salt Lake City d'une mère française et d'un père américain, Monroe avait remporté l'année dernière le télécrochet Prodiges sur France 2, en interprétant magistralement "La Reine de la nuit", extrait de "La Flûte enchantée" de Mozart. Le parcours musical de la jeune artiste (17 ans seulement) trouve ses racines dans l'enfance, bercée par les mélodies classiques que son père lui faisait découvrir. "J'ai commencé à chanter partout les chansons qu'on écoutait ensemble, puis j'ai commencé à chanter de la musique classique et ensuite à faire du piano", confiait-elle avec émotion à Télé Loisirs en marge de sa victoire.

La passion précoce de Monroe pour la musique classique s'est rapidement transformée en une discipline quotidienne rigoureuse, avec des cours de chant hebdomadaires et deux heures de pratique musicale chaque jour. C'est sa tante vivant en France qui avait proposé à cette unique fille dans une fratrie de cinq enfants de s'inscrire à l'émission de France 2, avant d'atteindre la limite d'âge pour y participer. Sa victoire dans Prodiges lui avait permis de se faire connaître du grand public français et de démontrer l'étendue de son talent ainsi qu'un charisme indéniable qui pourrait faire la différence sur la scène de Vienne en mai.

Monroe à l'Eurovision : un choix aussi audacieux que stratégique

Si elle semble facile pour le groupe audiovisuel public, choisir Monroe pour l'Eurovision 2026 est pourtant une décision aussi surprenante que stratégique, alors que la France cherche depuis plusieurs années la formule gagnante pour renouer avec le succès dans cette compétition regardée par près de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Le concours de l'Eurovision, créé en 1956, reste l'un des événements télévisuels les plus suivis au monde, rassemblant chaque année des dizaines de pays européens et quelques invités. La France, membre fondateur et participant automatiquement qualifié pour la finale en tant que contributeur majeur, n'a plus remporté le trophée depuis 1977 avec Marie Myriam.

Avant Monroe, les dernières participations françaises ont oscillé entre des tentatives pop-rock, des ballades intimistes et des performances énergiques, sans parvenir à séduire suffisamment les jurys professionnels et le vote du public européen. Après les échecs de Louane et Slimane ces deux dernières années, la stratégie française pour l'Eurovision 2026 s'inscrit donc cette fois dans une volonté de se différencier radicalement. Foin des tendances actuelles dominées par les productions électro-pop scandinaves déjantées ou les ballades power venues des Balkans : France Télévisions de fait confiance ici à une artiste presque inconnue hors de nos frontières et issue d'un genre peu représenté dans le concours.

Monroe doit annuler des concerts pour l'Eurovision 2026

Cette participation bouleverse également l'agenda de la jeune artiste franco-américaine de 17 ans, qui avait prévu une tournée printanière dans les églises de France. "C'est à l'église que j'ai commencé à chanter, dans ma petite ville de Brigham City, dans l'Utah. C'est là que j'ai compris la puissance de la musique qui tisse des liens entre les gens, mais aussi entre le ciel et la terre", confiait-elle récemment au magazine Le Pèlerin. Plusieurs concerts prévus avant et durant la semaine du concours devront être reportés pour permettre à la candidate de se consacrer pleinement aux répétitions intensives qu'exige l'Eurovision. La préparation d'une performance eurovisionienne nécessite en effet plusieurs semaines de travail sur la mise en scène, les éclairages, les costumes et la direction artistique globale.

Le répertoire envisagé pour Vienne pourrait s'inspirer du premier album de l'artiste, sorti en novembre dernier, qui mélange habilement classiques de l'opéra et reprises de standards internationaux. On y trouve des airs comme "Lascua ch'io pianga" et "Nessun dorma", mais aussi des interprétations personnelles de "L'hymne à l'amour", "Con te partiro" et "Over the Rainbow". Cette diversité musicale pourrait être un atout pour toucher le public varié de l'Eurovision, habitué à des styles musicaux éclectiques. La capacité de l'artiste à naviguer entre différents registres, du lyrique pur aux ballades populaires, offre des possibilités créatives intéressantes pour construire une performance de trois minutes qui respecte le format imposé du concours.