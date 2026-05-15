Monroe : la vidéo de "Regarde !" en demi-finale, la chanson de la candidate française à l'Eurovision

Monroe, la candidate de la France à l'Eurovision 2026, a présenté pour la première fois sa chanson "Regarde !" sur scène, à l'occasion des demi-finales en direct à Vienne. Découvrez les premières images en vidéo.

Monroe est enfin montée sur scène. La jeune candidate de la France à l'Eurovision 2026 avait évidement déjà foulé l'estrade géante de la Wiener Stadthalle de Vienne, où se déroule le grand concours de chant européen cette année. Mais cette fois, il ne s'agit plus de répétitions : Monroe Vata Rigby a interprété pour la première fois sa chanson "Regarde !" en direct, en public et à la télévision, ce jeudi soir, à l'occasion de la seconde demi-finale du concours. La dernière grande étape avant le show de samedi. Découvrez la prestation de Monroe en direct live ci-dessous lors de la demi-finale.

La vidéo de "Regarde !" la chanson de Monroe à l'Eurovision 2026

Très surveillée par les bookmakers ces derniers jours, Monroe a interprété son titre "Regarde !" dans un univers scénique bien plus théâtral que ce que les observateurs anticipaient. La prestation a été longuement applaudie par le public présent dans la salle viennoise. Bien que la France soit déjà qualifiée d'office pour la finale en tant que membre du "Big Five", cette demi-finale constituait un test grandeur nature avant samedi soir.

La prestation de la France avec "Regarde !" de Monroe combine une esthétique inspirée du romantisme historique avec une confrontation physique intense de la chanteuse face à cinq danseurs vêtus de noir. La candidate de la France à l'Eurovision apparaît dans une mise en scène spectaculaire, mêlant éclairages monochromes et pyrotechnie, le tout au fil d'une marche intense sur un runway de 30 mètres.

"Regarde !", la chanson de la France à l'Eurovision 2026, avait déjà été dévoilée en intégralité début mars, dans un clip d'un peu plus de 3 minutes publié sur la plateforme YouTube. Côté musique, la chanson de Monroe pour ce concours Eurovision est portée par une production ambitieuse où les instruments à cordes occupent une place centrale, accompagnés de chœurs puissants qui rappellent les grandes productions symphoniques.

Le titre de Monroe, entièrement en français, a été écrit par Christopher Cohen, Fredie Marche, Maxime Morise et Fred Savio (qui ont déjà collaboré avec Soprano, Kendji Girac ou encore Orelsan), et a été composé par Violin Phoenix, duo de violonistes stars des réseaux sociaux. Monroe y pose une voix puissante et haut-perchée qui devrait à coups sur marquer les esprits. Mais la chanson de la France prend malgré tout des tonalités plus pop que ce qu'on pouvait attendre d'une telle chanteuse. Y compris dans le ton de Monroe, qui au début du morceau et à plusieurs reprises, abandonne sa voix de soprano pour un son de facture bien plus conventionnelle.

Pour cette chanson française candidate à l'Eurovision, la direction artistique n'est pas sans évoquer, selon plusieurs médias, l'ouverture du titre "Berghain" de Rosalia, avec ses arrangements dramatiques et sa fusion entre classique et modernité. Elle pourrait tout aussi bien faire penser de notre point de vue à un simili-opéra façon Luc Besson dans Le Cinquième élément, ou revisité à la manière d'un chanson de comédie musicale populaire.

L'Eurovision 2026, un tournant radical pour Monroe et pour la France

Si pour Monroe, l'Eurovision est, à 17 ans à peine, un tournant de carrière majeur, c'est aussi le cas de cette demi-finale dans le concours. Actuellement 4e aux pronostics, la France - qualifiée d'office pour la finale du 16 mai en tant que membre du Big Five - joue gros : la prestation de ce soir doit convaincre experts et parieurs que la Française peut aller rivaliser avec le trio de tête, les favoris étant actuellement la Finlande largement en tête chez les bookmakers, suivie de la Grèce et du Danemark.

L'Eurovision 2026 marquera peut être aussi un tournant pour la France, qui a donc fait le choix d'une artiste au profil atypique pour la représenter ce samedi 16 mai, à Vienne. Alors que le concours européen de la chanson privilégie traditionnellement les productions pop et les mises en scène spectaculaires, France Télévisions mise donc sur Monroe, une jeune artiste à la voix classique et même lyrique pour défendre les couleurs tricolores, dans l'une des capitales mondiales de l'opéra (avec Paris).

France TV, qui se charge chaque année de la candidature française à l'Eurovision, n'est pas allée chercher très loin. Née à Salt Lake City d'une mère française et d'un père américain, Monroe avait remporté l'année dernière le télécrochet Prodiges sur France 2, en interprétant magistralement "La Reine de la nuit", extrait de "La Flûte enchantée" de Mozart.

Dernières mises à jour