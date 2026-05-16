Monroe : un ordre de passage défavorable, à quelle heure voir la chanson "Regarde !" à l'Eurovision ?

Monroe a hérité d'une position pas évidente ce samedi soir, à Vienne, en finale de l'Eurovision. L'heure de passage (tardif) de la candidate de la France à l'Eurovision 2026 pourrait avoir une influence sur le résultat.

Monroe va vivre son grand soir ce samedi 16 mai, en montant sur scène pour la finale de l'Eurovision, à Vienne, en Autriche, dans la soirée. La candidate de la France à l'Eurovision 2026 est fixée sur son ordre de passage : le déroulé de la soirée a été dévoilé aux 25 finalistes de l'Eurovision dans la nuit de jeudi à vendredi, après la seconde demi-finale du concours. Et Monroe, qui représente la France avec le titre "Regarde !", chantera en 15e position. Le show de l'Eurovision durant quatre heures, de 21h à un peu plus d'une heure du matin, et se déroulant en direct avec tous les aléas que cela implique, l'horaire exact de chaque candidat n'est pas officiellement communiqué.

Monroe devrait néanmoins interpréter sa chanson "Regarde !" aux alentours de 22h30 sur France 2. Si vous ne regardez pas la finale de l'Eurovision 2026 en direct, il est conseillé d'allumer la télévision sur France 2 ou de vous connecter à France TV vers 22h10 pour être certain de ne pas la manquer. En supposant que l'attribution des points occupe la dernière heure, il est conseillé d'être devant son écran avec un peu de marge pour ne pas manquer Monroe. La finale de l'Eurovision peut aussi être suivie en direct et en vidéo via cette vidéo YouTube.

Suivez la prestation de Monroe en direct à l'Eurovision 2026

La jeune candidate de la France à l'Eurovision 2026 avait déjà foulé l'estrade géante de la Wiener Stadthalle de Vienne, où se déroule le grand concours de chant européen cette année. Outre les répétitions intenses depuis plus d'une semaine, Monroe Vata Rigby a interprété pour la première fois sa chanson "Regarde !" en direct, en public et à la télévision, jeudi soir, à l'occasion de la seconde demi-finale du concours. La dernière grande étape avant le show de samedi. Découvrez ci-dessous la prestation de Monroe lors de la demi-finale.

La vidéo de "Regarde !" la chanson de Monroe en demi-finale de l'Eurovision

Très surveillée par les bookmakers ces derniers jours, Monroe a interprété son titre "Regarde !" dans un univers scénique bien plus théâtral que ce que les observateurs anticipaient. La prestation a été longuement applaudie par le public présent dans la salle viennoise. Bien que la France soit déjà qualifiée d'office pour la finale en tant que membre du "Big Five", cette demi-finale constituait un test grandeur nature avant samedi soir.

La prestation de la France avec "Regarde !" de Monroe combine une esthétique inspirée du romantisme historique avec une confrontation physique intense de la chanteuse face à cinq danseurs vêtus de noir. La candidate de la France à l'Eurovision apparaît dans une mise en scène spectaculaire, mêlant éclairages monochromes et pyrotechnie, le tout au fil d'une marche intense sur un runway de 30 mètres.

"Regarde !" de Monroe, fusion entre classique et modernité

"Regarde !", la chanson de la France à l'Eurovision 2026, avait déjà été dévoilée en intégralité début mars, dans un clip d'un peu plus de 3 minutes publié sur la plateforme YouTube. Côté musique, la chanson de Monroe pour ce concours Eurovision est portée par une production ambitieuse où les instruments à cordes occupent une place centrale, accompagnés de chœurs puissants qui rappellent les grandes productions symphoniques.

Le titre de Monroe, entièrement en français, a été écrit par Christopher Cohen, Fredie Marche, Maxime Morise et Fred Savio (qui ont déjà collaboré avec Soprano, Kendji Girac ou encore Orelsan), et a été composé par Violin Phoenix, duo de violonistes stars des réseaux sociaux. Monroe y pose une voix puissante et haut-perchée qui devrait à coups sur marquer les esprits. Mais la chanson de la France prend malgré tout des tonalités plus pop que ce qu'on pouvait attendre d'une telle chanteuse. Y compris dans le ton de Monroe, qui au début du morceau et à plusieurs reprises, abandonne sa voix de soprano pour un son de facture bien plus conventionnelle.

Pour cette chanson française candidate à l'Eurovision, la direction artistique n'est pas sans évoquer, selon plusieurs médias, l'ouverture du titre "Berghain" de Rosalia, avec ses arrangements dramatiques et sa fusion entre classique et modernité. Elle pourrait tout aussi bien faire penser de notre point de vue à un simili-opéra façon Luc Besson dans Le Cinquième élément, ou revisité à la manière d'un chanson de comédie musicale populaire.

L'Eurovision 2026 marquera peut être un tournant pour la France, qui a donc fait le choix d'une artiste au profil atypique pour la représenter ce samedi 16 mai, à Vienne. Alors que le concours européen de la chanson privilégie traditionnellement les productions pop et les mises en scène spectaculaires, France Télévisions a misé sur une jeune artiste à la voix classique et même lyrique pour défendre les couleurs tricolores, dans l'une des capitales mondiales de l'opéra (avec Paris). Un signe du destin ?

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