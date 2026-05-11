Monroe Vata Rigby : les premières images de "Regarde !" sur scène, qui est la candidate de la France à l'Eurovision 2026 ?

La candidate de la France à l'Eurovision 2026, Monroe Vata Rigby, a interprété "Regarde !" lors de deux répétitions convaincantes.

La France se prépare pour l'Eurovision 2026, sa 67e participation au concours auquel elle a été cinq fois lauréate, avec une dernière victoire en 1977 avec Marie Myriam. Monroe, jeune chanteuse lyrique de 17 ans, sélectionnée par France Télévisions début mars, est d'ores et déjà montée deux fois sur la scène de la Wiener Stadthalle, de Vienne, où se déroulera la finale du concours samedi 16 mai 2026. Et sa prestation sur le titre "Regarde!" a été scrutée de près. Elle combine une esthétique inspirée du romantisme historique avec une confrontation physique intense face à cinq danseurs vêtus de noir.

La candidate de la France à l'Eurovision apparaît dans une mise en scène spectaculaire mêlant éclairages monochromes et pyrotechnie, le tout au fil d'une marche intense sur un runway de 30 mètres. Actuellement 4e aux pronostics, la France — qualifiée d'office pour la finale du 16 mai en tant que membre du Big Five — donnera un premier aperçu de cette prestation lors de la deuxième demi-finale du 14 mai, entre la Tchéquie et l'Arménie. Cette fois, ce sera à la télévision, sur France 4. En attendant, voici les images des répétitions.

La vidéo de "Regarde !" la chanson de la France à l'Eurovision 2026

"Regarde !", la chanson de la France à l'Eurovision 2026, a été dévoilée en intégralité début mars elle aussi, dans un clip d'un peu plus de 3 minutes publié sur la plateforme YouTube. La chanson de Monroe pour ce concours Eurovision est portée par une production ambitieuse où les instruments à cordes occupent une place centrale, accompagnés de chœurs puissants qui rappellent les grandes productions symphoniques.

Le titre, entièrement en français, a été écrit par Christopher Cohen, Fredie Marche, Maxime Morise et Fred Savio (qui ont déjà collaboré avec Soprano, Kendji Girac ou encore Orelsan), et a été composé par Violin Phoenix, duo de violonistes stars des réseaux sociaux. Monroe y pose une voix puissante et haut-perchée qui devrait à coups sur marquer les esprits. Mais la chanson de la France prend malgré tout des tonalités plus pop que ce qu'on pouvait attendre d'une telle chanteuse. Y compris dans le ton de Monroe, qui au début du morceau et à plusieurs reprises, abandonne sa voix de soprano pour un son de facture bien plus conventionnelle.

Pour cette chanson française candidate à l'Eurovision, la direction artistique n'est pas sans évoquer selon plusieurs médias l'ouverture du titre "Berghain" de Rosalia, avec ses arrangements dramatiques et sa fusion entre classique et modernité. Elle pourrait tout aussi bien faire penser de notre point de vue à un simili-opéra façon Luc Besson dans Le Cinquième élément, ou revisité à la manière d'un chanson de comédie musicale populaire.

L'Eurovision 2026, un tournant radical pour la France

L'Eurovision 2026 marquera peut être un tournant pour la France, qui a donc fait le choix d'une artiste au profil atypique pour la représenter le 16 mai prochain, à Vienne. Alors que le concours européen de la chanson privilégie traditionnellement les productions pop et les mises en scène spectaculaires, France Télévisions mise sur une jeune artiste à la voix classique et même lyrique pour défendre les couleurs tricolores, dans l'une des capitales mondiales de l'opéra (avec Paris).

France TV, qui se charge chaque année de la candidature française à l'Eurovision, n'est pas allée chercher très loin. Née à Salt Lake City d'une mère française et d'un père américain, Monroe avait remporté l'année dernière le télécrochet Prodiges sur France 2, en interprétant magistralement "La Reine de la nuit", extrait de "La Flûte enchantée" de Mozart.

Qui est Monroe Vata Rigby, candidate de la France à l'Eurovision 2026 ?

Monroe est la plus jeune représentante de la France dans l'histoire du concours (depuis Fanny en 1997 !) et la plus jeune également de cette édition 2026. De son vrai nom Monroe Vata Rigby, la jeune femme de 17 ans est née le 19 novembre 2008 à Salt Lake City, dans l'Utah. L'origine de son nom vient de racines atypiques, avec une mère française d'origine congolaise et d'un père américain mormon. Benjamine d'une fratrie de cinq enfants et seule fille, elle a grandi aux États-Unis, où ses quatre frères pratiquent le tennis à haut niveau.

C'est dans la chorale de son église de Monroe a fait ses premiers pas de chanteuse, avant de se former au piano et au chant. La candidate de la France à l'Eurovision a aussi été bercée par les mélodies classiques que son père lui faisait découvrir. "J'ai commencé à chanter partout les chansons qu'on écoutait ensemble, puis j'ai commencé à chanter de la musique classique et ensuite à faire du piano", confiait-elle avec émotion à Télé Loisirs en marge de sa victoire dans Prodiges.

La passion précoce de Monroe pour la musique classique s'est rapidement transformée en une discipline quotidienne rigoureuse, avec des cours de chant hebdomadaires et deux heures de pratique musicale chaque jour. C'est sa tante vivant en France qui avait proposé à cette unique fille dans une fratrie de cinq enfants de s'inscrire à l'émission de France 2, avant d'atteindre la limite d'âge pour y participer. Sa victoire dans Prodiges lui avait permis de se faire connaître du grand public français et de démontrer l'étendue de son talent ainsi qu'un charisme indéniable qui pourrait faire la différence sur la scène de Vienne.

En novembre 2025, Monroe a sorti un premier album éponyme, composé de reprises de classiques de l'opéra et de tubes de la variété internationale, dont "Hymne à l'amour" d'Edith Piaf. L'album se classe en tête des ventes d'albums lyriques à sa sortie. Il s'accompagne d'une tournée de chants sacrés à travers les églises et cathédrales de France, dont l'Église Saint-Sulpice à Paris. Une tournée interrompue pour les besoins de l'Eurovision.

Monroe, un pari audacieux pour la France à l'Eurovision

Si elle semble facile pour le groupe audiovisuel public après sa victoire dans le télécrochet Prodiges, choisir Monroe pour représenter la France à l'Eurovision est pourtant une décision aussi surprenante que stratégique. France TV cherche depuis plusieurs années la formule gagnante pour renouer avec le succès dans cette compétition regardée par près de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Le concours de l'Eurovision, créé en 1956, reste l'un des événements télévisuels les plus suivis de la planète, rassemblant chaque année des dizaines de pays européens et quelques invités. La France, membre fondateur et participant automatiquement qualifié pour la finale en tant que contributeur majeur, n'a plus remporté le trophée depuis 1977 avec Marie Myriam.

Avant Monroe, les dernières participations françaises ont oscillé entre des tentatives pop-rock, des ballades intimistes et des performances énergiques, sans parvenir à séduire suffisamment les jurys professionnels et le vote du public européen. Après les échecs de Louane et Slimane ces deux dernières années, la stratégie française pour l'Eurovision 2026 s'inscrit donc cette fois dans une volonté de se différencier radicalement. Foin des tendances actuelles dominées par les productions électro-pop scandinaves déjantées ou les ballades power venues des Balkans : France Télévisions de fait confiance ici à une artiste presque inconnue hors de nos frontières et issue d'un genre peu représenté dans le concours.