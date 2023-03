PROMETHEE TF1. Les téléspectateurs peuvent découvrir "Prométhée" sur TF1 ce jeudi 16 mars dès 21h10. On vous explique ce qu'il faut savoir sur la série avec Camille Lou et Odile Vuillemin.

[Mis à jour le 16 mars 2023 à 17h30] TF1 lance une nouvelle série fantastique au programme tv ce jeudi 16 mars 2023. Les fidèles de la première chaîne peuvent découvrir dès 21h10 Prométhée. Les épisodes suivent l'histoire d'une adolescente de 17 ans, qui perd la mémoire après un accident de la route. Elle se souvient seulement s'appeler Prométhée. Par la suite, elle commence à avoir des visions liées à une scène de crime, dont le meurtrier est toujours en fuite, et développe des capacités physiques hors du commun.

Au casting de Prométhée, les fidèles de la première chaîne reconnaîtront Camille Lou (Je te promets, Les Combattantes) dans le rôle de la policière Elise Kirvin, tandis qu'Odile Vuillemin (Profilage) interprète une psychologue qui prend en charge la mystérieuse adolescente. Cette dernière est jouée par Fantine Harduin, que les spectateurs ont peut-être déjà vus dans L'absente. Le casting est également composé de Thomas Jouannet, Samy Seghir et Marie-Josée Croze. Les six épisodes de Prométhée sont diffusés chaque jeudi soir jusqu'au 30 mars 2023 sur TF1. Ils sont par la suite disponibles au lendemain de leur diffusion sur la plateforme de replay streaming MyTF1.

Synopsis - Renversée lors d'un accident de voiture, une adolescente sans sort heureusement sans séquelle mais perd totalement la mémoire. Elle possède simplement le prénom "Prométhée". La jeune fille est alors recueillie par le couple qui l'a renversé, lorsqu'elle commence à avoir des visions d'un crime, dont le meurtrier est toujours en fuite, sans savoir pourquoi. Elle se découvre également des capacités physiques hors du commun...

Camille Lou : Elise Kirvin

Odile Vuillemin : Marie Clairmont

Fantine Harduin : Prométhée

Samy Seghir : Elias Amrani

Marie-José Croze : Caroline Lasset

Thomas Jouannet : Charles Lasset

Margot Heckmann : Vanessa Kirvin

Bakary Diombera : Félix

Julie Farenc : Audrey Cohen

Olivia Lancelot : Michèle Quentric

Frédéric Kneip : Jean Salinoc

Prométhée est une série télévisée au programme TV de TF1 les jeudis soirs. Les six épisodes de la série sont diffusés à partir de 21h10 du 16 mars au 30 mars 2023. Si vous avez raté la diffusion, sachez que les épisodes sont disponible en streaming sur la plateforme de MyTF1 dès le lendemain de leur diffusion. Il est possible de s'y connecter gratuitement et d'avoir accès aux contenus sur tous les écrans, moyennant une inscription (sans souscription).