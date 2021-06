QUIZ TF1. TF1 diffuse une série anglaise inspirée d'une histoire vraie de triche au jeu "Qui veut gagner des millions" qui a causé un véritable scandale en Angleterre. Synopsis, casting, tout savoir.

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 13h15] C'est l'un des scandales majeurs qu'a connu la télévision britannique ces dernières années. TF1 diffuse ce mercredi 30 juin 2021 la mini-série "Quiz", en trois épisodes seulement. Cette fiction est inspirée d'une histoire vraie. Le public français va découvrir le scandale Ingram, qui a remporté en 2001 la somme maximale du jeu Qui veut gagner des millions version anglaise. Mais rapidement, c'est une incroyable supercherie qui est révélée au grand jour, Ingram ayant triché au jeu télévisé.

Au casting de la série Quiz, à découvrir sur TF1 ce soir, on retrouve des acteurs reconnus. A commencer par Matthew Macfadyen, qui a incarné M. Darcy dans le film Orgueil et Préjugés (2005), et qui s'est récemment illustré dans la série Succession. Il incarne Charles Ingram dans Quiz. Dans le rôle de Chris Tarrant, le présentateur de Qui veut gagner des millions, le public de TF1 reconnaîtra Michael Sheen, vu dans Prodigal Son mais également dans les séries Masters of Sex et dans les films Twilight. L'épouse d'Ingram, Diana Ingram, est quant à elle jouée par Sian Clifford (Fleabag). Les fans d'Harry Potter et de Peaky Blinders reconnaîtront également l'actrice Helen McCrory dans le rôle de Sonia Woodley, qui a tourné la série peu de temps avant son décès en avril 2021.

Synopsis - En 2001, le jeu Qui veut gagner des millions (Who wants to be a millionaire?) est la dernière obsession du public anglais. Charles Ingram remporte la somme maximale... mais le lendemain de sa victoire, la production s'interroge : Charles Ingram aurait-il triché ? Inspirée d'une histoire vraie, cette série britannique revient sur cet immense scandale qui a marqué la télévision anglaise.

Quiz - au programme TV sur TF1 le 30 juin 2021