"Sam : y aura-t-il une saison 6 pour la série de TF1 ?"

Ce lundi 25 janvier 2021, la saison 5 de Sam s'achève avec deux épisodes, diffusés sur TF1 à partir de 21h05. Retrouverons-nous la plus cool des profs de français dans une sixième saison ?

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 20h30] Ce soir, TF1 diffuse les deux derniers épisodes de la saison 6 de Sam. Va-t-elle réussir à régler ses ennuis avec la justice ? Quelle tournure va prendre son couple avec Antoine ? Va-t-elle sauver son frère en lui donnant un rein ? Quelle relation va-t-elle avoir avec son père (joué par François Berléand) ? Si c'est en regardant les épisodes que vous aurez ces réponses, Natacha Lindinger, qui joue le rôle de Sam, et Aline Besson, la productrice de la série, ont déjà évoqué certains points de la sixième saison, dans les colonnes de 20 minutes, avant son officialisation. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura du changement. En effet, l'interprète de Sam a expliqué "On arrive à un moment où elle a fait le tour de tout ce qu'elle avait à régler. Je pense qu'on pourrait tourner en rond si on continuait absolument là-dedans. Si ça doit continuer, il faut que ça se réinvente."

De son côté, la productrice est d'accord avec cette envie de changement. Une volonté qui s'est accentuée avec la période de crise sanitaire. Aline Besson a déclaré "La période actuelle nous a beaucoup fait réfléchir sur le monde dans lequel on veut vivre. Dans la saison 6, il y aura beaucoup de changements." La saison 5 de Sam a bien commencé, puisqu'elle s'est placée en tête des audiences le 4 janvier 2021, avec 4,48 et 4,22 millions de téléspectateurs présents devant les 2 premiers épisodes, soit 18% et 19,4% des parts de marché. Les lundis suivants, Sam était toujours leader et a même augmenté ses parts de marchés, jusqu'à 21,2% pour l'ensemble du public et 29,2% sur sa cible principale, les femmes responsables de achats de moins de 50 ans. Ces audiences, meilleures que celles de la saison 4 et intéressantes pour TF1 sont donc plutôt propices à une saison 6 pour la série.

Le casting de la saison 5 de Sam

Au casting, de la saison 5 de Sam, série adaptée par Claire Lemaréchal de la série danoise Rita, nous retrouvons Natacha Lindinger, Thomas Jouannet, François Berléand, Fred Testot, Issa Doumbia, Charlotte Gaccio, Fanny Gilles, Alika Del Sol, Adama Niane, Roxane Bret, Kevin Dias et Valentin Byls. De plus, cette saison accueille également François Berléand, Bruno Wolkowitch, Sophie Mounicot, ainsi que l'humoriste Rosa Burzstein.

Tout savoir sur sam saison 5

La saison 5 de Sam est une nouvelle fois riche en rebondissements. L'héroïne est bouleversée par la venue de son père qu'elle n'a jamais connu, la crise sentimentale d'un de ses fils, les accusations d'un élève à son encontre et son couple avec Antoine. Dans cette saison, Sam doit faire face à ses responsabilités et essayer de rétablir un semblant d'équilibre dans sa vie.

La saison 5 de Sam comporte 8 épisodes. Chaque lundi soir, TF1 diffuse deux épisodes inédits à partir de 21h05 pendant quatre semaines, du 4 au 25 janvier 2021. Si vous ne pouvez pas les regarder en direct, la première chaîne propose les épisodes en replay au lendemain de leur diffusion, sur le site My TF1. Il suffit d'avoir un compte pour pouvoir regarder les épisodes en streaming. Ils ne sont cependant disponibles que pour quelques jours.

Natacha Lindinger interprète Sam depuis la saison 2 : elle a remplacé Mathilde Seigner, l'actrice française ayant refusé de poursuivre la série après le succès de la saison 1. Le décès de Valérie Guignabodet, son amie mais surtout réalisatrice de la première saison de la série, en février 2016, l'avait beaucoup marquée. C'était pour elle qu'elle avait accepté le rôle, confiait-elle au Parisien. Mais ce n'est pas la seule raison : "Avant même le décès de Valérie, j'avais décidé de ne pas tourner de suite. Ça m'avait beaucoup trop fatiguée", ajoutait-elle. Natacha Lindinger a donc accepté d'incarner cette professeure de français déjantée qui a séduit le public de TF1 : "Remplacer Mathilde Seigner était un beau challenge. Je pense l'avoir relevé la tête haute", avait confié la comédienne en janvier 2018, dans une interview à Télé-Loisirs.

Âgée aujourd'hui de 50 ans, Natacha Lindingera débuté sa carrière au cours Florent, en 1989, avant de se faire repérer à l'occasion du festival d'Avignon. Depuis les années 1990, c'est un visage récurrent du petit et du grand écran : à la télévision, elle s'est notamment illustrée dans Hors du Temps en incarnant le rôle d'Hélène Porter. C'est également elle qui prête ses traits au Docteur Euphrasie Maillol dans la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Elle a également tourné dans la comédie Hard mais aussi dans la série Kaboul Kitchen avant de rejoindre le casting de Sam. Au cinéma, on a pu la reconnaître dans Quelqu'un de bien de Patrick Timsit. Cette comédienne polyglotte (elle parle aussi l'anglais et l'allemand) fait également partie du casting du film nommé hors compétition au Festival de Cannes 2009 Coco Chanel et Igor Stravinsky. On a pu également la reconnaître sur grand écran dans Papa Lumière ou plus récemment L'incroyable histoire du facteur Cheval, dans le rôle de Garance. Nous retrouverons également l'actrice au cinéma des OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire, dans le courant de l'année 2021.

Sam saison 5 - au programme TV sur TF1 tous les lundis à partir de 21h05.