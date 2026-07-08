All her fault : une histoire vraie à l'origine de la série, voici ce qui arrive au petit Milo à la fin

All her fault. Une mère de famille récupère son fils chez un camarade et découvre que personne ne le connaît : l'angoissante histoire derrière la nouvelle série de TF1.

Depuis le 1er juillet, TF1 diffuse All Her Fault, nouvelle mini-série américaine portée par Sarah Snook, révélée dans Succession, et Dakota Fanning. Cette fiction de huit épisodes, qui va s'achever le 15 juillet à l'antenne, raconte l'histoire glaçante de Marissa Irvine, une mère qui vient chercher son fils Milo, âgé de cinq ans, après un après-midi passé chez un camarade de classe. Face à elle, une inconnue qui prétend n'avoir jamais entendu parler de l'enfant. Le petit garçon reste introuvable, plongeant ses parents dans une course contre la montre désespérée.

Pour son lancement le mercredi 1er juillet, la série a convaincu 2,3 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, soit 15,4% de part d'audience, devançant le téléfilm Un château en Espagne de Corinne Masiero sur France 2 qui n'a réuni que 1,3 million de personnes. Le deuxième épisode diffusé dans la foulée a maintenu 1,7 million de fidèles, confirmant l'intérêt du public pour ce thriller psychologique oppressant. La production, couronnée de deux Golden Globes, bénéficie d'un casting solide avec Jake Lacy de The Office et Michael Peña dans le rôle de l'inspecteur Alcaras.

All her fault est l'adaptation du best-seller d'Andrea Mara publié en 2021. Il trouve son origine dans une mésaventure bien réelle vécue par l'autrice irlandaise. En 2015, elle était venue récupérer sa fille de cinq ans chez une camarade pour la première fois. "Je suis arrivée à l'heure convenue pour la récupérer et j'ai été surprise de voir que personne ne répondait. J'ai réessayé la sonnette. Toujours aucune réponse. Pas encore inquiétant, juste un peu étrange", a-t-elle confié au journal The Irish Independent.

En regardant par la fenêtre, la romancière a découvert avec effroi que la maison était inhabitée. L'espace d'un instant, elle a même envisagé "un plan d'enlèvement élaboré" avant qu'une voisine ne la rassure : la famille avait simplement déménagé à deux rues de là quelques semaines plus tôt. "Cinq minutes plus tard, je tenais ma fille par la main et je plaisantais avec la mère sur le fait de m'être trompée d'adresse. Je ne lui ai évidemment pas dit que j'avais brièvement craint qu'elle ait enlevé mon enfant", a plaisanté Andrea Mara.

Attention spoiler : comment se termine la série All her fault ?

Si cette anecdote s'est heureusement bien terminée dans la réalité, la série All her fault prend une tournure autrement plus sombre et complexe. Dans les derniers épisodes, les téléspectateurs vont découvrir que Carrie Finch, la nounou engagée par Jenny Kaminski, est responsable de l'enlèvement de Milo. Mais le twist final révèle que Milo est en réalité le fils biologique de Carrie.

La fin de All her fault est connue. Six ans plus tôt, lors d'un accident de voiture impliquant les deux familles, Peter, le mari de Marissa, seul conscient après le drame, a échangé les deux bébés, gardant celui de Carrie alors que leur propre fils était décédé. Cette vérité cachée pendant six ans aboutit à une confrontation dramatique où Colin Dobbs est tué accidentellement par Carrie, elle-même abattue par Peter qui invoque la légitime défense (vous suivez toujours ?). L'épilogue de All her fault voit Peter mourir d'une réaction allergique au soja, empoisonné par Marissa qui avait découvert son terrible secret. L'inspecteur Alcaras, comprenant la situation, décide de classer l'affaire, permettant à Marissa de poursuivre sa vie avec Milo.