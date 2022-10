"The Walking Dead : où et quand voir la fin de la série ?"

WALKING DEAD. The Walking Dead se termine très bientôt sur OCS. Comment voir les derniers épisodes de la saison 11 ?

[Mis à jour le 3 octobre 2022 à 10h21] The Walking Dead signe son dernier tour de piste. Les derniers épisodes de la saison 11 sont diffusés sur OCS à partir de ce lundi 3 octobre 2022. Les prochaines intrigues viendront conclure la série de zombies, dont l'univers continuera toutefois de se poursuivre avec plusieurs spin-offs. Le dernier épisode sera à découvrir le lundi 21 novembre 2022.

Mais où et comment voir la saison 11 de The Walking Dead en streaming ? Comme les épisodes passés, la série de zombie est diffusée en France sur OCS. Il suffit d'avoir un abonnement au bouquet de chaînes, et plus particulièrement à la plateforme de streaming OCS GO d'Orange pour retrouver tous les lundis les nouveaux épisodes de The Walking Dead en US+24. Sans engagement, il est possible de s'abonner moyennant 9,99€ par mois. Pour ceux qui ne veulent pas suivre la série en streaming, sachez que les épisodes de The Walking Dead sont généralement diffusés les lundis soir après leur mise en ligne en streaming dès 20h40 sur la chaîne OCS Choc du bouquet de chaînes par abonnement d'Orange.

Synopsis - Suite à une apocalypse qui a transformé une grande partie de l'humanité en zombies, l'officier Rick Grimes décide de mener un groupe de survivants face à ce nouveau monde hostile pour l'être humain.

Andrew Lincoln : Rick Grimes (saisons 1 à 9)

Norman Reedus : Daryl Dixon (depuis la saison 1)

Melissa McBride : Carol Peletier (depuis la saison 1)

Chandler Riggs : Carl Grimes (saisons 1 à 8)

Danai Gurira : Michonne (saison 3 à 10)

Lauren Cohan : Maggie Greene-Rhee (saisons 2 à 9 puis fin saison 10)

Christian Serratos : Rosita Espinosa (depuis la saison 4)

Josh McDermitt : Eugene Porter (depuis la saison 4)

Seth Gilliam (VF : Serge Faliu) : Gabriel Stokes (depuis la saison 5)

Ross Marquand : Aaron (depuis la saison 5)

Jeffrey Dean Morgan : Negan (depuis la saison 6)

Khary Payton : Ezekiel (depuis la saison 7)

Callan McAuliffe : Alden (depuis la saison 8)

Cooper Andrews : Jerry (depuis la saison 7)

Cailey Fleming : Judith Grimes (depuis la saison 9)

Nadia Hilker : Magna (depuis la saison 9)

Eleanor Matsuura : Yumiko (depuis la saison 9)

Lauren Ridloff : Connie (depuis la saison 9)

Cassady McClincy : Lydia (depuis la saison 9)

Steven Yeun: Glenn Rhee (saisons 1 à 7)

Jeffrey DeMunn : Dale Horvath (saisons 1 et 2)

Jon Bernthal : Shane Walsh (saisons 1 et 2, invité saisons 3 et 9)

Sarah Wayne Callies : Lori Grimes (saisons 1 à 3)

Michael Rooker : Merle Dixon (saisons 1 à 3)

Laurie Holden : Andrea (saisons 1 à 3)

Scott Wilson : Hershel Greene (saisons 2 à 4, invité saison 9)

David Morrissey : Philip Blake / le Gouverneur (saisons 3 à 5)

Andrew James West : Gareth (saisons 4 à 5)

Lawrence Gilliard, Jr. : Bob Stookey (saisons 4 et 5)

Emily Kinney : Beth Greene (saisons 2 à 5)

Chad Coleman : Tyreese Williams (saisons 3 à 5)

Tovah Feldshuh : Deanna Monroe (saison 5 à 6)

Alexandra Breckenridge : Jessie Anderson (saisons 5 à 6)

Michael Cudlitz : le sergent Abraham Ford (saisons 4 à 7)

Austin Nichols : Spencer Monroe (saison 5 à 7)

Sonequa Martin-Green : Sasha Williams (saison 3 à 7, invitée saison 9)

Steven Ogg : Simon (saisons 6 à 8)

Lennie James : Morgan Jones ( saisons 1 et 3 puis saison 5 à 8)

Austin Amelio : Dwight (saison 6 à 8)

Xander Berkeley : Gregory (saisons 6 à 9)

Pollyanna McIntosh : Anne / " Jadis " (saison 7 à 9)

Tom Payne : Paul " Jesus " Rovia (saison 6 à 9)

Katelyn Nacon : Enid (saisons 5 à 9)

Alanna Masterson : Tara Chambler (saisons 4 à 9)

Avi Nash : Siddiq (saisons 8 à 10)

Samantha Morton : Alpha (saisons 9 et 10)

Ryan Hurst : Beta (saisons 9 et 10)

Saison 1 : L'humanité a été ravagée par une épidémie. La planète est désormais envahie par des zombies. L'officier Rick Grimes arrive à Atlanta, à la recherche de son fils et de son épouse. Il y rencontre d'autres survivants qui luttent contre les morts-vivants. Six épisodes, diffusés en 2010.

Saison 1 : L'humanité a été ravagée par une épidémie. La planète est désormais envahie par des zombies. L'officier Rick Grimes arrive à Atlanta, à la recherche de son fils et de son épouse. Il y rencontre d'autres survivants qui luttent contre les morts-vivants. Six épisodes, diffusés en 2010.

Saison 2 : Les rescapés menés par l'officier Rick Grimes tentent de survivre face aux rôdeurs. Face à cet environnement de plus en plus hostile, ils découvrent la ferme des Greene, et en apprennent davantage sur les origines de l'épidémie qui a ravagé la population. Treize épisodes, diffusés en 2011-2012.

Saison 3 : La ferme des Greene attaquée par les morts-vivants, Rick et les autres rescapés trouvent refuge dans une prison. Andrea et Michonne font la connaissance du Gouverneur, dirigeant de la ville de Woodbury. Seize épisodes, diffusés en 2012-2013.

Saison 4 : Une nouvelle épidémie ainsi que des rôdeurs menacent le groupe de Rick, retranché dans la prison. De son côté, le Gouverneur se prépare à attaquer nos héros. Seize épisodes, diffusés en 2013-2014.

Saison 5 : Rick et son groupe de survivant sont enfermés au Terminus. Les événements vont les mener jusqu'à l'église Sainte-Sarah, de Gabriel, mais aussi au Grady Memorial Hospital où se trouve Beth. Mais Gareth et son groupe cannibale refont leur apparition.

Saison 6 : Après avoir rejoint la communauté d'Alexandria, Rick et ses amis doivent affronter les Wolves, avant de se retrouver confrontés aux membres de la Colline et aux Sauveurs, menés par le terrifiant Negan. Seize épisodes, diffusés de 2015 à 2016.

Saison 7 : Negan propage la peur au sein de Rick et son groupe, après avoir exécuté des personnages majeurs. Très affaibli, ils vont toutefois tenter de se rebeller contre le chef des Sauveurs. Alexandria n'a d'autres choix que de s'associer à la Colline et au Royaume.

Saison 8 : Alexandria, la Colline et le Royaume s'unissent pour mener la guerre contre les Sauveurs. L'affrontement entre Rick et Negan est inévitable.

Saison 9 : La guerre qui a opposé l'Alliance aux Sauveurs s'est achevée il y a un an et demi. Les survivants tentent de reconstruire un semblant de civilisation... mais c'est sans compter sur les tensions internes, et l'arrivée d'un nouveau danger : les Chuchoteurs.

Saison 10 : La population d'Alexandria et de la Colline se plie aux règles des Chuchoteurs, respectant la frontières imposée par le groupe d'Alpha. Mais lorsqu'un satellite s'écrase à la frontière, nos héros la franchissent pour éteindre le feu, débutant une guerre contre les Chuchoteurs.

: La population d'Alexandria et de la Colline se plie aux règles des Chuchoteurs, respectant la frontières imposée par le groupe d'Alpha. Mais lorsqu'un satellite s'écrase à la frontière, nos héros la franchissent pour éteindre le feu, débutant une guerre contre les Chuchoteurs. Saison 11 : à venir (24 épisodes)

The Walking Dead a bien droit à une saison 11, qui est la dernière de la série. Composée de 24 épisodes, elle est diffusée à partir du 23 août 2021, avec une seconde partie prévue pour l'année 2022. On sait seulement que les fidèles de The Walking Dead découvriront enfin le Commonwealth , une immense communauté. Cette ultime saison devra également conclure toutes les intrigues liées aux différents personnages.

Le monde apocalyptique de The Walking Dead s'est développé à travers plusieurs séries dérivées de celle mettant en scène les aventures de Rick, Daryl ou encore Carol et Michonne. Deux spin-offs existent actuellement : Fear the Walking Dead, visible en France sur Canal+ et Prime Video, ainsi que The Walking Dead : World Beyond, à découvrir en streaming sur Prime Video. La chaîne AMC a également commandé un spin-off centré sur les personnages de Daryl et Carol.