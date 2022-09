House of the Dragon : ce qu'il faut retenir de l'épisode 6 (Spoilers)

HOUSE OF THE DRAGON. Ce lundi 26 septembre, OCS dévoile l'épisode 6 de House of the Dragon saison 1. Dix ans après l'épisode 5, les tensions s'exacerbent à Westeros. Lisez notre récap. Attention spoilers !

L'épisode 6 de House of the Dragon saison 1 se déroule une décennie après l'épisode 5 et nous permet de découvrir que les tensions sont toujours plus fortes dans le Donjon Rouge de Port-Réal. L'épisode s'ouvre avec la naissance du troisième fils de Rhaenyra et Laenor Velaryon. La Reine Alicent exige qu'on lui présente immédiatement. On comprend qu'elle souhaite vérifier la couleur de ses cheveux - noire, comme ses deux frères avant lui. Alicent Hightower a des doutes sur la parenté des fils de Rhaenyra, qu'elle imagine descendre de Harwin Strong plutôt que Laenor Velaryon. Tout au long de l'épisode, la proximité du lord commandant du Guet de Port-Réal et de Rhaenyra ne fait que confirmer cette rumeur. Pour autant, tous deux se gardent de l'annoncer officiellement. En effet, confirmer la bâtardise des trois enfants n'augurerait rien de bon puisque l'ordre de succession, en leur faveur actuellement, pourrait s'en voir sévèrement remanié.

On note également que Criston Cole a désormais totalement rejoint le parti de la Reine. Il sert à ses côtés en tant que protecteur personnel et tous deux partagent leurs avis sur les agissements de Rhaenyra. Criston n'a d'ailleurs que des mots durs à adresser concernant la princesse tout comme ses enfants. Le garde royal pousse d'ailleurs Harwin Strong à bout en suggérant que Jacaerys, Lucerys et Joffrey Velaryon sont en réalité ses enfants. S'en suit une rixe qui, selon Cole, confirme ses soupçons sur la parenté des princes. Harwin Strong est démis de ses fonctions et son père, la Main du Roi, remet sa démission au Roi qui refuse. Tous deux rentrent cependant à Harrenhal, où Harwin doit apprendre à devenir seigneur. Cela n'adviendra pas puisque, sous le commandement de Larys Strong, une équipée de truands organise un incendie "accidentel" dans lequel Harwin et Lyonel meurent l'un comme l'autre. L'étau du manipulateur se resserre autour de la Reine qui ne lui avait pas du tout demandé de les tuer.

De l'autre côté du Détroit, on retrouve Daemon Targaryen qui s'est depuis marié à Laena Velaryon avec qui il a eu deux jumelles, Baela et Rhaena. Situé à Pentos depuis plusieurs mois, le couple reçoit la proposition du prince pentoshi de devenir seigneur dans la région, en échange de quoi ils pourraient utiliser leurs dragons - Caraxès et Vhagar - pour défendre la zone contre la menace de la Triarchie. Daemon considère l'idée tandis que Laena, elle, veut rentrer chez elle pour donner naissance à leur troisième enfant. Cela n'adviendra pas non plus car l'accouchement de Laena se passe très mal. La fille de Corlys Velaryon décide alors de sortir de son lit d'accouchement et de rejoindre sa dragonne Vhagar à qui elle ordonne de la brûler vive. Dans une scène déchirante, on peut voir la dragonne interloquée face aux ordres répétés de sa dragonnière. Au bout du compte, elle accède à sa demande et Laena finit brûler par sa dragonne.

La première saison de la série House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones a débuté sa diffusion aux Etats-Unis le 21 août 2022 sur HBO et HBO Max. En France, le premier épisode a été diffusé le 22 août sur OCS. Les épisodes suivants de la saison 1 sont diffusés tous les lundis à partir de 3 heures du matin en France.

Quelques jours avant la sortie mondiale de House of the Dragon, HBO a dévoilé un tout dernier teaser vidéo de sa série spin-off de Game of Thrones. L'occasion pour la chaîne de faire monter encore un peu plus la pression autour de sa production très attendue mais surtout de montrer un peu plus d'images des fameux dragons qui donnent leur nom à la série. House of the Dragon est située entre 200 et 170 ans avant les événements de la série originale adaptée de la saga Le Trône de Fer écrite par George R.R. Martin. Durant cette période connue sous le nom de Danse des Dragons, narrée dans le livre Feu et Sang sorti en 2018, la dynastie Targaryen est mise à mal dans une querelle autour de la succession du roi Viserys Targaryen premier. Pour rappel la série débute sa diffusion en France sur OCS dans la nuit du 21 au 22 août dès 3 heures du matin. L'épisode sera ensuite visible en streaming sur OCS puis diffusé sur les chaînes OCS à 21 heures.

House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Les protagonistes de la série de fantasy originale ne sont donc pas présents. Ce prequel suit en particulier la dynastie des Targaryen, les ancêtres de Daenerys. Au casting de House of the Dragon, une myriade d'acteurs dont Paddy Considine (Peaky Blinders, The Third Day) joue le roi Viserys Ier, Matt Smith dans le rôle de son frère Daemon Targaryen, Emma d'Arcy joue la fille du roi Rhaenyra Targaryen tandis qu'Olivia Cooke et Rhys Ifans incarnent les représentants de la famille Hightower, Alicent et Otto. Steve Toussaint joue quant à lui Corlys Velarion alias le "Serpent de Mer".

L'ultime bande-annonce de la série House of the Dragon a été dévoilé fin juillet 2022 à l'occasion de la Comic-Con de San Diego. "Une guerre se prépare", tels sont les mots qui lancent le début ce dernier trailer. Situé 200 ans avant la série originale, House of the Dragon s'intéresse à la période dite de "la Danse des Dragons" qui oppose la dynastie Targaryen pour le trône de Westeros après le règne de Viserys Targaryen Ier. On y suit notamment Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) fille de Viserys déclarée héritière, son oncle Daemon Targaryen (Matt Smith) qui pensait être héritier de son frère, mais aussi Alicent Hightower (Olivia Cooke) dernière femme de Viserys et mère de ses jeunes enfants également héritiers de droits. Un bon cocktail de dynamiques familiales et politiques qui devrait nous ramener à ce que Game of Thrones a fait de mieux durant ses huit saisons diffusées sur HBO. Découvrez la dernière bande-annonce de House of the Dragon ci-dessous.

Début mai 2022, HBO a dévoilé une première bande-annonce pour sa série House of the Dragon. On y découvre les personnages de la série que son Viserys Targaryen Ier, roi de Westeros, et entre autres son héritière proclamée Rhaenyra Targaryen. Visiblement, sa future ascension au trône n'est pas du goût de tous qui pourraient se rebeller comme le laisse entendre cette bande-annonce que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Le mardi 5 octobre 2021, HBO a enfin dévoilé un premier teaser vidéo qui nous permet de découvrir quelques premières images officielles de House of the Dragon. La vidéo est narrée par Matt Smith, interprète de Daemon Targaryen, qui nous promet le feu et le sang, fameuse devise de la famille Targaryen.

Hormi les deux dernières saisons, Game of Thrones a toujours proposé des saisons de dix épisodes depuis son lancement en 2011. House of the Dragon compte bien suivre l'exemple de la série originale et répliquer ce même rythme du moins le temps de la première saison. La saison 1 de House of the Dragon comptera donc 10 épisodes. Dans le listing ci-dessous, nous vous proposons de découvrir les dates de diffusion de chacun des épisodes en France sur OCS.

épisode 1 : 22 août 2022

épisode 2 : 29 août 2022

épisode 3 : 5 septembre 2022

épisode 4 : 12 septembre 2022

épisode 5 : 19 septembre 2022

épisode 6 : 26 septembre 2022

épisode 7 : 3 octobre 2022

épisode 8 : 10 octobre 2022

épisode 9 : 17 octobre 2022

épisode 10 : 24 octobre 2022

Après une première officialisation du casting de House of the Dragon fin avril 2021, HBO a fait de nombreuses révélations au sujet de la série spin-off de Game of Thrones dédiée à la dynastie Targaryen. Début mai 2022, la chaîne câblée américaine a révélé trois images officielles des acteurs de la série en costume cette fois. L'occasion de découvrir à quoi ressembleront les personnages principaux de la série inspirée du roman Feu et sang de George R.R. Martin. Ci-dessous, retrouvez un premier visuel de la série, qui est entrée en production fin avril 2021.

Paddy Considine : le roi Viserys I Targaryen

: le roi Viserys I Targaryen Matt Smith : Daemon Targaryen

: Daemon Targaryen Emma D'Arcy : Rhaenyra Targaryen

: Rhaenyra Targaryen Olivia Cooke : Alicent Hightower

: Alicent Hightower Rhys Ifans : Otto Hightower

: Otto Hightower Steve Toussaint : Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer"

: Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer" Eve Best : Rhaenys Velaryon

: Rhaenys Velaryon Fabien Frankel : Ser Criston Cole

: Ser Criston Cole Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune

: Rhaenyra Targaryen jeune Emily Carey : Alicent Hightower jeune

: Alicent Hightower jeune Ryan Corr : Ser Harwin Strong

: Ser Harwin Strong Jefferson Hall : Jason et Tyland Lannister

: Jason et Tyland Lannister David Horovitch : Grand Maester Mellos

: Grand Maester Mellos Graham McTavish : Ser Harold Westerling

: Ser Harold Westerling Matthew Needham : Larys Strong

: Larys Strong Bill Paterson : Lyman Beesbury

: Lyman Beesbury Gavin Spokes : Lyonel Strong

