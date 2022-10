House of the Dragon : date, casting, tournage... Que sait-on de la saison 2 ?

HOUSE OF THE DRAGON SAISON 2. Après une première saison de mise en place, House of the Dragon promet une saison 2 tout feu tout flamme. Il faudra cependant s'armer de patience car sa date de sortie n'est pas pour tout de suite. On fait le point.

La date de sortie de la saison 2 de House of the Dragon n'est pas encore connue. Pour autant, on sait que le tournage de la suite très attendue de la série doit démarrer début 2023, comme l'a confirmé Ryan Condal, co-créateur de la série, au site américain Variety. Le showrunner ne s'est pas risqué à évoquer une date de sortie la même année. Il y a cependant fort à parier que, compte tenu des contraintes liées à la production d'une série aussi imposante, la saison 2 n'arrive pas sur nos écrans avant 2024.

En ce qui concerne le tournage de House of the Dragon saison 2, peu d'information a filtré pour l'instant. Ryan Condal a seulement confirmé que celui-ci commencerait début 2023. Voilà qui donne une indication vague de sa date de diffusion. En effet, on imagine mal que la saison 2 puisse être prête à diffuser d'ici la fin de l'année 2023. Interrogé à ce sujet par Variety, le showrunner n'a pas donné de réponse définitive à ce sujet : "ça reste à déterminer", pour le co-créateur.

Quant au casting de House of the Dragon saison 2, la plupart des acteurs vus durant la première saison signeront leur retour dans la suite en dehors des acteurs remplacés après l'épisode 5 et des acteurs dont les personnages sont décédés dans le courant de la saison 1. On note par ailleurs que George R.R. Martin et Ryan Condal ont tous deux annoncé l'arrivée prochaine de Daeron Targaryen, quatrième enfant d'Alicent et Viserys que nous n'avions pas eu l'occasion de voir durant la saison 1. "Quand cela aura du sens de le mentionner - et ça arrivera - il sera mentionné" promet Condal.

Hormis les deux dernières saisons, Game of Thrones a toujours proposé des saisons de dix épisodes depuis son lancement en 2011. House of the Dragon suit l'exemple de la série originale et réplique ce même rythme. La saison 1 de House of the Dragon compte donc 10 épisodes.

épisode 1 : Les Héritiers du dragon - 22 août 2022

épisode 2 : Le Prince rebelle - 29 août 2022

épisode 3 : Aegon le deuxième - 5 septembre 2022

épisode 4 : Le Roi du détroit - 12 septembre 2022

épisode 5 : Nous éclairons la voie - 19 septembre 2022

épisode 6 : La Princesse et la Reine - 26 septembre 2022

épisode 7 : Lamarck - 3 octobre 2022

épisode 8 : Le Seigneur des marées - 10 octobre 2022

épisode 9 : Conseil des Verts - 17 octobre 2022

épisode 10 : La Reine noire - 24 octobre 2022

Paddy Considine : le roi Viserys I Targaryen

Matt Smith : Daemon Targaryen

Emma D'Arcy : Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke : Alicent Hightower

Rhys Ifans : Otto Hightower

Steve Toussaint : Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer"

Eve Best : Rhaenys Velaryon

Fabien Frankel : Ser Criston Cole

Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune

Emily Carey : Alicent Hightower jeune

Ryan Corr : Ser Harwin Strong

Jefferson Hall : Jason et Tyland Lannister

David Horovitch : Grand Maester Mellos

Graham McTavish : Ser Harold Westerling

Matthew Needham : Larys Strong

Bill Paterson : Lyman Beesbury

Gavin Spokes : Lyonel Strong

Ce qu'il faut savoir avant de regarder House of the Dragon

L'univers de George R.R. Martin est aussi passionnant qu'il est touffu. Pour les néophytes comme pour les fans n'ayant pas lu les livres, il n'est pas toujours évident de se plonger dans une nouvelle série à Westeros. Afin de vous aider à profiter au maximum de votre visionnage de House of the Dragon, voici un récap des informations qui pourront vous servir avant de regarder la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones.