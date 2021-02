The Last of Us : la série HBO embauche ses acteurs pour Joel et Ellie

THE LAST OF US SERIE. Après de longs mois de suspense, HBO a fini par choisir son casting pour sa future série événement The Last of Us, adaptée des jeux vidéo sortis sur consoles Playstation.

C'est un des futurs projets ambitieux de la chaîne HBO aux Etats-Unis, l'adaptation de The Last of Us semble définitivement sur les rails. Après l'annonce de son équipe de production, HBO a désormais entériné le casting du duo Joel/Ellie, personnages principaux des jeux vidéo The Last of Us. Connu notamment pour le rôle d'Oberyn Martell dans Game of Thrones et du Mandalorien dans la série Star Wars de Disney+ The Mandalorian, Pedro Pascal jouera le rôle de Joel dans la série The Last of Us. Il sera accompagné dans le rôle d'Ellie par Bella Ramsey surtout connue pour son interprétation de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones. L'information est parue sur le site Deadline avant d'être confirmée par Pedro Pascal sur les réseaux sociaux.

The Last of Us est un diptyque de jeux vidéo développés par Naughty Dog en exclusivité pour les consoles Playstation de Sony. Vingt ans après l'explosion d'une pandémie, on y incarne Joel, un survivant aguerri marqué par de lourds traumatismes, qui se voit confier une mission d'importance : escorter une jeune femme, Ellie, en dehors d'une zone de quarantaine et traverser les Etats-Unis pour espérer trouver un remède. Ensemble, ils vont devoir compter l'un sur l'autre pour survivre dans un monde où humains et infectés représentent des dangers de tous les instants.

La série The Last of Us doit être diffusée sur la chaîne câblée américaine HBO. Craig Mazin, créateur et scénariste de la série Tchernobyl, et Neil Druckmann, directeur créatif et co-scénariste des jeux The Last of Us, serviront en tant que producteurs exécutifs et scénaristes pour la série. Côté réalisation, HBO a embauché le cinéaste russe Kantemir Balagov pour tourner l'épisode pilote de la série. Son deuxième long métrage, Une Grande Fille, a été salué du Prix de la mise en scène dans la catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019. Pour l'heure, la série The Last of Us n'a pas encore de date de diffusion sur HBO.