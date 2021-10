Ici tout commence en avance : Naël en danger ? Spoilers du 27 octobre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 258 d'Ici tout commence du mercredi 27 octobre 2021, Jasmine décide de confier Naël aux parents de Greg. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur le prochain épisode diffusé le mercredi 27 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 258 d'Ici tout commence du 27 octobre 2021, Delphine propose à Jasmine d'élever Naël chez eux, à Lyon. D'abord réticente, l'étudiante s'interroge : et si c'était la meilleure chose pour elle et son fils, dont elle n'arrive pas à s'occuper entre ses études et sa bipolarité ? Lorsqu'il apprend la nouvelle, Elliot tente de la mettre en garde sur Delphine, la mère de Greg, sans lui avouer que son petit-ami était battu par sa mère. S'inquiétant que le bébé soit maltraité par sa grand-mère, Elliot s'oppose publiquement au couple Delobel, avant de tenter de convaincre Greg d'avertir Jasmine de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Greg se rend chez la mère de son fils, qui est en train de préparer le départ de Naël pour Lyon, en fin de journée. Alors que Jasmine l'interroge directement sur ses parents, le jeune homme n'arrive pas à lui avouer la vérité sur sa mère. Jasmine décide alors que leur enfant sera élever par ses grands-parents, les Delobel.

Egalement dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 27 octobre 2021, Fabien Simony fait la visite de l'Institut avec Antoine. Ils interviennent en plein cours de la cheffe Armand, qui semble le connaître et n'est pas ravie de découvrir que Simony assure la masterclass. Lorsque Célia l'apprend, elle explique à Deva l'expertise de Simony sur le pairing en cuisine. La jeune femme décide alors de s'inscrire à la masterclass pour découvrir cette nouvelle technique culinaire. Plus tard, Clotilde alerte Teyssier sur Simony, l'accusant d'être un imposteur et d'être incompétent. Malgré l'opposition de Clotilde, le directeur décide de maintenir la masterclass.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1 le 27 octobre 2021, Teyssier force Landiras à créer un dessert original pour le Double A. Le chef pâtissier émet des réticences, mais le directeur de l'Institut ne lui laisse pas le choix : il a à peine une semaine pour réaliser une création à la hauteur. Le professeur fait des tests peu concluants, et demande à Teyssier davantage de temps, avouant ne pas avoir d'idées. Inquiet de ne pas retrouver l'inspiration pour la pâtisserie depuis sa rupture avec Gabrielle, Zachary baisse les bras. Mehdi lui propose alors de l'aider à retrouver l'inspiration.